Sesc Jazz une artistas que reinventam gênero com espiritualidade e política

Baaba Maal, Luedji Luna, Amaro Freitas, Dom Salvador, Sélène Saint-Aimé e Tigran Hamasyan estão entre os destaques do Sesc Jazz 2025, que aposta na diversidade afro-diaspórica e latino-americana. De 14 de outubro a 2 de novembro, o festival reúne 27 atrações nacionais e internacionais em unidades da rede Sesc, com forte concentração nos palcos do Sesc Pompeia e Sesc 14 Bis, em São Paulo, além de passagens por cidades do interior como São José dos Campos, Rio Preto e Franca.
O que vai acontecer
Baaba Maal, referência da música senegalesa e colaborador da trilha de "Wakanda Forever", apresenta um repertório que conecta ritmos peules, eletrônica e percussão ancestral, em sintonia com sua atuação como ativista ambiental e cultural. Portanto a curadoria privilegia artistas que transitam entre tradição e experimentação.
Luedji Luna e Amaro Freitas representam uma geração que tensiona os limites da música brasileira com linguagem autoral e engajada. Enquanto Luna explora espiritualidade e afeto em dois álbuns lançados este ano, Freitas propõe uma escuta ritualizada com o disco "Y'Y", inspirado na Amazônia e na cosmologia afro-indígena.
Dom Salvador e Sélène Saint-Aimé reforçam o diálogo entre memória e invenção. Salvador revisita o samba-jazz com seu quarteto aos 86 anos, enquanto Saint-Aimé, contrabaixista e poeta francesa, mistura línguas crioulas e improvisação livre em composições que evocam cosmologias africanas e caribenhas.
Tigran Hamasyan e Moonlight Benjamin ampliam o alcance geográfico e estético do festival. O pianista armênio combina jazz com música folclórica do Cáucaso em estruturas rítmicas complexas, e a cantora haitiana radicada na França funde voodoo blues com rock psicodélico em performances de alta voltagem política.
Lido Pimienta e Hugo Fattoruso trazem abordagens híbridas que atravessam fronteiras. Pimienta, colombiana radicada no Canadá, mistura cumbia, eletrônica e ativismo feminista em seu repertório, enquanto Fattoruso revisita o candombe-jazz com o projeto Barrio Sur, reafirmando a vitalidade da cena instrumental latino-americana.
Dominique Fils-Aimé e Amina Claudine Myers completam o eixo vocal do festival. Fils-Aimé, canadense descendente de haitianos, apresenta o show 'Our Roots Run Deep', centrado na ancestralidade negra, e Myers, americana, retorna ao Brasil com seu trio, fundindo gospel, blues e improvisação livre em uma abordagem espiritual e radical.
A programação se distribui em blocos intensos, com fins de semana marcados por encontros entre tradição brasileira e vanguardas globais. Veja abaixo a programação:
Sesc Jazz 2025
Baaba Maal (Senegal)
- 14/10 e 15/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Dom Salvador Samba Jazz Quartet convida Amaro Freitas (Brasil)
- 15/10 a 17/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Homenagem à Leny Andrade (Brasil) Com Eliana Pittman, Indiana Nomma e Rosa Marya Colin
- 16/10 e 17/10 - Sesc 14 Bis, São Paulo
Tigran Hamasyan (Armênia)
- 16/10 - Sesc, São José dos Campos (SP)
- 18/10 e 19/10 - 14 Bis, São Paulo
Alogte Oho and His Sounds of Joy (Gana)
- 16/10 e 17/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
- 18/10 - Sesc, São José dos Campos (SP)
Luedji Luna com participação de Alaíde Costa (Brasil)
- 17/10 - Sesc, São José dos Campos (SP)
Homenagem à Leny Andrade (Brasil), com Rosa Marya Colin, Eliana Pittman e Ilessi
- 18/10 - Sesc Consolação, São Paulo
Sélène Saint-Aimé (França)
- 18/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Aláfia interpreta Parliament-Funkadelic (Brasil)
- 19/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Aguidavi do Jeje (Brasil)
- 19/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Diáspora Lyannaj (França)
- 23/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Hugo Fattoruso y Barrio Sur (Uruguai)
- 23/10 e 24/10 - Sesc 14 Bis, São Paulo
- 25/10 e 26/10 - Sesc, Rio Preto (SP)
Lido Pimienta (Colômbia/Canadá)
- 23/10 - Sesc, Rio Preto (SP)
- 25/10 e 26/10 - Sesc 14 Bis, São Paulo
Moonlight Benjamin (Haiti)
- 23/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
- 24/10 - Sesc, Rio Preto (SP)
Bryony Jarman-Pinto (Reino Unido)
- 24/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
De Mar y Río (Colômbia)
- 24/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Kahil El'Zabar (Estados Unidos)
- 25/10 e 26/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Evinha convida Marcos Valle (Brasil)
- 25/10 e 26/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Coisas Supremas: Conexão entre Coisas e A Love Supreme com Allan Abbadia (Brasil)
- 26/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
Etran De L'air (Níger)
- 30/10 - Sesc, Franca (SP)
- 1º/11 e 2/11 - Sesc Pompeia, São Paulo
Gabi Motuba (África do Sul)
- 30/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
- 31/10 e 1º/11 - Sesc, Franca (SP)
Virgínia Rodrigues apresenta Sol Negro (Brasil), com participação de Tiganá Santana
- 30/10 - Sesc 14 Bis, São Paulo
Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido)
- 30/10 e 31/10 - Sesc Pompeia, São Paulo
- 2/11 - Sesc, Franca (SP)
Dominique Fils-Aimé (Canadá)
- 31/10 - Sesc 14 Bis, São Paulo
- 1º/11 - Sesc, Franca (SP)
Amina Claudine Myers Trio (EUA)
- 1º/11 e 2/11 - Sesc Pompeia, São Paulo
Aymée Nuviola com Kemuel Roig (Cuba)
- 1º/11 e 2/11 - Sesc 14 Bis, São Paulo
Trio Mocotó toca 'Força Bruta' com Ellen Oléria (Brasil)
- 2/11 - Sesc Pompeia, São Paulo
