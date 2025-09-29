Novidades do K-pop: WOODZ, Hearts2Hearts, TWS, KickFlip, Suho
WOODZ, Hearts2Hearts, TWS, KickFlip, Suho Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.
WOODZ - "I'll Never Love Again"
Hearts2Hearts - "Pretty Please"
TWS - "Head Shoulders Knees Toes"
KickFlip - "My First Love Song"
SUHO - "Who Are You"
<
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.