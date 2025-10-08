Tiny Desk Brasil e 'O Novo Sempre Vem' provam onda dos programas de música
Programas musicais ao vivo intimistas vêm ganhando espaço em plataformas digitais brasileiras e canais de TV, provando que onda do formato — um até mesmo foi exportado — veio forte em um momento de disputa de atenção com as redes sociais.
Um deles, o Tiny Desk Brasil, estreou nesta terça-feira (7) sua primeira temporada em episódio com João Gomes. Escolha casa com proposta do formato: gravações intimistas em espaço limitado, do jeito que o cantor começou a carreira. Na mesma pegada veio "O Novo Sempre Vem", outra recente estreia, na TV Cultura.
A essência é essa, trazer o artista para um lugar íntimo. Esse formato assim sem parafernália eletrônica, sem retorno, coloca os artistas em um lugar como se estivessem no início da carreira no quarto deles estudando, desenvolvendo música. Gui Amabis, curadoria e supervisão musical do Tiny Desk Brasil
Ao todo serão duas temporadas já gravadas com cinco episódios cada. Equipe brasileira foi até os EUA ver como funcionava o formato exportado para solo brasileiro.
Para Bárbara Teixeira, produtora executiva do projeto no Brasil, há uma questão subjetiva que faz diferença em como o formato é apresentado com música ao vivo sem mega produções: "É essa ruptura com o que você espera, que é você assistir um show nessas condições tão específicas, tão especiais, dentro de um espaço que você não esperaria".
Microfone é poder, você cresce. Aqui não, o artista tá igual. Rica Amabis, curadoria e supervisão musical
TOCA esteve presente no Tiny Desk Brasil e conversou com integrantes da equipe gringa. A editoria de vídeo Maia Stern elogiou o trabalho dos brasileiros: "É nossa primeira vez aqui no Brasil e eles estão fazendo jus a nossa série".
É realmente muito similar [ao original], e eu acredito que isso é realmente especial, mas eles também colocaram seu estilo, e nós sentimos a cultura brasileira, e o entusiasmo por esse programa. É muito especial assistir eles fazendo essas coisas e fazendo bem. Maia Stern
Josephine Nyounai, editora de áudio do Tiny Desk nos EUA, exaltou a cultura dos brasileiros de cantar músicas junto com os artistas: "Ontem todo mundo estava cantando junto essa música. Acho um pouco diferente dos EUA, mas trabalhando em equipe, eles conseguiram captar tipo o som da plateia cantando todas as músicas".
O diretor-geral Raphael Vieira disse que tentou trazer o "máximo possível" de Brasil: "O Tiny Desk é muito especial. Se você for falar de conteúdo digital nativo de plataformas da internet, talvez ele seja o maior formato de música já existente na história. A gente tentou trazer um elemento de Brasil o máximo possível dentro da direção de arte, mas a gente tentou ser muito respeitoso".
Outros programas de música ao vivo
Na última semana, estreou na TV Cultura o programa "O Novo Sempre Vem". Tocada pelo produtor João Marcelo Bôscoli e André Szajman, o programa marca o retorno da gravadora Trama, que nos anos 2000, foi pioneira na música digital com a Trama Virtual.
Szajman diz que ideia é levar uma música acessível e remunerada "para que seja preservado o talento humano": "Isso é o mais importante".
Nossa intenção com esse projeto do 'O Novo Sempre Vem' foi realmente ser um espaço para apresentar novos talentos que a gente percebeu, conheceu. É gostoso porque a gente também tá revivendo o que é a nossa missão mesmo. A capacidade que a Trama tem é de realmente poder dar brilho, ajudar essas pessoas a aparecerem ainda mais para o público. André Szajman
A cantora Julia Mestre, indicada ao Grammy Latino 2025, comentou os moldes do formato: "É um deleite porque a gente pode ver de perto aquele entrosamento do artista com a banda, e a música acontecendo ao vivo. E aquela magia que tem ao tocar e tudo que acontece no estúdio, é o momento que a gente pode realmente ver de perto, conhecer e sentir aquilo que só o ao vivo tem".
No final de setembro, foi a vez do Canal Bis e Globoplay estrearem o "One Take Show". Com investimento da Ancine, o "One Take Show" é a primeira série musical brasileira com performances filmadas em um único take — como se fosse cinema de plano sequência.
Na série, os diretores Diana Boccara e Leo Longo (duo Couple of Things) convidam artistas para cantar músicas autorais e transformam as apresentações em histórias em plano sequência, sem cortes.
Dois episódios já foram ao ar: um com Jota.pê e outro com a Melly. Toda sexta-feira um episódio inédito estreia, às 21h, simultaneamente no Canal Bis e Globoplay.
