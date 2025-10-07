'Carranca é como me vejo no palco': Urias renasce em álbum mais brasileiro

A imagem da carranca, esculpida na proa de embarcações para afastar maus espíritos, guia o disco de Urias. Simboliza religiosidade e proteção, mas não só. A julgar pela jornada dessa cantora de 31 anos pelo pop, também carrega outro significado. "É também como eu me vejo na minha trajetória musical: carrancuda. Em cima do palco sou assim."

Depois de cantar em inglês e espanhol no disco anterior "Her Mind", marcado por experimentações eletrônicos, Urais queria voltar a se expressar em português — e, mais do que isso, mirar o Brasil como território simbólico. "Carranca" chega às plataformas nesta terça-feira (7), às 21h, como um espelho: reflete o país, a ancestralidade e a própria artista. "Quis apresentar meu jeitinho de fazer música brasileira", diz.

O disco mistura referências da MPB e do pop, samples e colaborações, tudo pilotado pelos produtores Rodrigo Gorky (diretor musical de Pabllo Vittar) e Nave (que acabou de produzir 'Caro Vapor II', de Don L) — com adição de Zebu e Maffalda.