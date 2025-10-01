Lollapalooza BR revela lineup por dia e inicia venda de ingressos avulsos

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta quarta-feira (1º) a divisão do line-up por dia e abriu a venda de ingressos diários para sua 13ª edição, marcada para os dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com mais de 70 atrações confirmadas, o festival mantém seu perfil plural e aposta em nomes consagrados, estreias aguardadas e diversidade de gêneros.
Como vai ser
Na sexta-feira (20/3), o destaque fica por conta de Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii. A cantora pop retorna ao Brasil em nova fase da carreira, enquanto a banda de metal alternativo e a rapper americana reforçam o peso internacional do dia.
Interpol, Men I Trust, Kygo, Ben Böhmer e DJ Diesel (codinome de Shaquille O'Neal) completam o panorama estrangeiro. Entre os brasileiros, Scalene, Terraplana, Negra Li e Edson Gomes representam o rock, o rap e o reggae com força e identidade.
O sábado (21/3) será liderado por Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi. A americana, vencedora do Grammy de Artista Revelação em 2025, faz sua estreia no país. Skrillex encerra a noite com seu set eletrônico, enquanto Capaldi retorna com hits de alcance global.
Marina, TV Girl, The Warning, Cypress Hill e RIIZE (representando o K-pop) ampliam o leque sonoro. A cena nacional marca presença com Agnes Nunes,
No domingo (22/3), Tyler, The Creator faz sua primeira apresentação solo no Brasil e divide o topo do dia com Lorde, que retorna ao festival com novo projeto. TurnsEle, Djo, FBC e o girl group KATSEYE completam o time de headliners.
Tem ainda o rock alternativo com Turnstile, que lançou o álbum "Never Enough" em julho, e Djo, com o hit "End of Beginning". O rap nacional vem com FBC, que deve apresentar faixas do novo disco, 'Assaltos e Batidas'. Na eletrônica, Peggy Gou promete agitar com o viral (It Goes Like) Nanana, enquanto ¥ØU$UK? ¥UK1MAT$U traz um set experimental que mistura bass, breakbeats e techno.
Com quatro palcos e mais de 600 mil m² de área ocupada, o Lollapalooza Brasil reforça seu compromisso com a diversidade e a renovação artística. Segundo a organização, cinco dos 20 artistas mais pedidos pelo público estão no line-up, que inclui 16 estreantes no país e 31 nomes internacionais.
Os ingressos avulsos (Lolla Day) já estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil, enquanto o Lolla Pass segue à venda para quem pretende curtir os três dias de evento. Compras on-line têm taxa de serviço de 20%; na bilheteria, no Shopping Ibirapuera, não há cobrança adicional. Há duas modalidades: Lolla Pass (três dias) e Lolla Day (um dia), disponíveis para os setores Pista, Comfort by Bradesco e Lounge by Vivo.
Os ingressos podem ser inteiros, meia-entrada ou entrada social com desconto de 45%. Clientes Bradesco têm 15% de desconto cumulativo e parcelamento em até 10x.
Veja lineup completo por dia
Sexta | 20 de março
- Sabrina Carpenter
- Deftones
- Doechii
- Kygo
- Interpol
- Ben Böhmer
- Edson Gomes
- Men I Trust
- BUNT.
- Viagra Boys
- DJ Diesel
- Horsegirl
- Aline Rocha
- Atkö
- Scalene
- Worst
- Terraplana
- Stefanie
- Bruna Strait
- Camila Jun
Sábado | 21 de março
- Chappell Roan
- Skrillex
- Lewis Capaldi
- Cypress Hill
- Brutalismus 3000
- Marina
- TV Girl
- MU540
- RIIZE
- 2Hollis
- N.I.N.A
- Foto em Grupo
- The Warning
- Hamdi
- Febre90S
- Apuke
- Agnes Nunes
- Varanda
- Cidade Dormitório
- Jadsa
- Blackat
- Crizin da Z.O.
- Marcelin O Brabo
- Artur Menezes
- Hurricanes
Domingo | 22 de março
- Tyler, The Creator
- Lorde
- Turnstile
- Peggy Gou
- Addison Rae
- KATSEYE
- DJO
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- FBC
- Royel Otis
- The Dare
- Balu Brigada
- Mundo Livre S/A
- RØZ
- Zopelar
- Idlibra
- Nina Maia
- Oruã
- Alírio
- Papiza
- Papangu
- Analu
- Jonabug
- Entropia
