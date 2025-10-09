Festa e música marcam Círio de Nazaré com Fafá de Belém e comando do Psica

Uma das maiores festividades religiosas do Brasil, o Círio terá novamente a Varanda de Nazaré neste fim de semana — 11 e 12 de outubro. O espaço foi idealizado por Fafá de Belém, do Arrastão do Círio, cortejo que une dança, teatro e música, e conta com patrocínio da Natura, que também apoia a Casa de Plácido.
O Psica também realiza pelo segundo ano consecutivo o Psica de Nazaré, que terá transmissão ao vivo pelo Youtube narrando cada detalhe do Círio a partir da perspectiva de vozes negras, periféricas, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIA+. A festa do povo é contada pelo povo com uma programação que une cultura, fé, gastronomia, música e rock doido.
De 11 a 12 de outubro, o festival mergulha nas romarias com uma cobertura ao vivo do Círio Fluvial, da Trasladação e da Grande Procissão. O ponto de encontro é a Casa Dourada, centro cultural permanente do Psica que ocupa um casarão histórico na Cidade Velha, ao lado da Catedral da Sé — território emblemático onde nasce Belém, ponto de chegada da Trasladação e de partida da romaria colossal que reúne mais de 2 milhões de devotos pelas ruas da cidade.
Entre os convidados presentes estarão Karol Conká, Linn da Quebrada, Amaury Lorenzo, Leona Vingativa, Isabella Santorini, Layse, Valéria Paiva, Paulo Colucci, DJ Gilmar, Marcos Maderito, Elói Iglessias, Hellen Patrícia, Keila Gentil, Mariza Black, Michel Pinho, e Zaynara. Confira a programação:
11/10 - Sábado
- Círio Fluvial - Café da manhã servido aos convidados antes do início da programação no barco. Apresentações musicais e DJs ao longo da romaria.
- Almoço das Matriarcas - Recepção da Casa Dourada com um banquete amazônico completo, preparado por mulheres chefas de cozinha do Pará.
- Romaria da Trasladação / Romaria das Luzes - Programação cultural e musical na Casa, acompanhando a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.
- Varadouro Psica das 20h às 02h | Recanto das Amazonas - R. Siqueira Mendes, 216 - Cidade Velha, Belém - PA. Tenda de acolhimento aberta ao público com entrega de água, tomada para carregar celular, massagistas e socorristas à disposição.
12/10 - Domingo
- Romaria do Círio de Nazaré - Programação cultural e musical na Casa, acompanhando a saída da imagem da Santa no Círio de Nazaré, com experiência gastronômica completa. Almoço a partir de 10h.
- Varadouro Psica das 06h às 10h | Recanto das Amazonas - R. Siqueira Mendes, 216 - Cidade Velha, Belém - PA. Tenda de acolhimento aberta ao público com entrega de água, tomada para carregar celular, massagistas e socorristas à disposição.
Vale lembrar que o Festival Psica rola em Belém entre os dias 12 e 14 de dezembro. Ao todo, serão mais de 70 atrações que estarão nas ruas da Cidade Velha, no dia gratuito (12 de dezembro), e no Estádio Mangueirão, nos dias pagos (dias 13 e 14 de dezembro). Os ingressos ainda estão à venda.
Fazem parte do line-up nomes como Dona Onete, Martinho da Vila e Jorge Aragão, Marina Sena, Nação Zumbi, Urias e Jaloo, Edson Gomes, Luedji Luna, AJULIACOSTA, Viviane Batidão, Carabao e Os Garotin.
