Música de vestir: Toca lança loja de camisetas com estampas cheias de ritmo
Está no ar a loja de camisetas de Toca, a plataforma de música do UOL. A coleção de estreia dá forma ao slogan "Onde a música brasileira se mistura", reunindo estampas variadas e cheias de cor e estilo.
Clique aqui e use o cupom TOCAUOL10 para fazer sua compra com desconto especial de lançamento.
As modelagens também são diversas, como baby look, oversized, regata, cropped e moletons, em tamanhos que vão do PP ao 4G.
Todas as peças são produzidas com algodão premium no modelo "Print on Demand" da Reserva Ink, braço de produção personalizada do Grupo Reserva. As camisetas custam a partir de R$ 89,90.
Com a nova loja, Toca —referência em coberturas de festivais como The Town, Rock in Rio, Lollapalooza e C6 Fest e —amplia seu ecossistema, usando a moda como extensão editorial e ferramenta de expressão.
Como comprar
- Acesse a loja de Toca e escolha a estampa que mais combina com sua vibe musical.
- Selecione modelagem, cor e tamanho.
- Use o cupom TOCAUOL10 para garantir o desconto especial de lançamento de 10%.
- Finalize o pedido via cartão, boleto ou Pix.
- Receba em qualquer região do Brasil e experimente sem medo: se não servir, a primeira troca é por conta da casa.
