TOCA Sessions tem noite de referências do rap com Negra Li e Stefanie

O TOCA apresenta a segunda edição do Toca Sessions — e seguimos no lendário Cine Joia, no coração do bairro da Liberdade, em São Paulo.

Na sexta, dia 10, o palco recebe uma noite de força e pertencimento: Negra Li e Stefanie trazem suas histórias, suas rimas e toda a potência das mulheres no rap brasileiro.

Negra Li apresenta o show "O Silêncio que Grita", seu novo trabalho, reafirmando a trajetória de quem abriu caminhos para tantas vozes. Do RZO às telas da TV e cinema, a cantora e compositora segue como uma das figuras mais importantes da música brasileira.