Quatro ícones do rock japonês feminino chegam ao Brasil em 2025

Espírito punk em sua essência: guitarras arranhadas, letras afiadas e energia caótica no palco. O Otoboke Beaver, formado em Kyoto em 2009, chega pela primeira vez ao Brasil para mostrar por que foi elogiado por Dave Grohl (Foo Fighters) e Jack White. O quarteto feminino — Accorinrin, Yoyoyoshie, Hirochan e Kahokiss — já dividiu palcos com Green Day e Red Hot Chili Peppers, além de figurar em festivais como Coachella, Glastonbury e Lollapalooza.

As letras também são um manifesto: "I am not maternal" critica a pressão social para que mulheres tenham filhos, enquanto "I won't dish out salads" desafia estereótipos femininos no ambiente de trabalho.

Boris - A vanguarda do rock pesado experimental

Boris - lenda do 'heavy rock' japonês Imagem: Promo

Celebrando o 20º aniversário do álbum "Pink", a lendária banda Boris faz sua estreia no Brasil em novembro. Formada por Takeshi, Wata e Atsuo, é considerada uma das bandas mais inventivas do rock mundial, transitando entre drone, doom, sludge, noise, shoegaze e psicodelia.