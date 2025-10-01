TocaUOL
Rota dos Shows

Três motivos pra ir ao TOCA Sessions, nova turnê e melhores shows da semana

A MC Stefanie é uma das atrações do TOCA Sessions, no dia 10/10, no Cine Joia, em São Paulo
A MC Stefanie é uma das atrações do TOCA Sessions, no dia 10/10, no Cine Joia, em São Paulo Imagem: Divulgação

3 MOTIVOS PRA IR AO TOCA SESSIONS

Imagem
Imagem: Bruno Sabongi/Divulgação

1) Celebração de 30 anos de luta de Negra Li
Negra Li apresenta 'O Silêncio Que Grita', seu primeiro disco de estúdio em sete anos. O show celebra três décadas de trajetória com músicas que abordam feminismo, questões raciais e políticas, e conta com colaborações de Djonga, Liniker e Gloria Groove.

Imagem
Imagem: Divulgação

2) Abertura com Stefanie e seu disco de estreia
Stefanie traz ao palco um rap poético e potente, com vivências profundas e produção de nomes como Daniel Ganjaman. 'BUNMI' é um marco de resistência e identidade, e sua performance promete energizar o público desde os primeiros versos.

Imagem
Imagem: Divulgação

3) A mistura vibrante do set de DJ Larinhx
Botando a pista pra pular, Larinhx traz mistura vibrante de rap, funk, R&B e eletrônica. A ambientação sonora conecta gerações e ritmos e cria experiência sensorial. No Cine Joia, em SP, no dia 10. Ingressos: shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali

O que mais vem por aí

Doja Cat inicia em São Paulo sua nova turnê mundial
Doja Cat inicia em São Paulo sua nova turnê mundial Imagem: Iwi Onodera/Brazil News

De SP a NYC: Doja Cat anuncia sua maior turnê
Doja Cat anunciou novas datas da Ma Vie World Tour para 2026, com shows na América Latina, Europa, Reino Unido e América do Norte. A turnê começa em São Paulo, no Suhai Music Hall, em 5 de fevereiro, e termina no Madison Square Garden, em Nova York, em 1º de dezembro de 2026. Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta, às 10h, online, e às 11h, na bilheteria oficial.

Tomorrowland Brasil tem dois dias esgotados
Ingressos para sexta e sábado do Tomorrowland Brasil 2025 estão oficialmente esgotados. Restam apenas entradas limitadas para domingo (12) e para o pacote Full Madness, que dá acesso aos três dias de festival. A venda continua pelo site oficial e não há previsão de abertura de novos lotes para os dias esgotados. O festival acontece em Itu (SP) e reúne grandes nomes da música eletrônica.

Imagem
Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Screamo! Festival reúne ícones do post-hardcore
Emo, screamo, post-hardcore e metalcore ganham palco em encontro inédito no Brasil. São Paulo recebe o SCREAM INVASION em 2 de novembro, no Vibra São Paulo. O festival reúne nomes de peso do rock alternativo e hardcore: Black Veil Brides (foto), Underoath, Silverstein, Senses Fail e I Set My Friends on Fire. Promete ser intenso; ingressos à venda on-line.

Agenda da semana

A dupla De La Soul se apresenta em SP, na quinta, em Curitiba, na sexta, e no Rio, no sábado
A dupla De La Soul se apresenta em SP, na quinta, em Curitiba, na sexta, e no Rio, no sábado Imagem: Divulgação

Amanhã

  • De La Soul - Audio, São Paulo
  • Zeca Baleiro - Casa de Francisca, São Paulo
  • TootArd (Síria) - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
  • Plutão Já Foi Planeta - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Wanderlea - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
  • Lau e Eu - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Vera Fischer Era Clubber - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Pagode do Canta - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
  • Clandestinas convidam Sandra Coutinho - Sesc, Jundiaí (SP)
  • Shamangra - Sesc, Catanduva (SP)
  • Síntese - Sesc, Franca (SP)
  • Verônica Sabino e Conexão Rio - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
  • Paulinho Moska - Rua Carijós, Belo Horizonte
Sexta

  • Oriente e Haikaiss - Audio, São Paulo
  • Bebé e Felipe (part. Yma) - Casa de Francisca, São Paulo
  • SOMBRA SNJ - Casa de Francisca, São Paulo
  • Lagum - Espaço Unimed, São Paulo
  • mãeana canta JG - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Zeca Baleiro e Swami Jr. - Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Luccas Carlos - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Budah - Sesc, Guarulhos (SP)
  • Vanguart - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Maria Esmeralda - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Banda Pitoresco - Sesc, Taubaté (SP)
  • Candy Mel - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Jup do Bairro convida Maria Alcina - Sesc Campo Limpo, São Paulo
  • Zé Neto & Cristiano - Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • BK - Fundição Progresso, Rio de Janeiro
  • Braza - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Fabinho, Renan Oliveira e Revelação - Via Music Hall, Rio de Janeiro
  • Planet Hemp - Live Curitiba, Curitiba
  • De La Soul - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
  • Vanessa da Mata - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
  • Zezé Di Camargo & Luciano - Centro Esportivo SESI, Porto Alegre
  • José Augusto - Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre
  • Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
  • Rubel - Teatro SESIMINAS, Belo Horizonte

Sábado

  • mãeana canta JG - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Anavitória - Espaço Unimed, São Paulo
  • Maria Bethânia - Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Ferrugem - Vibra, São Paulo
  • Elba Ramalho e Geraldo Azevedo - Suhai Music Hall, São Paulo
  • Madmen's Clan - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo
  • Tagore - Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • TootArd (Síria) - Sesc, Jundiaí (SP)
  • Lavagem do Samba D'Orun - Sesc, Santo André (SP)
  • Você Vai Se Quiser - Sesc, Santo André (SP)
  • Rachel Reis - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Quatriblack - Sesc, São José dos Campos (SP)
  • Elis & Tom (Mônica Salmaso e André Mehmari) - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Fabiana Cozza canta Beth Carvalho - Sesc, Guarulhos (SP)
  • Craca, Donatinho e Sue - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Eudóxia De Barros - Sesc, Araraquara (SP)
  • Arrigo Barnabé e banda Sabor de Veneno - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Ava Rocha - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Chitãozinho & Xororó - Farmasi Arena, Rio de Janeiro
  • De La Soul - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Carol Biazin - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Gustavo Mioto - Qualistage, Rio de Janeiro
  • BK - Fundição Progresso, Rio de Janeiro
  • Zizi Possi - Teatro Multiplan VillageMall, Rio de Janeiro
  • Festival Playlist (Limão com Mel, Mastruz com Leite e Magníficos) - Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • Sylvinho Blau Blau - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Alice Caymmi - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Cabelinho + Tá na Mente - Quadra da São Clemente, Rio de Janeiro
  • D'Black - Areninha Cultural Municipal Jacob do Bandolim, Rio de Janeiro
  • Milton Guedes - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Yago Oproprio - Piazza Notte, Curitiba
  • José Augusto - Teatro Positivo, Curitiba
  • Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
  • Planet Hemp - KTO Arena, Porto Alegre
  • Sandra de Sá e Black Machine - Galpão 54, Belo Horizonte
  • IRA! - Befly Hall, Belo Horizonte

Domingo

  • Anavitória - Espaço Unimed, São Paulo
  • Maria Bethânia - Tokio Marine Hall, São Paulo
  • LAMP - Cine Joia, São Paulo
  • Dani Black - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Leonardo - Vibra, São Paulo
  • The Chain - Sesc, São Carlos (SP)
  • A Liga Dura - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
  • Garga Groove Gang - Sesc, Bauru (SP)
  • Raouf Jemni - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
  • Banda Estralo - Sesc Santo Amaro, São Paulo
  • Raquel Tobias - Sesc, Santo André (SP)
  • Comunidade Samba da Vila - Sesc Campo Limpo, São Paulo
  • Fabíola Beni - Sesc, Franca (SP)
  • Alma Livre - Sesc, Jundiaí (SP)
  • Wandi Doratiotto e Danilo Moraes - Sesc, Sorocaba (SP)
  • Jack Tekila - Sesc, Birigui (SP)
  • Rachel Reis - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Elis & Tom (Mônica Salmaso e André Mehmari) - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Fabiana Cozza canta Beth Carvalho - Sesc, Guarulhos (SP)
  • Craca, Donatinho e Sue - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Amar e Mudar as Coisas (Marisa Orth, Buhr e Taciana Barros cantam Belchior) - Sesc Santana, São Paulo
  • Zeca Baleiro e Swami Jr. - Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Rock Festival (The Calling, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Fresno e mais) - Espaço de Eventos da Dutra, Nova Iguaçu (RJ)
  • Talib Kweli - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
Terça

  • Il Volo - Teatro Positivo, Curitiba
  • Juçara Marçal e Kiko Dinucci - Casa de Francisca, São Paulo
  • Tetê Espindola e Alzira E - Bona Casa de Musica, São Paulo

Quarta

  • Juçara Marçal e Kiko Dinucci - Casa de Francisca, São Paulo
  • Bruna Alimonda - Casa de Francisca, São Paulo
  • Chico Saraiva Trio - Casa de Francisca, São Paulo
  • César Menotti e Fabiano - Vibra, São Paulo
  • Lucille Berce - Sesc, Bauru (SP)
  • The Calling - Opinião, Porto Alegre

