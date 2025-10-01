Inspirado na briga com Drake, Kendrick Lamar dá aula de rap em SP

O momento mais emblemático veio com "Euphoria", uma das trocas de farpas contra Drake, alvo preferencial de muitas das suas últimas produções.

No meio da passarela próxima ao público, Kendrick entoou as rimas duras cercado pelo vazio das cadeiras — uma metáfora tão simples para a solidão do mestre que expõe seus adversários e, ao mesmo tempo, reafirma sua posição como voz maior do rap contemporâneo.

Essa briga com Drake não é apenas um episódio de rivalidade pessoal. Ela reativou no artista uma tradição central do rap: o confronto direto, que se alimenta do improviso e do momento.

Ao transformar essa disputa em combustível criativo, Kendrick abriu mão das arquiteturas elaboradas que marcaram discos como "To Pimp a Butterfly" e o próprio "Mr. Morale" - embora músicas como "Alright" e "N95" estivessem presentes no setlist — para celebrar uma era livre de conceitos rígidos e embebida na força propulsora do rap em sua essência.

É esse o espírito da turnê Grand National Tour e do disco "GNX". No palco, Kendrick transforma a rivalidade em espetáculo artístico: a disputa deixa de ser apenas troca de ofensas e ganha a dimensão de performance, história e teatro.