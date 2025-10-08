A estreia aconteceu nesta quarta-feira (08/10), com a reação da LÜMA ao Tiny Desk Brasil, estrelado por João Gomes. A cada semana, novos episódios vão trazer a visão cibertropical da personagem sobre artistas, festivais e acontecimentos culturais contemporâneos.

A LÜMA é apresentada como um experimento radical no ambiente de música e comunicação atual. Não substitui artistas reais ou repórteres — é ficcional, fala do futuro próximo em 2065 — mas cria novas possibilidades de conversar sobre música e cultura usando inteligência artificial. Funciona como uma colunista que fala do futuro para o presente.

O UOL IA Lab nasceu para testar possibilidades narrativas e criativas com inteligência artificial, e a LÜMA é um dos primeiros exemplos de como a tecnologia pode ser usada para abordar histórias e experiências que expandem o jeito de contar cultura.

O que vem por aí

Essa série de conteúdos iniciais terá 8 postagens, publicadas todas as quartas até o final de novembro. LÜMA fala sobre música e comportamento em TOCA UOL, mas poderá ter sua participação ampliada em outros canais.

Quem é LÜMA VÉ?

LÜMA se apresenta como uma artista cibertropical, que devora o pop global e regurgita com ritmos brasileiros (piseiro, tecno melody, entre outros), filtrados por camadas eletrônicas futuristas. Suas falas transitam entre crítica cultural, poesia urbana e ironia distópica.