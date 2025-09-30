Frejat resgata 40 anos de hits ao lado do filho em show em SP

Em um show feito sob medida para fãs de carteirinha, o cantor e compositor Roberto Frejat desfilou sucessos do Barão Vermelho e de sua carreira solo no palco do Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Não faltou nada (ou quase nada) na apresentação de sábado. Logo de cara, Frejat já colocou o público para dançar com versões mais roqueiras de "Puro Êxtase", "Ponto Fraco" e "Pense e Dance" — canção que deu sobrevida ao Barão após a saída de Cazuza e transformou o então guitarrista em cantor de rock.

À vontade diante de um público apaixonado e com as letras na ponta da língua, Frejat reviveu outros clássicos, como "Bete Balanço", "Por que A Gente é Assim?", "Maior Abandonado", "Ideologia" e "Exagerado".