'Pedais são cores': Pegge une pintura e música no estilo 'A Love Supreme'

Ouvi muito o Lee Morgan quando descobri que ele tinha apenas 18 anos e já fazia vários solos. Foi aí que eu tive vontade de tocar trompete também.

Além dos quadros da exposição, você também vai lançar um álbum. Como é esse processo de concepção do trabalho musical?

Demorou um pouco para eu conseguir me sentir confortável com a minha música, porque por muito tempo eu queria ser o que eu ouvia. Mas cada ser é singular, e não tem como ser outra pessoa, você toca como você vive. Depois que comecei a me dedicar a estudar as coisas, o teclado, a guitarra, e ter contato com outros músicos, isso me ajudou muito.

Me ajudou também a minha amizade com o Hodari, porque lá na quebrada ninguém escutava as mesmas coisas que eu, e eu e ele tínhamos as mesmas referências. Ele ainda me apresentou outro mundo. Me deu acesso aos pedais da guitarra, às possibilidades, ao loopstation... me fez entender outras cores.

Foi aí que eu consegui entender que tocar é igual pintar. Os pedais são as cores, os instrumentos são os pincéis e dá pra relacionar os contrastes, as texturas?

A exposição se fez há muito tempo. Quando eu e a curadora pensamos na concepção, já tínhamos o objetivo de lançar um álbum junto. Foi um movimento muito natural, eu colocando os instrumentos no ateliê, comprando meus primeiros pedais e estudando o que queria tocar. Eu ficava aqui tocando para as telas e depois ia pintar. Ficava esse ciclo de produção, e tudo foi naturalmente se concebendo. Agora que a exposição já está completa, o álbum vai chegar como uma trilha sonora.