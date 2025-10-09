Tomorrowland e Bethânia em SP: os melhores shows e festivais da semana

Ele está de volta! O Tomorrowland Brasil 2025 acontece de 10 a 12 de outubro, fazendo o Parque Maeda, em Itu, virar, novamente, o centro da música eletrônica mundial.
Serão três dias de muitas batidas no Mainstage e as pistas alternativas do Core, Morpho e Freedom by Bud. No line up, nomes como David Guetta, Dimitri Vegas, Alesso, Vintage Culture, Stevie Aoki e Reinier Zonneveld dividem espaço com artistas brasileiros como Camila Jun, Malive e Atkö. Tudo com aquele encerramento digno de uma grande rave.
FIQUE POR DENTRO
Urias renasce em álbum seu álbum mais brasileiro 'Carranca'
A imagem da carranca, esculpida na proa de embarcações para afastar maus espíritos, guia o disco de Urias. A julgar pela jornada da cantora de 31 anos pelo pop, também carrega outro significado. Depois de cantar em inglês e espanhol no disco anterior "Her Mind", marcado por experimentações eletrônicos, Urais queria voltar a se expressar em português e o faz mirando no Brasil como território simbólico.
Entre a nostalgia e o futuro, De La Soul faz festa alto astral em SP
O De La Soul voltou ao Brasil pela primeira vez em quase dez anos, após a morte de um de seus fundadores, o carismático David Jolicoeur, mais conhecido como Trugoy the Dove, e comandou verdadeira festa na quinta (2), no Audio, em São Paulo. A apresentação começou lotada com um público tão veterano quanto a banda, que foi sendo calibrado por um set maravilhoso do brasileiro DJ Nuts. Após SP, Curitiba e Rio receberam a banda.
Tiny Desk Brasil e 'O Novo Sempre Vem' provam uma tendência
Programas musicais ao vivo intimistas vêm ganhando espaço em plataformas digitais brasileiras e canais de TV, provando que a onda do formato está forte em um momento de disputa de atenção com as redes sociais. Um deles, o Tiny Desk Brasil, estreou nesta terça-feira (7) sua primeira temporada em episódio com João Gomes. Na mesma pegada veio "O Novo Sempre Vem", outra recente estreia, agora em sinal aberto na TV Cultura.
MOMENTO MARCANTE
NO ROLÊ
INGRESSOS À VENDA
60 anos de Bethânia em SP
Maria Bethânia está em plena temporada em São Paulo com o seu show em que comemora dos 60 anos de carreira. Ela ainda se apresenta no Tokio Marine Hall no sábado (11) e domingo (12), e também nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, no mesmo local. Depois da capital paulista, será a hora da capital baiana Salvador receber os shows da turnê nos dias 15 e 16 de novembro, na Concha Acústica. Antes ela havia passado pelo Rio.
The Calling no Brasil
A banda The Calling, sucesso dos anos 2000, está viajando o Brasil desde o início do mês. Anote aí onde você vai poder ouvir ao vivo o hit "Wherever You Will Go": Curitiba (PR) já nesta sexta (10) no Tork n' Roll; Santo André (SP) no sábado (11), no Santo Rock Bar; e em São Paulo no domingo (12), na Audio. Nos dias 15 e 17, a banda se apresenta em Belo Horizonte (MG) no Mister Rock e em Brasília (DF) no Worlld Brasília.
1º Halloween da Pabllo fora de SP
Pela primeira vez, a tradicional festa da artista será apresentada em outras cidades brasileiras, além de São Paulo. Ao todo são quatro datas espalhadas por quatro capitais diferentes. São elas: Curitiba, já nesta sexta-feira (10), no Live Curitiba; Florianópolis, sábado (11), na Arena Opus; Rio de Janeiro, dia 17, no Vivo Rio; e termina em São Paulo, dia 25, no Vibra São Paulo. A festa tem temática 'Alice: Madness'.
PROGRAME-SE
Hoje
- Ebony, Opinião, Porto Alegre
- Fabio Caramuru e Marco Bernardo - Duo Brasil em Dois Pianos, Sesc, Piracicaba (SP)
- Gabi d'Oyá, Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Julia Landen, Blue Note, Rio de Janeiro
- Lenna Bahule convida Rincon Sapiência e Anelis Assumpção, Casa Natura Musical, São Paulo
- Mafalda Minnozzi, Blue Note, Rio de Janeiro
- Marcelo Jeneci Trio, Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Nanny Soul canta Elza, Sesc, Araçatuba (SP)
- Orquestra Sinfônica Heliópolis, Sesc 14 Bis, São Paulo
- Pabllo Moreno, Sesc, Campinas (SP)
- Samuel De Saboia (PE), Sesc Pompeia, São Paulo
- The Calling, Tork n' Roll, Curitiba
- Tony Tornado e Funkessência, Sesc Consolação, São Paulo
Amanhã
- André Garibaldi, Sesc, Taubaté (SP)
- André Leite, BeFly Minascentro, Belo Horizonte
- Banda Metéora, Sesc, São José dos Campos (SP)
- Bebé, Sesc, Sorocaba (SP)
- Benziê, Casa Natura Musical, São Paulo
- Brrioni show 'Sobreviver e Celebrar'. Participação: Bia Doxum, Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Clara Lima lançamento do álbum As Ruas Sabem, Sesc Pompeia, São Paulo
- DJ Cia, Dexter, Sandrão RZO e Sombra SNJ, Opinião, Porto Alegre
- Fabiana Cozza, Sesc Santana, São Paulo
- Fundo de Quintal, Ópera de Arame, Curitiba
- Halloween da Pabllo Vittar, Live Curitiba, Curitiba
- Hamilton de Holanda, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo
- Ivan Lins, Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Ivyson, Sesc, Guarulhos (SP)
- Joyce Moreno lançamento do álbum O Mar é Mulher, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Kenny G., Espaço Unimed, São Paulo
- Maneva, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Marcelo Jeneci Trio, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Mart'Nália, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Massacration, Stage Garden, Curitiba
- Mayana Neiva, Sesc, Birigui (SP)
- Mike Love, Distrital, Belo Horizonte
- Os Incríveis, Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Os Três Ratos Cegos - Jazz & Brasilidades, Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Pássaros Do Tempo com Rodolfo Sotratti e amigos, Sesc, Araraquara (SP)
- Pato Fu, Sesc, Piracicaba (SP)
- Silvia Machete, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Toca Sessions Com Negra LI, Cine Joia, São Paulo
- Vana Gierig Trio convida Jaques Morelenbaum & Mark Lambert, Blue Note, São Paulo
- Victor John, Vetromn e Davi Bandeira, Casa Lab, São Paulo
Sábado
- Ana Castela, Suhai Music Hall, São Paulo
- Anavitória, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Castello Branco, Teatro Paiol, Curitiba
- Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano, Victor e Léo e os cantores Leonardo e Daniel, Arena MRV, Belo Horizonte
- Cícero, Audio, São Paulo
- Criolo, Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Cultura Inglesa Festival - Luedji Luna e DJ Dani Nega, Casa Natura Musical, São Paulo
- Fábio Jr., Teatro Positivo, Curitiba
- Fabiana Cozza, Sesc Santana, São Paulo
- Fat Family - 25 Anos, Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Humberto Gessinger, Espaço Unimed, São Paulo
- Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo
- Jorge & Mateus, Expotrade, Curitiba
- Jorge Vercillo, Qualistage, Rio de Janeiro
- Joyce Moreno lançamento do álbum O Mar é Mulher, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Maciel Salú, Sesc Pompeia, São Paulo
- Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Mariana Nolasco, Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba
- MC Luanna, Opinião, Porto Alegre
- MC Taya e Polly Terror, Casa Matriz, Belo Horizonte
- Oriente, LEnnon e Lourena, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Os Mutantes, Sesc Catanduva, São Paulo
- Tássia Reis, Sesc Belenzinho, São Paulo
- The Calling, Santo Rock Bar, Santo André (SP)
- Thiaguinho e Belo, Mineirinho, Belo Horizonte
- Tulipa Ruiz, Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Tuyo, Sesc, Araraquara (SP)
- Vana Gierig Trio convida Jaques Morelenbaum & Mark Lambert, Blue Note, Rio de Janeiro
- Vinny Santa Fé, Marina Iris e João Martins (RJ), Sesc, Santo André (SP)
- Yustedes, Teatro Túlio Piva, Porto Alegre
- Zélia Duncan, Sesc, São Caetano do Sul (SP)
Domingo
- Anavitória, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Brujeria, Mister Rock, Belo Horizonte
- Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo
- Mafalda Minnozzi, Blue Note, São Paulo
- Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Rom Santana, Casa de Francisca, São Paulo
- Supercombo, Ópera de Arame, Curitiba
- The Calling, Audio, São Paulo
Terça
- Baaba Maal (Senegal), Sesc Pompeia, São Paulo
- Fi Bueno participação Sandra Sá, Blue Note, São Paulo
- Marco Bosco, Sesc Consolação, São Paulo
- Téo Ruiz, Blue Note, São Paulo
Quarta
- Baaba Maal (Senegal), Sesc Pompeia, São Paulo
- Dom Salvador Samba Jazz Quartet Convida Amaro Freitas (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
- Dora Sanches, Blue Note, Rio de Janeiro
- Hyldon, Sesc, Bauru (SP)
- Laís Gomes e João Vasconcelos, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Mel Lisboa canta Rita Lee, Blue Note, São Paulo
- Tati Dias, Blue Note, Rio de Janeiro
