Doce Maravilha 2025: com Marisa Monte, Ney Matogrosso volta a cantar 'Vira'

O sábado (27), no Rio, começou com a união potente de Mari Jasca, Duda Brack e Marcos Sacramento no segundo dia do festival Doce Maravilha. O encontro de diferentes gerações e ritmos se provou orgânico, onde a sonoridade plural funcionou como o potente fio condutor. A abertura de trabalhos foi uma celebração da Música Popular Brasileira em sua diversidade, mesclando tradição e vanguarda.

Como foi

Coube às jovens vozes de Dora Morelenbaum e Jadsa, ambas com indicações ao Grammy, subirem ao palco e unirem com doçura as essências do Rio e da Bahia. A dupla cativou o público ao apresentar o frescor de uma nova safra, exibindo a potência e a sensibilidade de suas composições.