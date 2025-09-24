TocaUOL
São mais de cem shows: quem passa pelos palcos do Brasil no fim de semana

Kendrick Lamar, que se apresenta em São Paulo na terça (30), no Allianz Parque
Kendrick Lamar, que se apresenta em São Paulo na terça (30), no Allianz Parque Imagem: Gregory Shamus/Getty Images)

Entre quinta (25/9) e quarta (1º/10), o calendário soma mais de cem shows e festivais —um volume impressionante, mas que também expõe a concentração de atrações em poucos centros urbanos. Ainda assim, a diversidade é inegável: de Kacey Musgraves e Kendrick Lamar, vencedores do Grammy, a Roberto Carlos em Brasília, passando por encontros improváveis no Doce Maravilha e pela força regional do Festival MANA em Belém.

A cantora americana Kacey Musgraves
A cantora americana Kacey Musgraves Imagem: Instagram

O excesso de opções na sexta e no sábado mostra a vitalidade da cena, mas também levanta a questão de como o público consegue acompanhar tanta oferta simultânea. Enquanto grandes arenas recebem nomes internacionais e sertanejos de massa, espaços menores seguem firmes em revelar artistas como Ana Frango Elétrico e Ebony, garantindo oxigênio criativo fora do circuito óbvio.

No balanço, a semana confirma um Brasil musicalmente hiperativo, capaz de abrigar tanto o espetáculo global de Kendrick Lamar quanto a intimidade de um show na Casa de Francisca. Veja abaixo as principais atrações pelo país:

Quinta

  • A Espetacular Charanga do França - Casa de Francisca, São Paulo
  • Lula Barbosa - Sesc, Jundiaí (SP)
  • Paulo Netto - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Vovô Bebê - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Maria Orfina - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
  • Hibysco - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
  • Marcos Almeida - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Jau - Casa de Francisca, São Paulo
  • Juzé - Planetário da Gávea, Rio de Janeiro
  • Duda Brack convida Simone - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Jadsa - Teatro PRIO, Rio de Janeiro
  • Johnny Hooker - Teatro Riachuelo Rio, Rio de Janeiro
  • Queremos! no CCBB (Josiel Konrad) - Espaço Conceito Banco do Brasil, Rio de Janeiro
  • Mel Lisboa Canta Rita Lee - Tork n' Roll, Curitiba
  • Festival MANA (DDD91: Aíla, Amanda De Paula, Julia Passos, Naieme, Raidol, Juliana Sinimbu; DJ Claudia Assef; Célia Sampaio & Núbia) - Parque da Residência, Belém

Sexta

  • Grupo Pindureta - Sesc, Franca (SP)
  • Rodrigo Régis - Sesc Carmo, São Paulo
  • Ritchie - Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Fernanda Porto canta Lulu Santos - Sesc, Guarulhos (SP)
  • Lívia Mattos - Sesc Santana, São Paulo
  • Paula Lima - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Nhambuzim - Sesc, São Caetano (SP)
  • Uli Costa & Sandália de Prata - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Grupo Nave-Mãe | Homenagem a Hermeto Pascoal - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Tuia - Sesc, Birigui (SP)
  • Dexter, O Oitavo Anjo - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Bia Mello - Sesc, Taubaté (SP)
  • Fabíola Beni - Sesc, Araraquara (SP)
  • Ana Frango Elétrico - Audio, São Paulo
  • No Te Va Gustar - Cine Joia, São Paulo
  • Raça Negra - Espaço Unimed, São Paulo
  • The Sisters of Mercy - Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Arrigo Barnabé - Casa de Francisca, São Paulo
  • São Paulo Oktoberfest 2025 (Diogo Nogueira) - Parque Villa-Lobos, São Paulo
  • Jaguariúna Rodeo Festival (Bruno & Marrone, Ana Castela, Natanzinho Lima, Diego & Arnaldo) - Red Eventos, Jaguariúna (SP)
  • Roupa Nova - Qualistage, Rio de Janeiro
  • Ebony - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Poze, Pagode do Adame, Renan Oliveira e Tubarão - Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • Behemoth e Decibel - Sacadura 154, Rio de Janeiro
  • Doce Maravilha (Dead Fish convida Di Ferrero & Gee Rocha; CPM 22; Forfun) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
  • Zé Ramalho - Teatro Positivo, Curitiba
  • Anavitória - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
  • Alcione - BeFly Hall, Belo Horizonte
  • Jorge & Mateus - Mineirão Atacarejo Contagem, Contagem (MG)
  • Antdot - Espaço Mariangela, Nova Lima (MG)
  • Festival MANA (DJ Marara Kelly, Mãeana, As Amazônias: Aíla, Djuena Tikuna, Patrícia Bastos) - Parque da Residência, Belém
  • Festival Sons da Diáspora (LuArau, Pratanes, Ediá) - Casa Jasmim, Brasília
  • Festival Paredão Ocupa o Museu (A Coisona, Bonde das Maravilhas, DJ Ketlen, Anderson do Paraíso) - CCBB Brasília

Sábado

  • Kinoglass - Sesc, Presidente Prudente (SP)
  • Curumin - Sesc Santana, São Paulo
  • Fernanda Porto - Sesc, Guarulhos (SP)
  • Fernanda Abreu - Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Ana Cañas - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Tribo de Jah - Sesc, Taubaté (SP)
  • Garotos Podres - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Grupo Nave-Mãe | Homenagem a Hermeto Pascoal - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Dexter, O Oitavo Anjo - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Reação em Cadeia - Audio, São Paulo
  • Frejat - Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Seu Jorge - Vibra SP, São Paulo
  • Chico César - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Raça Negra - Espaço Unimed, São Paulo
  • Arrigo Barnabé - Casa de Francisca, São Paulo
  • Jaguariúna Rodeo Festival (Kacey Musgraves, Zé Neto & Cristiano, Nattan, Dennis) - Red Eventos, Jaguariúna (SP)
  • Roupa Nova - Qualistage, Rio de Janeiro
  • Pablo e Xand Avião - Cidade das Artes, Rio de Janeiro
  • Black Alien - Fundição Progresso, Rio de Janeiro
  • Matanza Ritual - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • 40 Fingers - Teatro Municipal, Rio de Janeiro
  • Daniel Gonzaga - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Doce Maravilha (Adriana Calcanhotto é Partimpim; Erasmo Imperial; Baianasystem; Ney Matogrosso convida Marisa Monte) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
  • Hugo e Guilherme - Complexo Durival de Britto, Curitiba
  • Zé Ramalho - Teatro Positivo, Curitiba
  • Lagum - Deck da Pedreira, Curitiba
  • No Te Va Gustar - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
  • Geraldo Azevedo + Elba Ramalho - BeFly Hall, Belo Horizonte
  • ALEE - Clube Chalezinho, Belo Horizonte
  • Vitor Kley - BeFly Minascentro, Belo Horizonte
  • Samba Recife 2025 (Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação, Thiaguinho + Palco Experimenta) - Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda (PE)
  • Festival MANA (DJ Miss Tacacá, DJ Méury, Juliana Linhares) - Parque da Residência, Belém
  • Festival Sons da Diáspora (Rayara Correia, Jeff Brito, Thais Uessugui) - Casa Jasmim, Brasília
  • Festival Paredão Ocupa o Museu (Aparelhagem Crocodilo, Leona Vingativa, Sonoro Paraense) - CCBB Brasília
  • Roberto Carlos - Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília
  • Alma Djem - Teatro dos Bancários, Brasília
Domingo

  • Saulo Fernandes - Varanda Estaiada, São Paulo
  • Curumin - Sesc Santana, São Paulo
  • Fernanda Abreu - Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Ana Cañas - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Kacey Musgraves - Audio, São Paulo
  • Kang Daniel - Cine Joia, São Paulo
  • Mateus Fazeno Rock - Casa Natura Musical, São Paulo
  • São Paulo Oktoberfest 2025 (Roupa Nova) - Parque Villa-Lobos, São Paulo
  • Maria Clara & JP - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Pagode do Pericão (Péricles convida Ferrugem, Thiaguinho, Thiago Martins e Marvvila) - Riocentro, Rio de Janeiro
  • Doce Maravilha (Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione; Nando Reis e Samuel Rosa; Liniker com Lulu Santos, Pabllo Vittar e convidados) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
  • Anavitória - Teatro Positivo, Curitiba
  • Terno Rei - Tork n' Roll, Curitiba
  • Ian Ramil - Teatro Simões Lopes Neto - Multipalco Theatro São Pedro, Porto Alegre
  • Mariana & Mestrinho - A Autêntica, Belo Horizonte
  • Samba Recife 2025 (Dilsinho, Jeito Moleque c/ Gaab, Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode, Xande de Pilares + Palco Experimenta) - Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda (PE)
  • Festival MANA (Charme do Choro & Mariza Black, DJ Shayra Brotero, Suraras do Tapajós convida Amanda Pacífico, DJ Pedrita, Tocaia) - Parque da Residência, Belém
  • Festival Sons da Diáspora (Jope Chaves, Isa Marques) - Casa Jasmim, Brasília
  • Festival Paredão Ocupa o Museu (Rain Selectress - La Comadre SoundSystem, Jamaicana SoundSistahs, Célia Sampaio, Núbia, Radiola Freedom FM, Confronto Sound System) - CCBB Brasília
  • Roberto Carlos - Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília

Segunda

  • Edu Meirelles - Espaço 373, Porto Alegre

Terça

  • Kendrick Lamar + CA7RIEL & Paco Amoroso - Allianz Parque, São Paulo
Quarta (1/10)

  • Rachel Chinouriri - Cine Joia, São Paulo
  • Naiara - Espaço Unimed, São Paulo
  • mãeana - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Bernadete França - Casa de Francisca, São Paulo
  • Black Rio - Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre

