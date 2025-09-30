Quatro ícones do rock japonês feminino chegam ao Brasil em 2025
O último trimestre de 2025 marca um momento histórico para a cena musical brasileira: quatro das bandas mais icônicas do rock japonês, todas lideradas ou compostas por mulheres, desembarcam em São Paulo (e em outras cidades) para apresentações. De veteranas que influenciaram gerações a nomes contemporâneos que conquistaram palcos globais, a temporada será uma celebração da ousadia rockeira das japonesas.
Otoboke Beaver - Punk visceral direto de Kyoto
Espírito punk em sua essência: guitarras arranhadas, letras afiadas e energia caótica no palco. O Otoboke Beaver, formado em Kyoto em 2009, chega pela primeira vez ao Brasil para mostrar por que foi elogiado por Dave Grohl (Foo Fighters) e Jack White. O quarteto feminino — Accorinrin, Yoyoyoshie, Hirochan e Kahokiss — já dividiu palcos com Green Day e Red Hot Chili Peppers, além de figurar em festivais como Coachella, Glastonbury e Lollapalooza.
As letras também são um manifesto: "I am not maternal" critica a pressão social para que mulheres tenham filhos, enquanto "I won't dish out salads" desafia estereótipos femininos no ambiente de trabalho.
Boris - A vanguarda do rock pesado experimental
Celebrando o 20º aniversário do álbum "Pink", a lendária banda Boris faz sua estreia no Brasil em novembro. Formada por Takeshi, Wata e Atsuo, é considerada uma das bandas mais inventivas do rock mundial, transitando entre drone, doom, sludge, noise, shoegaze e psicodelia.
Influenciados por grupos como Melvins, Sunn O))) e Pelican, os japoneses são reverenciados por reinventar constantemente o conceito de heavy music. Sua estética camaleônica já atravessou mais de três décadas de carreira e continua a desafiar classificações.
The 5.6.7.8's - O garage retrô que virou cult
Direto do underground de Tóquio para o mundo, as The 5.6.7.8's finalmente desembarcam no Brasil. O trio formado em 1986 e liderado pelas irmãs Ronnie e Sachiko Fujiyama mistura rockabilly, garage rock e punk, em um estilo retrô cheio de atitude.
Imortalizadas no filme "Kill Bill Vol. 1", de Quentin Tarantino, com o hino cult "Woo Hoo", conquistaram fãs globais pela autenticidade crua e sem firulas. Agora chegam ao Brasil para dois shows históricos — incluindo uma passagem pelo Psica Festival, em Belém, e uma apresentação incendiária em São Paulo.
Shonen Knife - As pioneiras do indie punk japonês
Com mais de quatro décadas de carreira, o Shonen Knife é sinônimo de influência e pioneirismo. Misturando guitarras afiadas, melodias pop e humor irreverente, o trio de Osaka conquistou o mundo e chegou a ser descrito por Kurt Cobain como "a banda que me faz chorar de alegria".
Depois de inspirar gerações de artistas alternativos, finalmente aportam no Brasil para um show muito aguardado.
Muito além de shows: um marco para a música
Essa sequência de apresentações não é apenas uma agenda de concertos — é a prova da força das mulheres no rock japonês. Do punk cru e politizado ao peso experimental, passando pela nostalgia retrô e pelo indie pop irreverente, o público brasileiro terá a rara oportunidade de testemunhar, ao vivo, a pluralidade sonora que marcou (e segue marcando) a cena japonesa ao longo das últimas quatro décadas.
Quando e onde
31/10
- Otoboke Beaver
- Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo
- Ingressos: cinejoia.byinti.com
2/11
- Indigo (Otoboke Beaver + Weezer + Bloc Party + Mogwai + Judeline)
- Plateia externa do Auditório Ibirapuera - Parque Ibirapuera, São Paulo
- Ingressos no site da Eventim
30/11
- Boris
- Fabrique Club - Rua Barra Funda, 1.071, Barra Funda, São Paulo
- Ingressos pelo site da Fastix
12/12
- The 5.6.7.8's
- Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo
- Ingressos pelo site da Shotgun
14/12
- The 5.6.7.8's no Festival Psica
- Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), Belém
- Ingressos no site da Ingresse
14/12
- Shonen Knife
- Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo
- Ingressos pelo site do Cine Joia
