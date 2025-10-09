TOCA Sessions tem noite de referências do rap com Negra Li e Stefanie

O TOCA apresenta a segunda edição do Toca Sessions — e seguimos no lendário Cine Joia, no coração do bairro da Liberdade, em São Paulo.
Na sexta, dia 10, o palco recebe uma noite de força e pertencimento: Negra Li e Stefanie trazem suas histórias, suas rimas e toda a potência das mulheres no rap brasileiro.
Negra Li apresenta o show "O Silêncio que Grita", seu novo trabalho, reafirmando a trajetória de quem abriu caminhos para tantas vozes. Do RZO às telas da TV e cinema, a cantora e compositora segue como uma das figuras mais importantes da música brasileira.
Na mesma noite, Stefanie — MC, rapper e compositora com uma das métricas mais originais do rap nacional — apresenta seu primeiro disco solo, "Bunmi", após 20 anos de caminhada.
LARINHX, produtora e DJ da Baixada Fluminense, promete incendiar a pista antes e nos intervalos dos shows.
SERVIÇO:
- 19h00 - Abertura da casa
- 19h00 às 20h50 - Dj Larinhx
- 20h50 às 21h30 - Stefanie
- 21h30 às 22h00 - DJ Larinhx
- 22h00 às 23h30 - Negra Li
Ingressos:
- Lote 1: meia R$ 60 / ingresso social R$ 60 / inteira R$ 120
- Lote 2: meia R$ 75/ ingresso social R$ 75 / inteira R$ 150
- Lote 3: meia R$ 90/ ingresso social R$ 90 / inteira R$ 180
Compras no site da Shotgun: https://shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali
*Ingresso Social mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.
Classificação Etária: 18 anos
Cine Joia: Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP
www.facebook.com/cinejoia // www.instagram.com/cinejoia
Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques).
Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência.
TOCA Sessions tem patrocínio de Doril e Salon Line
