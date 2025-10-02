Ana Frango Elétrico encontra sua voz e desponta para uma geração de fãs
Encerrando o ciclo de seu terceiro álbum "Me Chama de Gato Que Sou Sua", Ana Frango Elétrico fez o maior show de sua carreira. "Mudou minha vida completamente. Eu nunca tinha tocado para um número tão grande de pessoas", diz a cantora de 27 anos.
Sem marcas ostensivas nem gravadoras multinacionais, a carioca se consolidou como produtora musical e arranjadora justamente com o disco de 2023, cuja turnê se encerrou com 2 mil pessoas na Áudio, na última sexta-feira (26), após levá-la a palcos maiores e no exterior.
A julgar pelo último ato, parte dessa ascensão vem do que a cantora quer comunicar e experimentar na música. "Me Chama de Gato Que Sou Sua" traz a discussão do gênero para a pauta da música pop brasileira.
Identificada com o gênero não-binário, Ana deixa evidente essa natureza fluida como assunto das canções desde o título do disco, que passa do masculino para o feminino naturalmente, e isso era traduzido fisicamente na grande massa do público, igualmente sem gênero definido em sua maioria — e em sua maioria formado por jovens adultos com menos de 30 anos.
Eram as condições perfeitas de temperatura e pressão para o álbum se avolumar ainda mais, principalmente a partir da química estabelecida entre os músicos no palco.
Todos vestidos com as rajadas tigradas que caracterizam a identidade visual do disco (bem como o tom verde que sublinhava a luz desenhada pela iluminadora Olívia Munhoz), os cinco músicos estão amalgamados de tal forma que Ana sequer precisa olhar para os lados para saber o que pode ou precisa fazer.
Esses fãs a receberam efusivamente, antes mesmo de começar o show, quando a chamava em uníssono ao gritar repetidamente "quero Frango!".
Elevado num patamar ainda maior, a cantora não perdeu os pés do chão que nasceu, o da música independente brasileira, que ela comemorou quase ao final do show ao identificar alguns amigos e comparsas desta cena entre o público.
"Eu queria dedicar esse show a vários parceiros de cena que estão aqui", comentou antes de começar a última música da noite, "Electric Fish". "A música brasileira é foda, mas a música independente brasileira atual é pica".
A banda dirigida pelo guitarrista prodígio Guilherme Lírio conta com o tecladista Thomás Jagoda, o baixista Alberto Continentino, o baterista Sérgio Machado e o percussionista Pablo Carvalho. Um time tão coeso e autossuficiente que ultrapassa o formato do show do disco anterior, que ainda incluía sopros e vocais de apoio, para focar na máquina de groove - ou na maciez que as músicas mais lentas exigem - que movimenta o disco.
Com o público na mão e uma banda de compadres que confia cegamente, Ana deitou e rolou. O show começou apenas com os músicos no palco, que tocaram a instrumental "Let's Go to Before Again" antes da entrada de Ana, que não se intimidou com a voracidade do público e várias vezes deixou o público sozinho nos vocais. Chegou bem perto de todos, ameaçando jogar-se do palco, até que, mais perto do fim, não aguentou e misturou-se com a multidão.
Com foco central no disco mais recente, ela abriu exceções para canções do disco anterior, Little Electric Chicken Heart, de 2019, em versões modificadas para a natureza sonora do novo disco, como "Chocolate", "Se no Cinema", "Tem Certeza?" e "Torturadores", essa última novidade no setlist, que Ana contou que compôs após ler a notícia de uma artista que foi vítima de tortura na ditadura militar iniciada em 1964 e encontrou seu torturador anos depois, casualmente, em um supermercado. Foi a deixa para que o telão fizesse o público puxar um coro que berrava "sem anistia" a plenos pulmões.
Mesmo com dois pés na pista de dança, o show teve momentos mais tranquilos, quando Ana emendou uma sequência com três das melhores músicas do disco, "Camelo Azul", "Insista em Mim" e "Nuvem Vermelha".
Mas o clima da noite era pra dançar e além das versões ainda mais pop de hits de Nelson Jacobina ("Dr. Sabe Tudo") e da banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo ("Debaixo do Pano"), ela ainda cantou as duas músicas que lançou esse ano, que encerraram fonograficamente o ciclo do disco: a deliciosa "A Sua Diversão" e o medley que mistura "Não Tem Nada Não" de João Donato, Eumir Deodato e Marcos Valle com a grudenta "Gipsy Woman", de Crystal Waters.
Esse pequeno pot-pourri, nascido nos primeiros shows do disco, a levou a conhecer e gravar com o próprio Marcos Valle, músico convidado deste single - mais uma prova de onde Ana tem conseguido chegar.
Ela teve uma noite e tanto, passando da guitarra para os teclados (que em certo momento tocou com a cabeça) e dançando com os músicos. Gostou tanto que resgatou no bis "Roxo", de seu disco de estreia, "Mormaço Queima", de 2018. Uma música que, confessou, não gosta, mas que sabia que o público sim.
Depois que o show acabou, Ana seguiu no palco, sentada na beirada, conversando, tirando fotos e autografando para os fãs por mais de dez minutos. Este show foi o penúltimo dessa turnê, que termina no distante dezembro, quando sua banda toca em Porto Alegre e, aí sim, encerra o disco de vez. E ela já disse ter novidades para o ano que vem - não entrou em detalhes, mas disse que será completamente diferente dessa que se encerra. Que bom.
