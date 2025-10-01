Três motivos pra ir ao TOCA Sessions, nova turnê e melhores shows da semana

3 MOTIVOS PRA IR AO TOCA SESSIONS
1) Celebração de 30 anos de luta de Negra Li
Negra Li apresenta 'O Silêncio Que Grita', seu primeiro disco de estúdio em sete anos. O show celebra três décadas de trajetória com músicas que abordam feminismo, questões raciais e políticas, e conta com colaborações de Djonga, Liniker e Gloria Groove.
2) Abertura com Stefanie e seu disco de estreia
Stefanie traz ao palco um rap poético e potente, com vivências profundas e produção de nomes como Daniel Ganjaman. 'BUNMI' é um marco de resistência e identidade, e sua performance promete energizar o público desde os primeiros versos.
3) A mistura vibrante do set de DJ Larinhx
Botando a pista pra pular, Larinhx traz mistura vibrante de rap, funk, R&B e eletrônica. A ambientação sonora conecta gerações e ritmos e cria experiência sensorial. No Cine Joia, em SP, no dia 10. Ingressos: shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali
O que mais vem por aí
De SP a NYC: Doja Cat anuncia sua maior turnê
Doja Cat anunciou novas datas da Ma Vie World Tour para 2026, com shows na América Latina, Europa, Reino Unido e América do Norte. A turnê começa em São Paulo, no Suhai Music Hall, em 5 de fevereiro, e termina no Madison Square Garden, em Nova York, em 1º de dezembro de 2026. Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta, às 10h, online, e às 11h, na bilheteria oficial.
Tomorrowland Brasil tem dois dias esgotados
Ingressos para sexta e sábado do Tomorrowland Brasil 2025 estão oficialmente esgotados. Restam apenas entradas limitadas para domingo (12) e para o pacote Full Madness, que dá acesso aos três dias de festival. A venda continua pelo site oficial e não há previsão de abertura de novos lotes para os dias esgotados. O festival acontece em Itu (SP) e reúne grandes nomes da música eletrônica.
Screamo! Festival reúne ícones do post-hardcore
Emo, screamo, post-hardcore e metalcore ganham palco em encontro inédito no Brasil. São Paulo recebe o SCREAM INVASION em 2 de novembro, no Vibra São Paulo. O festival reúne nomes de peso do rock alternativo e hardcore: Black Veil Brides (foto), Underoath, Silverstein, Senses Fail e I Set My Friends on Fire. Promete ser intenso; ingressos à venda on-line.
Agenda da semana
Amanhã
- De La Soul - Audio, São Paulo
- Zeca Baleiro - Casa de Francisca, São Paulo
- TootArd (Síria) - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Plutão Já Foi Planeta - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Wanderlea - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Lau e Eu - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Vera Fischer Era Clubber - Sesc Pompeia, São Paulo
- Pagode do Canta - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Clandestinas convidam Sandra Coutinho - Sesc, Jundiaí (SP)
- Shamangra - Sesc, Catanduva (SP)
- Síntese - Sesc, Franca (SP)
- Verônica Sabino e Conexão Rio - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
- Paulinho Moska - Rua Carijós, Belo Horizonte
Sexta
- Oriente e Haikaiss - Audio, São Paulo
- Bebé e Felipe (part. Yma) - Casa de Francisca, São Paulo
- SOMBRA SNJ - Casa de Francisca, São Paulo
- Lagum - Espaço Unimed, São Paulo
- mãeana canta JG - Casa Natura Musical, São Paulo
- Zeca Baleiro e Swami Jr. - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Luccas Carlos - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Budah - Sesc, Guarulhos (SP)
- Vanguart - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Maria Esmeralda - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Banda Pitoresco - Sesc, Taubaté (SP)
- Candy Mel - Sesc Pompeia, São Paulo
- Jup do Bairro convida Maria Alcina - Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Zé Neto & Cristiano - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- BK - Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Braza - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Fabinho, Renan Oliveira e Revelação - Via Music Hall, Rio de Janeiro
- Planet Hemp - Live Curitiba, Curitiba
- De La Soul - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
- Vanessa da Mata - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Zezé Di Camargo & Luciano - Centro Esportivo SESI, Porto Alegre
- José Augusto - Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre
- Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
- Rubel - Teatro SESIMINAS, Belo Horizonte
Sábado
- mãeana canta JG - Casa Natura Musical, São Paulo
- Anavitória - Espaço Unimed, São Paulo
- Maria Bethânia - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Ferrugem - Vibra, São Paulo
- Elba Ramalho e Geraldo Azevedo - Suhai Music Hall, São Paulo
- Madmen's Clan - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo
- Tagore - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- TootArd (Síria) - Sesc, Jundiaí (SP)
- Lavagem do Samba D'Orun - Sesc, Santo André (SP)
- Você Vai Se Quiser - Sesc, Santo André (SP)
- Rachel Reis - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Quatriblack - Sesc, São José dos Campos (SP)
- Elis & Tom (Mônica Salmaso e André Mehmari) - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Fabiana Cozza canta Beth Carvalho - Sesc, Guarulhos (SP)
- Craca, Donatinho e Sue - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Eudóxia De Barros - Sesc, Araraquara (SP)
- Arrigo Barnabé e banda Sabor de Veneno - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Ava Rocha - Sesc Pompeia, São Paulo
- Chitãozinho & Xororó - Farmasi Arena, Rio de Janeiro
- De La Soul - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Carol Biazin - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Gustavo Mioto - Qualistage, Rio de Janeiro
- BK - Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Zizi Possi - Teatro Multiplan VillageMall, Rio de Janeiro
- Festival Playlist (Limão com Mel, Mastruz com Leite e Magníficos) - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Sylvinho Blau Blau - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Alice Caymmi - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Cabelinho + Tá na Mente - Quadra da São Clemente, Rio de Janeiro
- D'Black - Areninha Cultural Municipal Jacob do Bandolim, Rio de Janeiro
- Milton Guedes - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Yago Oproprio - Piazza Notte, Curitiba
- José Augusto - Teatro Positivo, Curitiba
- Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
- Planet Hemp - KTO Arena, Porto Alegre
- Sandra de Sá e Black Machine - Galpão 54, Belo Horizonte
- IRA! - Befly Hall, Belo Horizonte
Domingo
- Anavitória - Espaço Unimed, São Paulo
- Maria Bethânia - Tokio Marine Hall, São Paulo
- LAMP - Cine Joia, São Paulo
- Dani Black - Casa Natura Musical, São Paulo
- Leonardo - Vibra, São Paulo
- The Chain - Sesc, São Carlos (SP)
- A Liga Dura - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Garga Groove Gang - Sesc, Bauru (SP)
- Raouf Jemni - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Banda Estralo - Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Raquel Tobias - Sesc, Santo André (SP)
- Comunidade Samba da Vila - Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Fabíola Beni - Sesc, Franca (SP)
- Alma Livre - Sesc, Jundiaí (SP)
- Wandi Doratiotto e Danilo Moraes - Sesc, Sorocaba (SP)
- Jack Tekila - Sesc, Birigui (SP)
- Rachel Reis - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Elis & Tom (Mônica Salmaso e André Mehmari) - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Fabiana Cozza canta Beth Carvalho - Sesc, Guarulhos (SP)
- Craca, Donatinho e Sue - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Amar e Mudar as Coisas (Marisa Orth, Buhr e Taciana Barros cantam Belchior) - Sesc Santana, São Paulo
- Zeca Baleiro e Swami Jr. - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Rock Festival (The Calling, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Fresno e mais) - Espaço de Eventos da Dutra, Nova Iguaçu (RJ)
- Talib Kweli - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
Terça
- Il Volo - Teatro Positivo, Curitiba
- Juçara Marçal e Kiko Dinucci - Casa de Francisca, São Paulo
- Tetê Espindola e Alzira E - Bona Casa de Musica, São Paulo
Quarta
- Juçara Marçal e Kiko Dinucci - Casa de Francisca, São Paulo
- Bruna Alimonda - Casa de Francisca, São Paulo
- Chico Saraiva Trio - Casa de Francisca, São Paulo
- César Menotti e Fabiano - Vibra, São Paulo
- Lucille Berce - Sesc, Bauru (SP)
- The Calling - Opinião, Porto Alegre
Deixe seu comentário
