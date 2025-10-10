Com 20 anos de rap, Stefanie mostra disco de estreia no TOCA Sessions

Referência do rap nacional, Stefanie lança agora "Bunmi", seu primeiro disco solo, depois de duas décadas de caminhada. O álbum nasce do acúmulo de experiências que atravessam toda a sua história — da maternidade à perda de irmãos, passando por uma pandemia que, segundo ela, "fez o chamado vir mais alto".
"Sempre participei de vários projetos, sempre gostei de trabalhar no coletivo. Em vários momentos tinha essa cobrança: 'Stefanie, faz seu álbum', lembra a rapper. Ela é atração do TOCA Sessions, que acontece na próxima sexta-feira, 10 de outubro, no Cine Joia, em São Paulo (Retire seu ingresso aqui).
Só depois do isolamento decidiu olhar para dentro e colocar suas próprias histórias em ordem. "Foi quando comecei a olhar pra mim — e não me senti só", resume.
Com direção musical de Daniel Ganjaman, "Bunmi" traz uma lista de participações que reforça o peso simbólico do momento. "Tive que pensar em parar, porque senão ia ser um disco só de feat", brinca.
Entre as participações, estão nomes como Emicida, Kamau e Jonathan Ferr, mas também Nega Gizza e Cris SNJ, referências que abriram caminho para as mulheres no rap. As três se encontram em "Outra Realidade", faixa que sintetiza bem o diálogo entre gerações.
"Sempre fui fã de álbuns, viajar nessa narrativa. Quis trazer vários assuntos que me marcaram. No mundo em que vivemos hoje, com tanta loucura, informação e coisas acontecendo, se a gente quer que o externo esteja melhor, tem que começar de dentro pra fora."
O show que a rapper apresenta no TOCA Sessions - antecipando Negra Li — será pesado: Stefanie se apresenta ao lado DJ Negrito e participação de Ieda Hills, uma das pioneiras do rap feminino no Brasil. "Fiquei feliz também porque vai ter Negra Li. Vai ser uma honra estar num lugar com uma mulher que foi referência pra mim."
TOCA Sessions -- Negra Li, Stefanie e Larinhx
Local: Cine Joia -- Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade -- São Paulo
Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)
Horário: Abertura da casa: 19h00
Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada e meia solidária)
Vendas: shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali
