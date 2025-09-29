Sesc Jazz une artistas que reinventam gênero com espiritualidade e política

Luedji Luna e Amaro Freitas representam uma geração que tensiona os limites da música brasileira com linguagem autoral e engajada. Enquanto Luna explora espiritualidade e afeto em dois álbuns lançados este ano, Freitas propõe uma escuta ritualizada com o disco "Y'Y", inspirado na Amazônia e na cosmologia afro-indígena.

Dom Salvador e Sélène Saint-Aimé reforçam o diálogo entre memória e invenção. Salvador revisita o samba-jazz com seu quarteto aos 86 anos, enquanto Saint-Aimé, contrabaixista e poeta francesa, mistura línguas crioulas e improvisação livre em composições que evocam cosmologias africanas e caribenhas.

A cantora e contrabaixista Sélène Saint-Aimé

Tigran Hamasyan e Moonlight Benjamin ampliam o alcance geográfico e estético do festival. O pianista armênio combina jazz com música folclórica do Cáucaso em estruturas rítmicas complexas, e a cantora haitiana radicada na França funde voodoo blues com rock psicodélico em performances de alta voltagem política.

Tigran Hamasyan, compositor e pianista de jazz arménio

Lido Pimienta e Hugo Fattoruso trazem abordagens híbridas que atravessam fronteiras. Pimienta, colombiana radicada no Canadá, mistura cumbia, eletrônica e ativismo feminista em seu repertório, enquanto Fattoruso revisita o candombe-jazz com o projeto Barrio Sur, reafirmando a vitalidade da cena instrumental latino-americana.