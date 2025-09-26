Gal, 80 anos: último show é lançado, mas baú da cantora ainda guarda joias

Gal Costa completaria 80 anos neste 26 de setembro — e só quase três anos após sua morte, os fãs poderão ouvir novas gravações da cantora.
Na véspera da data, um single triplo chegou às plataformas digitais como anúncio do disco "As Várias Pontas de uma Estrela", nome da última turnê de Gal.
O registro é exatamente a última apresentação da cantora, no Festival Coala de 2022, realizada poucas semanas antes de morrer, aos 77 anos.
O show já circulava em baixa qualidade pelo YouTube, mas agora ganha uma masterização caprichada e, em breve, edição em vinil.
A derradeira apresentação foi especial também pela participação de jovens cantores. Tim Bernardes e Rubel cantam cinco músicas, entre elas, "Como 2 e 2" e "Vapor Barato", lançadas agora. Completa o single a música "Brasil", em alta rotatividade por conta da abertura da novela "Vale Tudo". A canção - que encerra o show histórico e marca a despedida de Gal dos palcos - nunca havia sido gravada ao vivo antes.
O produtor Marcus Preto, que dirigiu os últimos discos e shows de Gal, disse que, na época da apresentação do Coala, Gal já estava em tratamento. Dias depois, ela viria a passar por uma operação para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, obrigando a cantora a desmarcar todos os shows.
"A gente já tinha rodado Brasil e Portugal com esse show, antes do Coala. Fizemos pequenas modificações para termos as participações especiais de Rubel e Tim Bernardes, mas como a Gal estava em tratamento na semana do festival, ensaiamos sem ela. Deixamos tudo preparado, com as marcações de onde cada um deles entraria nas músicas, e ela arrasou. Fez tudo lindamente, como se tivesse ensaiado a semana toda com eles."
Levando em consideração esse contexto, a gravação mostra uma Gal muito animada.
Jóias raras
O lançamento do último show só foi possível após encerrada a disputa judicial em torno dos bens e direitos autorais da cantora. E pode agora abrir caminho para a preservação — e expansão — da obra de Gal, com gravações inéditas que estão guardadas nos acervos da Universal, da Sony e da Biscoito Fino, gravadoras pelas quais ela passou ao longo da carreira.
O mais certo de acontecer é o lançamento de "Ela Disse-me Assim", show de 2015 dedicado à obra do compositor Lupicínio Rodrigues. O show rodou em pouquíssimas capitais e trazia, na banda, o cantor Silva, pilotando teclado e piano.
Mas há também jóias dos anos 1970. O jornalista e pesquisador Rodrigo Faour encontrou gravações de três shows que Gal fez no auge do seu desbunde. Os registros dos shows dos discos "Índia", "Cantar" e "Gal canta Caymmi" foram feitos direto da mesa de som. "Não foram feitas para virar discos, mas são belos documentos", diz Faour.
Naquela década, Gal desbrava nos palcos um repertório cada vez mais plural e experimental. No show de "Cantar", por exemplo, ela interpreta "Me deixe mudo", de Walter Franco, "Chorou, Chorou", em parceria com João Donato, e "Menina Mulher da Pele Preta", de Jorge Ben Jor -- versões nunca antes ouvidas.
Já para divulgar o álbum "Gal canta Caymmi", o show foi feito em conjunto com o próprio Dorival.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.