Yo La Tengo faz show acústico intimista em São Paulo

O trio norte-americano Yo La Tengo retorna ao Brasil para um show especial e acústico no dia 10 de novembro, no Cine Joia, em São Paulo. A apresentação acontece como sideshow do Balaclava Fest, e terá repertório em versões desplugadas e intimistas, reforçando a forte conexão da banda com o público brasileiro.

Os ingressos já estão disponíveis. Para quem estiver em São Paulo, o Takkø Café (Vila Buarque) funciona como ponto de venda físico oficial, sem cobrança de taxa de conveniência.

Além desse show exclusivo, o grupo se apresenta em formato elétrico no Balaclava Fest, marcado para o dia 9 de novembro no Tokio Marine Hall, com um lineup que inclui Stereolab, Geordie Greep, Fcukers, Jovens Ateus, Gab Ferreira e Walfredo em Busca da Simbiose.