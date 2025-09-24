Yo La Tengo faz show acústico intimista em São Paulo
O trio norte-americano Yo La Tengo retorna ao Brasil para um show especial e acústico no dia 10 de novembro, no Cine Joia, em São Paulo. A apresentação acontece como sideshow do Balaclava Fest, e terá repertório em versões desplugadas e intimistas, reforçando a forte conexão da banda com o público brasileiro.
Os ingressos já estão disponíveis. Para quem estiver em São Paulo, o Takkø Café (Vila Buarque) funciona como ponto de venda físico oficial, sem cobrança de taxa de conveniência.
Além desse show exclusivo, o grupo se apresenta em formato elétrico no Balaclava Fest, marcado para o dia 9 de novembro no Tokio Marine Hall, com um lineup que inclui Stereolab, Geordie Greep, Fcukers, Jovens Ateus, Gab Ferreira e Walfredo em Busca da Simbiose.
Formado em 1984 em Hoboken (EUA), o Yo La Tengo é considerado um dos nomes mais influentes do rock alternativo, com uma discografia que soma 17 álbuns de estúdio — entre eles "I Can Hear The Heart Beating As One" (1997) e o mais recente "This Stupid World" (2023).
Serviço:
Yo La Tengo (EUA) - Sideshow Balaclava Fest
Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo
10 de novembro de 2025
Portas 20h | Show 21h
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.