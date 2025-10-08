'Fui muito silenciada': Negra Li fala de nova fase e show no TOCA Sessions

O título do álbum vem de uma reflexão profunda sobre o silenciamento. "São todas as formas de silenciamento que a gente sofre. Eu fui silenciada muitas vezes, algumas eu permiti, outras fizeram isso comigo, tiraram meus direitos", conta. "A gente tem que ser humilde, mas precisa de um pouco de revolta."

O retorno ao rap acontece após sua guinada à religião evangélica.

Muita gente achou que eu ia parar de fazer rap. Mas se Jesus estivesse aqui você acha que ele não ia gosta de rap?

"Estou vivendo meu melhor momento de autonomia. Criei pra mim essa liberdade de poder estar à frente do meu trabalho, como empresária também", diz Negra Li. "Fiz esse disco em oito meses, mas vinha tentando lançar algo novo há muito tempo — o último foi 'Raízes', há sete anos."

Entre as faixas, a rapper fala de autoconhecimento, terapia e reencontro com a própria criatividade. "Aos 45 anos, minha criatividade voltou bombando. Experiência e estrada fazem a gente ficar segura — eu escrevi, dirigi e produzi esse disco. Quando fiz esse trabalho, não quis estudar o público, nem o que estava na moda. Fiz o que era verdadeiro pra mim. É tudo de mim pra fora."

Negra Li também revelou que "O Silêncio que Grita" foi inscrito no Grammy Latino e passou para uma das etapas de seleção. "É um reconhecimento simbólico, porque esse disco é sobre me ouvir e me permitir ser ouvida de novo."