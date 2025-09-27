Em Jericoacoara (CE), Labryinto estreia com fusão de eletrônica e natureza

A escala internacional inclui ainda Mind Against (Berlim), Chloé Caillet (França/Reino Unido), Mita Gami (Israel), Sonja Moonear (Suíça), Ayybo (EUA), Vanjee (Ibiza) e Rolbac (Líbano). A curadoria também contempla nomes brasileiros como Adria, Bárbara Boeing, BADSISTA, Rod Brito e o duo Enrico & Carmo, além de coletivos como Girls Having Fun e Red Room.

Dois showcases ganham atenção especial: o Giegling, coletivo alemão que mistura techno introspectivo e arte visual, e o Juicy Bar Pop-up, em parceria com o Garbicz Festival, que traz uma seleção eclética com artistas como Jake the Rapper, Jose Noventa e Madmotormiquel & Kotoe. Ambos reforçam a proposta de valorizar o vinil e a estética underground.

A cenografia, assinada por Melissa Valentina, aposta em estruturas de bambu e projeções integradas às dunas. O pôr do sol, tratado como parte do espetáculo, será ambientado com lounges panorâmicos e elementos artesanais produzidos por rendeiras locais. A gastronomia também entra como eixo curatorial, com menus exclusivos e coquetéis autorais.

A DJ canadense Blond:ish, que une música e ativismo ambiental Imagem: Divulgação

A organização promete operação carbono neutro, gestão de resíduos em tempo integral e eliminação de plásticos descartáveis. Mais de 90% da equipe será formada por brasileiros, com foco na comunidade local. A expectativa é movimentar R$ 15 milhões em turismo e consolidar o evento como uma plataforma de impacto cultural e ambiental.

A proposta é ambiciosa: conectar o público brasileiro a movimentos cultuados na Europa e oferecer uma experiência que ultrapassa o formato tradicional de festival. Se vai funcionar, depende da resposta do público —e da capacidade do evento de equilibrar sofisticação, propósito e autenticidade.