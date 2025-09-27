Em Jericoacoara (CE), Labryinto estreia com fusão de eletrônica e natureza

Nos dias 2 e 3 de janeiro, Jericoacoara, no Ceará, será palco da primeira edição brasileira do Labryinto, festival internacional que nasceu na Costa Rica e se consolidou como evento de música eletrônica com foco em experiências sensoriais, sustentabilidade e estética imersiva. A escolha do destino —uma vila protegida por Parque Nacional e reconhecida por seu engajamento comunitário— reforça a proposta do evento de integrar arte e paisagem sem recorrer a estruturas convencionais.
O que vai rolar
O lineup reúne nomes da cena eletrônica mundial e artistas inéditos no Brasil. Entre os destaques estão a dupla francesa Polo & Pan, com sonoridade indie disco e números expressivos de streaming; a canadense Blond:ish, que une música e ativismo ambiental; e Carlita, artista de Istambul que mescla psicodelia e rock às batidas eletrônicas, além de manter presença constante no circuito de moda europeu.
A escala internacional inclui ainda Mind Against (Berlim), Chloé Caillet (França/Reino Unido), Mita Gami (Israel), Sonja Moonear (Suíça), Ayybo (EUA), Vanjee (Ibiza) e Rolbac (Líbano). A curadoria também contempla nomes brasileiros como Adria, Bárbara Boeing, BADSISTA, Rod Brito e o duo Enrico & Carmo, além de coletivos como Girls Having Fun e Red Room.
Dois showcases ganham atenção especial: o Giegling, coletivo alemão que mistura techno introspectivo e arte visual, e o Juicy Bar Pop-up, em parceria com o Garbicz Festival, que traz uma seleção eclética com artistas como Jake the Rapper, Jose Noventa e Madmotormiquel & Kotoe. Ambos reforçam a proposta de valorizar o vinil e a estética underground.
A cenografia, assinada por Melissa Valentina, aposta em estruturas de bambu e projeções integradas às dunas. O pôr do sol, tratado como parte do espetáculo, será ambientado com lounges panorâmicos e elementos artesanais produzidos por rendeiras locais. A gastronomia também entra como eixo curatorial, com menus exclusivos e coquetéis autorais.
A organização promete operação carbono neutro, gestão de resíduos em tempo integral e eliminação de plásticos descartáveis. Mais de 90% da equipe será formada por brasileiros, com foco na comunidade local. A expectativa é movimentar R$ 15 milhões em turismo e consolidar o evento como uma plataforma de impacto cultural e ambiental.
A proposta é ambiciosa: conectar o público brasileiro a movimentos cultuados na Europa e oferecer uma experiência que ultrapassa o formato tradicional de festival. Se vai funcionar, depende da resposta do público —e da capacidade do evento de equilibrar sofisticação, propósito e autenticidade.
Labryinto Brasil | Jericoacoara (CE)
- Quando: 2 e 3 de janeiro
- Quanto: R$ 2.612,50 (combo para os dois dias)
- Ingressos: pelo site da Ingresse
- Informações: https://www.labryinto.com
- Instagram: @labryinto
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.