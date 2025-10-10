TocaUOL
Toca Sessions

TOCA Sessions promete noite histórica com Negra Li e Stefanie; veja como ir

Segunda edição do TOCA Sessions traz shows de Negra Li com abertura de Stefanie; DJ set fica a cargo de Larinhx
Segunda edição do TOCA Sessions traz shows de Negra Li com abertura de Stefanie; DJ set fica a cargo de Larinhx Imagem: Arte UOL

A segunda edição do TOCA Sessions acontece nesta sexta, dia 10 de outubro, no lendário Cine Joia, em São Paulo, e será histórico. Para celebrar a força e a presença das mulheres no rap brasileiro, a noite terá shows de Negra Li e Stefanie, além do set da DJ Larinhax. Garanta seu ingresso aqui.

Quem se apresenta?

A noite reúne Negra Li e Stefanie, duas referências do rap nacional.

Negra Li é headliner do segundo TOCA Sessions
Negra Li é headliner do segundo TOCA Sessions Imagem: Bruno Sabongi/Divulgação
Stefanie também é atração do evento
Stefanie também é atração do evento Imagem: Reprodução/Instagram @ste.f.a.n.i.e
A DJ Larinhx, atração do TOCA Sessions no dia 10/10
A DJ Larinhx, atração do TOCA Sessions no dia 10/10 Imagem: Divulgação

Quando e onde acontece?

Sexta-feira, 10 de outubro
Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo/SP
Horários:

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos estão à venda pelo site da Shotgun e custam R$ 60 (meia-entrada e entrada social,mediante doação de 1kg de alimento não perecível.) e R$ 120 (inteira)

Como chegar ao Cine Joia?

O Cine Joia fica na Praça Carlos Gomes, 82, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo.

O Metrô mais próximo é a estação Liberdade (Linha 1-Azul), a cerca de 5 minutos a pé.

Há estacionamentos privados nas redondezas, além de fácil acesso por aplicativos de transporte.

O Toca Sessions tem patrocínio de Doril e Salon Line.

