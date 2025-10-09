TocaUOL
TOCA Sessions tem noite de referências do rap com Negra Li e Stefanie

Do TOCA
Segunda edição TOCA Sessions traz shows de Negra Li com abertura de Stefanie; DJ set fica a cargo de Larinhx
Segunda edição TOCA Sessions traz shows de Negra Li com abertura de Stefanie; DJ set fica a cargo de Larinhx Imagem: Arte UOL

O TOCA apresenta a segunda edição do Toca Sessions — e seguimos no lendário Cine Joia, no coração do bairro da Liberdade, em São Paulo.

Na sexta, dia 10, o palco recebe uma noite de força e pertencimento: Negra Li e Stefanie trazem suas histórias, suas rimas e toda a potência das mulheres no rap brasileiro.

Negra Li apresenta o show "O Silêncio que Grita", seu novo trabalho, reafirmando a trajetória de quem abriu caminhos para tantas vozes. Do RZO às telas da TV e cinema, a cantora e compositora segue como uma das figuras mais importantes da música brasileira.

Na mesma noite, Stefanie — MC, rapper e compositora com uma das métricas mais originais do rap nacional — apresenta seu primeiro disco solo, "Bunmi", após 20 anos de caminhada.

LARINHX, produtora e DJ da Baixada Fluminense, promete incendiar a pista antes e nos intervalos dos shows.

SERVIÇO:

  • 19h00 - Abertura da casa
  • 19h00 às 20h50 - Dj Larinhx
  • 20h50 às 21h30 - Stefanie
  • 21h30 às 22h00 - DJ Larinhx
  • 22h00 às 23h30 - Negra Li

Ingressos:

  • Lote 1: meia R$ 60 / ingresso social R$ 60 / inteira R$ 120
  • Lote 2: meia R$ 75/ ingresso social R$ 75 / inteira R$ 150
  • Lote 3: meia R$ 90/ ingresso social R$ 90 / inteira R$ 180
Compras no site da Shotgun: https://shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali

*Ingresso Social mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.

Classificação Etária: 18 anos

Cine Joia: Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP
www.facebook.com/cinejoia // www.instagram.com/cinejoia
Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques).
Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência.

TOCA Sessions tem patrocínio de Doril e Salon Line

