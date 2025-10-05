Entre a nostalgia e o futuro, De La Soul faz festa alto astral em SP

O público abraçou o alto astral dos dois imediatamente e o carisma dos fundadores da banda era alimentado a partir da vibração do público, que erguia discos de vinil do grupo para que eles pudessem autografá-los. Alguns sortudos foram contemplados com assinaturas dos dois, que faziam pequenas pausas para conversar com o público e canetar capas de disco - e até um tênis!

Mesmo caminhando para a casa dos 60 anos, os dois mostraram desenvoltura de palco à altura de sua reputação e o clima ficou ainda mais pesado - mas sem nunca perder o otimismo e a onda boa quando Talib, quase dez anos mais novo que os dois, subiu no palco ao assumir o microfone a partir da matadora faixa-título do quarto disco do De La Soul, "Stakes Is High".

A partir daí não tinha pra ninguém. O público já estava completamente sintonizado na frequência do grupo e repetia gritos de guerra e cantos de paz puxados pelos MCs, que pediam mãos para o alto, sempre encurralando a enorme massa de gente a participar ativamente do show.

Quando virou a meia-noite, Posdnuos pediu para o público um tempo para celebrar o aniversário do MC convidado, que entrou nos 50 anos num palco em São Paulo, feliz à beça.

Os sorrisos espalhavam-se do palco para a plateia, com todo mundo se esbaldando de dançar parando apenas para ouvir Posdnuos e Maseo dizerem o quanto gostavam de São Paulo ao mesmo tempo em que lamentavam a situação política de seu próprio país. Mas sem nunca deixar o astral cair nem a vibe pesar.

O final da noite veio com um pedido de salva de palmas para o saudoso irmão Trugoy the Dove e emendando os principais hits do grupo, como "A Roller Skating Jam Named Saturdays" e os grandes hits do primeiro disco, "Me, Myself and I" e "The Magic Number". Uma noite mágica que ao mesmo tempo em que navegava na nostalgia apontava para um futuro do rap tão instigante quanto seu passado - além do grupo avisar que tem disco novo vindo aí em setembro.