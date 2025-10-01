Lollapalooza BR revela lineup por dia e inicia venda de ingressos avulsos

A cantora Lorde, que canta no domingo (22/3), no Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação

Tem ainda o rock alternativo com Turnstile, que lançou o álbum "Never Enough" em julho, e Djo, com o hit "End of Beginning". O rap nacional vem com FBC, que deve apresentar faixas do novo disco, 'Assaltos e Batidas'. Na eletrônica, Peggy Gou promete agitar com o viral (It Goes Like) Nanana, enquanto ¥ØU$UK? ¥UK1MAT$U traz um set experimental que mistura bass, breakbeats e techno.

Show do Turnstile, que se apresenta no domingo (22/3), no Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação

Com quatro palcos e mais de 600 mil m² de área ocupada, o Lollapalooza Brasil reforça seu compromisso com a diversidade e a renovação artística. Segundo a organização, cinco dos 20 artistas mais pedidos pelo público estão no line-up, que inclui 16 estreantes no país e 31 nomes internacionais.

Os ingressos avulsos (Lolla Day) já estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil, enquanto o Lolla Pass segue à venda para quem pretende curtir os três dias de evento. Compras on-line têm taxa de serviço de 20%; na bilheteria, no Shopping Ibirapuera, não há cobrança adicional. Há duas modalidades: Lolla Pass (três dias) e Lolla Day (um dia), disponíveis para os setores Pista, Comfort by Bradesco e Lounge by Vivo.

Os ingressos podem ser inteiros, meia-entrada ou entrada social com desconto de 45%. Clientes Bradesco têm 15% de desconto cumulativo e parcelamento em até 10x.