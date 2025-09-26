Gal, 80 anos: último show é lançado, mas baú da cantora ainda guarda joias

O registro é exatamente a última apresentação da cantora, no Festival Coala de 2022, realizada poucas semanas antes de morrer, aos 77 anos.



O show já circulava em baixa qualidade pelo YouTube, mas agora ganha uma masterização caprichada e, em breve, edição em vinil.



A derradeira apresentação foi especial também pela participação de jovens cantores. Tim Bernardes e Rubel cantam cinco músicas, entre elas, "Como 2 e 2" e "Vapor Barato", lançadas agora. Completa o single a música "Brasil", em alta rotatividade por conta da abertura da novela "Vale Tudo". A canção - que encerra o show histórico e marca a despedida de Gal dos palcos - nunca havia sido gravada ao vivo antes.



O produtor Marcus Preto, que dirigiu os últimos discos e shows de Gal, disse que, na época da apresentação do Coala, Gal já estava em tratamento. Dias depois, ela viria a passar por uma operação para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, obrigando a cantora a desmarcar todos os shows.

"A gente já tinha rodado Brasil e Portugal com esse show, antes do Coala. Fizemos pequenas modificações para termos as participações especiais de Rubel e Tim Bernardes, mas como a Gal estava em tratamento na semana do festival, ensaiamos sem ela. Deixamos tudo preparado, com as marcações de onde cada um deles entraria nas músicas, e ela arrasou. Fez tudo lindamente, como se tivesse ensaiado a semana toda com eles."

Levando em consideração esse contexto, a gravação mostra uma Gal muito animada.

Cantora Gal Costa no show "Índia" Imagem: Agilson Gavioli/Divulgação

Jóias raras

O lançamento do último show só foi possível após encerrada a disputa judicial em torno dos bens e direitos autorais da cantora. E pode agora abrir caminho para a preservação — e expansão — da obra de Gal, com gravações inéditas que estão guardadas nos acervos da Universal, da Sony e da Biscoito Fino, gravadoras pelas quais ela passou ao longo da carreira.