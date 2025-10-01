Três motivos pra ir ao TOCA Sessions, nova turnê e melhores shows da semana

Imagem: Divulgação

3) A mistura vibrante do set de DJ Larinhx

Botando a pista pra pular, Larinhx traz mistura vibrante de rap, funk, R&B e eletrônica. A ambientação sonora conecta gerações e ritmos e cria experiência sensorial. No Cine Joia, em SP, no dia 10. Ingressos: shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali

O que mais vem por aí

Doja Cat inicia em São Paulo sua nova turnê mundial Imagem: Iwi Onodera/Brazil News

De SP a NYC: Doja Cat anuncia sua maior turnê

Doja Cat anunciou novas datas da Ma Vie World Tour para 2026, com shows na América Latina, Europa, Reino Unido e América do Norte. A turnê começa em São Paulo, no Suhai Music Hall, em 5 de fevereiro, e termina no Madison Square Garden, em Nova York, em 1º de dezembro de 2026. Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta, às 10h, online, e às 11h, na bilheteria oficial.

Tomorrowland Brasil tem dois dias esgotados

Ingressos para sexta e sábado do Tomorrowland Brasil 2025 estão oficialmente esgotados. Restam apenas entradas limitadas para domingo (12) e para o pacote Full Madness, que dá acesso aos três dias de festival. A venda continua pelo site oficial e não há previsão de abertura de novos lotes para os dias esgotados. O festival acontece em Itu (SP) e reúne grandes nomes da música eletrônica.