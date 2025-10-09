Tomorrowland e Bethânia em SP: os melhores shows e festivais da semana

Imagem: Mateus Aguiar/Divulgação

Urias renasce em álbum seu álbum mais brasileiro 'Carranca'

A imagem da carranca, esculpida na proa de embarcações para afastar maus espíritos, guia o disco de Urias. A julgar pela jornada da cantora de 31 anos pelo pop, também carrega outro significado. Depois de cantar em inglês e espanhol no disco anterior "Her Mind", marcado por experimentações eletrônicos, Urais queria voltar a se expressar em português e o faz mirando no Brasil como território simbólico.

Imagem: Leandro Godói/Divulgação

Entre a nostalgia e o futuro, De La Soul faz festa alto astral em SP

O De La Soul voltou ao Brasil pela primeira vez em quase dez anos, após a morte de um de seus fundadores, o carismático David Jolicoeur, mais conhecido como Trugoy the Dove, e comandou verdadeira festa na quinta (2), no Audio, em São Paulo. A apresentação começou lotada com um público tão veterano quanto a banda, que foi sendo calibrado por um set maravilhoso do brasileiro DJ Nuts. Após SP, Curitiba e Rio receberam a banda.