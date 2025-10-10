TOCA Sessions promete noite histórica com Negra Li e Stefanie; veja como ir

A segunda edição do TOCA Sessions acontece nesta sexta, dia 10 de outubro, no lendário Cine Joia, em São Paulo, e será histórico. Para celebrar a força e a presença das mulheres no rap brasileiro, a noite terá shows de Negra Li e Stefanie, além do set da DJ Larinhax. Garanta seu ingresso aqui.
Quem se apresenta?
A noite reúne Negra Li e Stefanie, duas referências do rap nacional.
Negra Li apresenta o show "O Silêncio que Grita", novo trabalho que sintetiza sua trajetória — do RZO às telas do cinema e da TV — e reafirma sua voz como uma das mais importantes da música brasileira.
Stefanie, MC, rapper e compositora conhecida por sua métrica original, mostra pela primeira vez em São Paulo o repertório de "Bunmi", seu primeiro disco solo, lançado após duas décadas de carreira.
Quem esquenta e comanda a pista nos intervalos é DJ Larinhx, produtora e DJ da Baixada Fluminense.
Quando e onde acontece?
Sexta-feira, 10 de outubro
Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo/SP
Horários:
19h - Abertura da casa
19h às 20h50 - DJ Larinhx
20h50 às 21h30 - Stefanie
21h30 às 22h - DJ Larinhx
22h às 23h30 - Negra Li
Quanto custam os ingressos?
Os ingressos estão à venda pelo site da Shotgun e custam R$ 60 (meia-entrada e entrada social,mediante doação de 1kg de alimento não perecível.) e R$ 120 (inteira)
Como chegar ao Cine Joia?
O Cine Joia fica na Praça Carlos Gomes, 82, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo.
O Metrô mais próximo é a estação Liberdade (Linha 1-Azul), a cerca de 5 minutos a pé.
Há estacionamentos privados nas redondezas, além de fácil acesso por aplicativos de transporte.
O Toca Sessions tem patrocínio de Doril e Salon Line.
