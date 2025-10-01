AFROPUNK Experience Rio: Terreirão vai tremer com rap, funk, samba e charme

No sábado, o Terreirão do Samba, no Centro do Rio, recebe o AFROPUNK Experience Rio 2025. Com início às 16h, o evento reúne artistas e coletivos da música urbana brasileira em uma programação que se estende até a madrugada.
O que vai rolar
A abertura fica por conta do Baile Charme de Madureira, seguido pelo Samba Terreiro de Crioulo. Os dois primeiros horários apostam em estilos com forte presença na cultura carioca e tradição nos espaços públicos da cidade.
A partir das 20h, o palco assume um tom mais contemporâneo com Tasha & Tracie. A dupla paulistana tem se consolidado no rap nacional com letras que abordam cotidiano, moda e identidade periférica.
Na sequência, AJULIACOSTA apresenta seu trabalho autoral às 21h30. A artista mistura beats eletrônicos e vocais melódicos em composições que exploram temas íntimos e sociais.
Às 22h30, O Kannalha convida MC Carol para uma apresentação conjunta. O encontro entre os dois artistas deve trazer uma combinação de funk, performance e crítica política.
O encerramento fica por conta da Yolo Party, que assume o palco a partir da 1h. O grupo de DJs traz participação de Anaís B, do coletivo francês Spiritual Gangsta, com sets voltados para R&B, house e afrobeat.
Os intervalos entre os shows também serão ocupados por discotecagens da Yolo Party. A proposta é manter a ambientação sonora contínua e ampliar a experiência do público.
Os ingressos estão à venda pela plataforma oficial do festival, com preços entre R$ 69 e R$ 120. A mudança de local —do CCBB para o Terreirão— foi anunciada após os primeiros lotes esgotarem
Horários dos shows: 16h - Baile Charme de Madureira | 17h - Samba Terreiro de Crioulo | 20h - Tasha & Tracie 21h30 | AJULIACOSTA | 22h30 - O Kannalha convida MC Carol | 1h - Yolo Party convida Anaís B (Spiritual Gangsta)
