Novidades do K-pop: WOODZ, Hearts2Hearts, TWS, KickFlip, Suho

Camila Monteiro
Colaboração para Splash, em São Paulo
WOODZ retorna do serviço militar com novo single 'I'll Never Love Again'
WOODZ retorna do serviço militar com novo single 'I'll Never Love Again' Imagem: EDAM/Divulgação

WOODZ, Hearts2Hearts, TWS, KickFlip, Suho Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

WOODZ - "I'll Never Love Again"

Hearts2Hearts - "Pretty Please"

TWS - "Head Shoulders Knees Toes"

KickFlip - "My First Love Song"

SUHO - "Who Are You"

