Frejat resgata 40 anos de hits ao lado do filho em show em SP

Em um show feito sob medida para fãs de carteirinha, o cantor e compositor Roberto Frejat desfilou sucessos do Barão Vermelho e de sua carreira solo no palco do Tokio Marine Hall, em São Paulo.
Não faltou nada (ou quase nada) na apresentação de sábado. Logo de cara, Frejat já colocou o público para dançar com versões mais roqueiras de "Puro Êxtase", "Ponto Fraco" e "Pense e Dance" — canção que deu sobrevida ao Barão após a saída de Cazuza e transformou o então guitarrista em cantor de rock.
À vontade diante de um público apaixonado e com as letras na ponta da língua, Frejat reviveu outros clássicos, como "Bete Balanço", "Por que A Gente é Assim?", "Maior Abandonado", "Ideologia" e "Exagerado".
E também abriu espaço para baladas marcantes, ao som do violão: "Por você", "Amor pra Recomeçar" e "Segredos".
Comemorando quatro décadas de carreira ao lado do filho Rafael, também guitarrista, o artista fez questão de incluir no setlist canções que marcaram a carreira de outros artistas igualmente admirados. Sob as bênçãos do público, tocou "Me dê motivos", de Tim Maia; "Tente outra vez", de Raul Seixas; "Amor, meu grande amor", de Angela Ro Ro; e "Malandragem", um dos maiores sucessos de Cássia Eller.
A plateia respondeu a todas as convocações para assumir o ritmo das músicas, mas não foi recompensada com nenhum "bis". Uma semana após participar de um ato no Rio contra a anistia aos condenados por golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, Frejat também não provocou nenhuma reação política do público.
Seguiu à risca a programação e deixou o palco cerca de 1 hora e quarenta minutos depois com os acordes mais que conhecidos de "Pro Dia Nascer Feliz". Os fãs ficaram com gostinho de quero mais
