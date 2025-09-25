'Somos diferentes da normalidade': The Sisters of Mercy toca para novos fãs

A apresentação única que a banda inglesa Sisters of Mercy, verdadeiro ícone do rock gótico surgido nos anos de 1980, faz no Brasil na sexta (26) é parte do que acabou se tornando uma espécie de tradição para eles. Afinal, neste século, o grupo liderado pelo vocalista Andrew Eldritch passa por aqui a cada pelo menos três anos —depois da estreia em nossos palcos em 1990, eles vieram ao Brasil em 2006, 2009, 2012, 2016, 2019 e 2023, sempre com apresentações lotadas. E tudo indica que 2025 deve estar longe de ser a última.
"Toda vez que voltamos, parece que retomamos exatamente de onde paramos da última vez", brinca o guitarrista Ben Christo, em entrevista ao TOCA UOL. "A conexão com os fãs, a paixão, a lealdade que eles demonstram... Na minha experiência, nesses últimos 20 anos tocando na América Latina, existe um tipo muito especial de fã por aqui. Um jeito mais visual, mais vocal de se expressar, diferente de outros lugares do mundo", diz.
O que ele contou
O músico confessa que já perguntou para algumas pessoas o motivo de tanta paixão —e chegou a ouvir uma resposta que tem a ver com nosso passado. "Já me disseram que isso se deve ao fato de, historicamente, ter havido muita repressão em alguns desses países. E a música fora do mainstream, que permite que as pessoas se expressem, se torna ainda mais importante."
Christo ainda diz que é divertido perceber que uma região tão associada ao clima tropical, ao sol, se conecta tanto com o som mais sombrio do Sisters of Mercy, egressos da cinzenta região inglesa de Leeds. "Sempre admirei muito as pessoas desses países por vestirem preto no verão. E não só roupas pretas —mas maquiagem, piercings, joias, cabelo tingido... É um comprometimento profundo", afirma com empolgação.
Num país de clima quente, ensolarado, tropical, isso é ainda mais extremo. É como dizer: olha, nós somos diferentes, estamos à margem disso. Não é exatamente uma rebeldia contra, mas uma forma de enfatizar que somos diferentes da normalidade ao redor. Ben Christo
Mas o que os fãs brasileiros podem esperar deste retorno ao Brasil, afinal? "Com certeza, músicas novas", ele revela. "A gente costuma definir nosso setlist bem perto dos shows. E os últimos que fizemos agora no verão foram uma boa combinação de clássicos, algumas canções inesperadas e várias músicas inéditas. Na verdade, o repertório que temos feito é quase 50% de faixas novas que escrevemos nos últimos cinco ou seis anos."
Mas que os fãs mais devotos não pensem que isso significaria necessariamente um novo álbum, um tão aguardado sucessor de "Vision Thing", lançado em 1990, longos 35 anos atrás. "Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Então já tenho a resposta pronta: não existem planos concretos para gravar um novo disco. Mas também não existem planos concretos de NÃO gravar", dispara Christo, com um sorriso enigmático. "É muito trabalho, muito gasto, para chegar exatamente ao mesmo lugar onde já estamos. É difícil pensar que, em 2025, uma gravadora diria para uma banda: 'Hey, toma aí um monte de grana para fazer um disco".
Mas ele faz questão de explicar que muitas bandas gravam álbuns, além do prazer criativo, para construir um público que vá vê-las ao vivo. "Nós não precisamos disso —porque as pessoas já comparecem aos nossos shows. Temos a sorte de, em praticamente qualquer lugar do mundo, tocarmos para 500 até 2.000 pessoas, mesmo sem material novo gravado. Isso acontece porque o nosso catálogo original é muito forte. E graças ao streaming e ao YouTube, novos fãs descobrem essas músicas antigas o tempo todo."
Para o músico, aliás, houve um crescimento enorme do público mais jovem nas apresentações do Sisters of Mercy: "Hoje em dia, as primeiras filas geralmente são de pessoas entre 18 e 25 anos", explica. "E, no geral, os shows têm três gerações, indo dos 18 aos 68 anos, todos juntos. E não é só diversidade de idade. É também diversidade de gênero musical: tem fãs de punk, metaleiros, góticos, industriais, fãs de hard rock, até de pop. Tem até aquele cara que parece vendedor de carros, mas que amava a banda em 1991. Então, é algo muito inclusivo neste sentido."
Claro, ele admite que o fato da canção "No Time To Cry" tocar na trilha da segunda temporada da série "Wandinha" (Netflix) é o tipo de coisa que pode ajudar bastante. "É uma ferramenta incrível para alcançar novas gerações. O público pensa: que banda é essa? Gostei. Vou procurar. Nossa, eles têm tantas músicas boas! E ainda vão tocar na minha cidade mês que vem!"
The Sisters of Mercy em SP
- Quando: sexta (26), às 22h
- Onde: Tokio Marine Hall (r. Bragança Paulista, 1.281 - Chácara Santo Antônio)
- Ingressos: de R$ 240 a R$ 540 pela ticketmaster.com.br
- Bilheteria física: no Tokio Marine Hall, das 12h às 18h
- Classificação etária: 16 anos (menores de 16 apenas acompanhados de responsáveis legais)
