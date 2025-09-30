TocaUOL
Assine UOL
Rota dos Shows

Frejat resgata 40 anos de hits ao lado do filho em show em SP

Adriana Ferraz
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Frejat comemora 40 anos de carreira em show em SP
Frejat comemora 40 anos de carreira em show em SP Imagem: Valéria Ferraz/UOL

Em um show feito sob medida para fãs de carteirinha, o cantor e compositor Roberto Frejat desfilou sucessos do Barão Vermelho e de sua carreira solo no palco do Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Não faltou nada (ou quase nada) na apresentação de sábado. Logo de cara, Frejat já colocou o público para dançar com versões mais roqueiras de "Puro Êxtase", "Ponto Fraco" e "Pense e Dance" — canção que deu sobrevida ao Barão após a saída de Cazuza e transformou o então guitarrista em cantor de rock.

À vontade diante de um público apaixonado e com as letras na ponta da língua, Frejat reviveu outros clássicos, como "Bete Balanço", "Por que A Gente é Assim?", "Maior Abandonado", "Ideologia" e "Exagerado".

E também abriu espaço para baladas marcantes, ao som do violão: "Por você", "Amor pra Recomeçar" e "Segredos".

Comemorando quatro décadas de carreira ao lado do filho Rafael, também guitarrista, o artista fez questão de incluir no setlist canções que marcaram a carreira de outros artistas igualmente admirados. Sob as bênçãos do público, tocou "Me dê motivos", de Tim Maia; "Tente outra vez", de Raul Seixas; "Amor, meu grande amor", de Angela Ro Ro; e "Malandragem", um dos maiores sucessos de Cássia Eller.

A plateia respondeu a todas as convocações para assumir o ritmo das músicas, mas não foi recompensada com nenhum "bis". Uma semana após participar de um ato no Rio contra a anistia aos condenados por golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, Frejat também não provocou nenhuma reação política do público.

Seguiu à risca a programação e deixou o palco cerca de 1 hora e quarenta minutos depois com os acordes mais que conhecidos de "Pro Dia Nascer Feliz". Os fãs ficaram com gostinho de quero mais

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.