'Somos diferentes da normalidade': The Sisters of Mercy toca para novos fãs

Mas que os fãs mais devotos não pensem que isso significaria necessariamente um novo álbum, um tão aguardado sucessor de "Vision Thing", lançado em 1990, longos 35 anos atrás. "Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Então já tenho a resposta pronta: não existem planos concretos para gravar um novo disco. Mas também não existem planos concretos de NÃO gravar", dispara Christo, com um sorriso enigmático. "É muito trabalho, muito gasto, para chegar exatamente ao mesmo lugar onde já estamos. É difícil pensar que, em 2025, uma gravadora diria para uma banda: 'Hey, toma aí um monte de grana para fazer um disco".

Andrew Eldritch, vocalista do Sisters of Mercy Imagem: Divulgação

Mas ele faz questão de explicar que muitas bandas gravam álbuns, além do prazer criativo, para construir um público que vá vê-las ao vivo. "Nós não precisamos disso —porque as pessoas já comparecem aos nossos shows. Temos a sorte de, em praticamente qualquer lugar do mundo, tocarmos para 500 até 2.000 pessoas, mesmo sem material novo gravado. Isso acontece porque o nosso catálogo original é muito forte. E graças ao streaming e ao YouTube, novos fãs descobrem essas músicas antigas o tempo todo."

Para o músico, aliás, houve um crescimento enorme do público mais jovem nas apresentações do Sisters of Mercy: "Hoje em dia, as primeiras filas geralmente são de pessoas entre 18 e 25 anos", explica. "E, no geral, os shows têm três gerações, indo dos 18 aos 68 anos, todos juntos. E não é só diversidade de idade. É também diversidade de gênero musical: tem fãs de punk, metaleiros, góticos, industriais, fãs de hard rock, até de pop. Tem até aquele cara que parece vendedor de carros, mas que amava a banda em 1991. Então, é algo muito inclusivo neste sentido."

Claro, ele admite que o fato da canção "No Time To Cry" tocar na trilha da segunda temporada da série "Wandinha" (Netflix) é o tipo de coisa que pode ajudar bastante. "É uma ferramenta incrível para alcançar novas gerações. O público pensa: que banda é essa? Gostei. Vou procurar. Nossa, eles têm tantas músicas boas! E ainda vão tocar na minha cidade mês que vem!"