Lollapalooza BR revela lineup por dia e inicia venda de ingressos avulsos

DO TOCA
Lollapalooza traz Tyler, the Creator pela primeira vez ao Brasil; show será no domingo (22/3)
Lollapalooza traz Tyler, the Creator pela primeira vez ao Brasil; show será no domingo (22/3) Imagem: Divulgação

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta quarta-feira (1º) a divisão do line-up por dia e abriu a venda de ingressos diários para sua 13ª edição, marcada para os dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com mais de 70 atrações confirmadas, o festival mantém seu perfil plural e aposta em nomes consagrados, estreias aguardadas e diversidade de gêneros.

Como vai ser

Na sexta-feira (20/3), o destaque fica por conta de Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii. A cantora pop retorna ao Brasil em nova fase da carreira, enquanto a banda de metal alternativo e a rapper americana reforçam o peso internacional do dia.

A rapper Doechii
A rapper Doechii Imagem: Divulgação

Interpol, Men I Trust, Kygo, Ben Böhmer e DJ Diesel (codinome de Shaquille O'Neal) completam o panorama estrangeiro. Entre os brasileiros, Scalene, Terraplana, Negra Li e Edson Gomes representam o rock, o rap e o reggae com força e identidade.

O sábado (21/3) será liderado por Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi. A americana, vencedora do Grammy de Artista Revelação em 2025, faz sua estreia no país. Skrillex encerra a noite com seu set eletrônico, enquanto Capaldi retorna com hits de alcance global.

A cantora Chappell Roan, que vem pro Lolla 2026
A cantora Chappell Roan, que vem pro Lolla 2026 Imagem: Divulgação

Marina, TV Girl, The Warning, Cypress Hill e RIIZE (representando o K-pop) ampliam o leque sonoro. A cena nacional marca presença com Agnes Nunes,

No domingo (22/3), Tyler, The Creator faz sua primeira apresentação solo no Brasil e divide o topo do dia com Lorde, que retorna ao festival com novo projeto. TurnsEle, Djo, FBC e o girl group KATSEYE completam o time de headliners.

A cantora Lorde, que canta no domingo (22/3), no Lollapalooza Brasil
A cantora Lorde, que canta no domingo (22/3), no Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação

Tem ainda o rock alternativo com Turnstile, que lançou o álbum "Never Enough" em julho, e Djo, com o hit "End of Beginning". O rap nacional vem com FBC, que deve apresentar faixas do novo disco, 'Assaltos e Batidas'. Na eletrônica, Peggy Gou promete agitar com o viral (It Goes Like) Nanana, enquanto ¥ØU$UK? ¥UK1MAT$U traz um set experimental que mistura bass, breakbeats e techno.

Show do Turnstile, que se apresenta no domingo (22/3), no Lollapalooza Brasil
Show do Turnstile, que se apresenta no domingo (22/3), no Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação

Com quatro palcos e mais de 600 mil m² de área ocupada, o Lollapalooza Brasil reforça seu compromisso com a diversidade e a renovação artística. Segundo a organização, cinco dos 20 artistas mais pedidos pelo público estão no line-up, que inclui 16 estreantes no país e 31 nomes internacionais.

Os ingressos avulsos (Lolla Day) já estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil, enquanto o Lolla Pass segue à venda para quem pretende curtir os três dias de evento. Compras on-line têm taxa de serviço de 20%; na bilheteria, no Shopping Ibirapuera, não há cobrança adicional. Há duas modalidades: Lolla Pass (três dias) e Lolla Day (um dia), disponíveis para os setores Pista, Comfort by Bradesco e Lounge by Vivo.

Os ingressos podem ser inteiros, meia-entrada ou entrada social com desconto de 45%. Clientes Bradesco têm 15% de desconto cumulativo e parcelamento em até 10x.

Veja lineup completo por dia

Sexta | 20 de março

  • Sabrina Carpenter
  • Deftones
  • Doechii
  • Kygo
  • Interpol
  • Ben Böhmer
  • Edson Gomes
  • Men I Trust
  • BUNT.
  • Viagra Boys
  • DJ Diesel
  • Horsegirl
  • Aline Rocha
  • Atkö
  • Scalene
  • Worst
  • Terraplana
  • Stefanie
  • Bruna Strait
  • Camila Jun

Sábado | 21 de março

  • Chappell Roan
  • Skrillex
  • Lewis Capaldi
  • Cypress Hill
  • Brutalismus 3000
  • Marina
  • TV Girl
  • MU540
  • RIIZE
  • 2Hollis
  • N.I.N.A
  • Foto em Grupo
  • The Warning
  • Hamdi
  • Febre90S
  • Apuke
  • Agnes Nunes
  • Varanda
  • Cidade Dormitório
  • Jadsa
  • Blackat
  • Crizin da Z.O.
  • Marcelin O Brabo
  • Artur Menezes
  • Hurricanes

Domingo | 22 de março

  • Tyler, The Creator
  • Lorde
  • Turnstile
  • Peggy Gou
  • Addison Rae
  • KATSEYE
  • DJO
  • ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
  • FBC
  • Royel Otis
  • The Dare
  • Balu Brigada
  • Mundo Livre S/A
  • RØZ
  • Zopelar
  • Idlibra
  • Nina Maia
  • Oruã
  • Alírio
  • Papiza
  • Papangu
  • Analu
  • Jonabug
  • Entropia

