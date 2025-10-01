AFROPUNK Experience Rio: Terreirão vai tremer com rap, funk, samba e charme

No sábado, o Terreirão do Samba, no Centro do Rio, recebe o AFROPUNK Experience Rio 2025. Com início às 16h, o evento reúne artistas e coletivos da música urbana brasileira em uma programação que se estende até a madrugada.

O que vai rolar

A abertura fica por conta do Baile Charme de Madureira, seguido pelo Samba Terreiro de Crioulo. Os dois primeiros horários apostam em estilos com forte presença na cultura carioca e tradição nos espaços públicos da cidade.

A partir das 20h, o palco assume um tom mais contemporâneo com Tasha & Tracie. A dupla paulistana tem se consolidado no rap nacional com letras que abordam cotidiano, moda e identidade periférica.