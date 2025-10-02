Ana Frango Elétrico encontra sua voz e desponta para uma geração de fãs

Elevado num patamar ainda maior, a cantora não perdeu os pés do chão que nasceu, o da música independente brasileira, que ela comemorou quase ao final do show ao identificar alguns amigos e comparsas desta cena entre o público.

"Eu queria dedicar esse show a vários parceiros de cena que estão aqui", comentou antes de começar a última música da noite, "Electric Fish". "A música brasileira é foda, mas a música independente brasileira atual é pica".

A banda dirigida pelo guitarrista prodígio Guilherme Lírio conta com o tecladista Thomás Jagoda, o baixista Alberto Continentino, o baterista Sérgio Machado e o percussionista Pablo Carvalho. Um time tão coeso e autossuficiente que ultrapassa o formato do show do disco anterior, que ainda incluía sopros e vocais de apoio, para focar na máquina de groove - ou na maciez que as músicas mais lentas exigem - que movimenta o disco.

Imagem: Leandro Godói/Divulgação

Com o público na mão e uma banda de compadres que confia cegamente, Ana deitou e rolou. O show começou apenas com os músicos no palco, que tocaram a instrumental "Let's Go to Before Again" antes da entrada de Ana, que não se intimidou com a voracidade do público e várias vezes deixou o público sozinho nos vocais. Chegou bem perto de todos, ameaçando jogar-se do palco, até que, mais perto do fim, não aguentou e misturou-se com a multidão.

Com foco central no disco mais recente, ela abriu exceções para canções do disco anterior, Little Electric Chicken Heart, de 2019, em versões modificadas para a natureza sonora do novo disco, como "Chocolate", "Se no Cinema", "Tem Certeza?" e "Torturadores", essa última novidade no setlist, que Ana contou que compôs após ler a notícia de uma artista que foi vítima de tortura na ditadura militar iniciada em 1964 e encontrou seu torturador anos depois, casualmente, em um supermercado. Foi a deixa para que o telão fizesse o público puxar um coro que berrava "sem anistia" a plenos pulmões.