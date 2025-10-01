Inspirado na briga com Drake, Kendrick Lamar dá aula de rap em SP

Tal como um professor, Kendrick Lamar subiu ao palco do Allianz Parque, em plena terça-feira (30), para dar uma aula magna do rap.
Em determinado momento, o rapper americano esteve sozinho no palco, cercado de cadeiras vazias, cuspindo as rimas que o fizeram ganhador do Prêmio Pulitzer e o rosto coberto de suor. Mesmo quando contava com a intervenção de dançarinos, era ele, apenas ele, quem sustentava a noite.
O show marcou a terceira visita de Kendrick ao Brasil. Diferente das vezes anteriores, em que esteve ancorado dos discos conceituais como "Damn" e "Mr. Morale & The Big Steppers", o show de 2025 encontra o rapper num momento de virada, embebido na energia das "diss tracks" que incendiaram o rap mundial nos últimos meses.
O momento mais emblemático veio com "Euphoria", uma das trocas de farpas contra Drake, alvo preferencial de muitas das suas últimas produções.
No meio da passarela próxima ao público, Kendrick entoou as rimas duras cercado pelo vazio das cadeiras — uma metáfora tão simples para a solidão do mestre que expõe seus adversários e, ao mesmo tempo, reafirma sua posição como voz maior do rap contemporâneo.
Essa briga com Drake não é apenas um episódio de rivalidade pessoal. Ela reativou no artista uma tradição central do rap: o confronto direto, que se alimenta do improviso e do momento.
Ao transformar essa disputa em combustível criativo, Kendrick abriu mão das arquiteturas elaboradas que marcaram discos como "To Pimp a Butterfly" e o próprio "Mr. Morale" - embora músicas como "Alright" e "N95" estivessem presentes no setlist — para celebrar uma era livre de conceitos rígidos e embebida na força propulsora do rap em sua essência.
É esse o espírito da turnê Grand National Tour e do disco "GNX". No palco, Kendrick transforma a rivalidade em espetáculo artístico: a disputa deixa de ser apenas troca de ofensas e ganha a dimensão de performance, história e teatro.
Músicas como "Reincarnated" e "TV Off" reforçam esse direcionamento e agitaram o estádio de uma maneira que o rapper mesmo nunca viu no Brasil - apesar do show ligeiramente curto.
E se a ideia é comparar os dois pesos dessa briga, Kendrick pode não ter o mesmo apelo comercial e engajamento que o opositor, mas entrega a alma ao vivo, entre versos e suor, como poucos no rap.
