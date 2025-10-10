TOCA Sessions promete noite histórica com Negra Li e Stefanie; veja como ir

A segunda edição do TOCA Sessions acontece nesta sexta, dia 10 de outubro, no lendário Cine Joia, em São Paulo, e será histórico. Para celebrar a força e a presença das mulheres no rap brasileiro, a noite terá shows de Negra Li e Stefanie, além do set da DJ Larinhax. Garanta seu ingresso aqui.

Quem se apresenta?

A noite reúne Negra Li e Stefanie, duas referências do rap nacional.

Negra Li apresenta o show "O Silêncio que Grita", novo trabalho que sintetiza sua trajetória — do RZO às telas do cinema e da TV — e reafirma sua voz como uma das mais importantes da música brasileira.