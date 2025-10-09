Festa e música marcam Círio de Nazaré com Fafá de Belém e comando do Psica

Uma das maiores festividades religiosas do Brasil, o Círio terá novamente a Varanda de Nazaré neste fim de semana — 11 e 12 de outubro. O espaço foi idealizado por Fafá de Belém, do Arrastão do Círio, cortejo que une dança, teatro e música, e conta com patrocínio da Natura, que também apoia a Casa de Plácido.

O Psica também realiza pelo segundo ano consecutivo o Psica de Nazaré, que terá transmissão ao vivo pelo Youtube narrando cada detalhe do Círio a partir da perspectiva de vozes negras, periféricas, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIA+. A festa do povo é contada pelo povo com uma programação que une cultura, fé, gastronomia, música e rock doido.

De 11 a 12 de outubro, o festival mergulha nas romarias com uma cobertura ao vivo do Círio Fluvial, da Trasladação e da Grande Procissão. O ponto de encontro é a Casa Dourada, centro cultural permanente do Psica que ocupa um casarão histórico na Cidade Velha, ao lado da Catedral da Sé — território emblemático onde nasce Belém, ponto de chegada da Trasladação e de partida da romaria colossal que reúne mais de 2 milhões de devotos pelas ruas da cidade.