Tiny Desk Brasil e 'O Novo Sempre Vem' provam onda dos programas de música

Ao todo serão duas temporadas já gravadas com cinco episódios cada. Equipe brasileira foi até os EUA ver como funcionava o formato exportado para solo brasileiro.

Para Bárbara Teixeira, produtora executiva do projeto no Brasil, há uma questão subjetiva que faz diferença em como o formato é apresentado com música ao vivo sem mega produções: "É essa ruptura com o que você espera, que é você assistir um show nessas condições tão específicas, tão especiais, dentro de um espaço que você não esperaria".

Microfone é poder, você cresce. Aqui não, o artista tá igual. Rica Amabis, curadoria e supervisão musical

TOCA esteve presente no Tiny Desk Brasil e conversou com integrantes da equipe gringa. A editoria de vídeo Maia Stern elogiou o trabalho dos brasileiros: "É nossa primeira vez aqui no Brasil e eles estão fazendo jus a nossa série".