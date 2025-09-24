São mais de cem shows: quem passa pelos palcos do Brasil no fim de semana

Entre quinta (25/9) e quarta (1º/10), o calendário soma mais de cem shows e festivais —um volume impressionante, mas que também expõe a concentração de atrações em poucos centros urbanos. Ainda assim, a diversidade é inegável: de Kacey Musgraves e Kendrick Lamar, vencedores do Grammy, a Roberto Carlos em Brasília, passando por encontros improváveis no Doce Maravilha e pela força regional do Festival MANA em Belém.
O excesso de opções na sexta e no sábado mostra a vitalidade da cena, mas também levanta a questão de como o público consegue acompanhar tanta oferta simultânea. Enquanto grandes arenas recebem nomes internacionais e sertanejos de massa, espaços menores seguem firmes em revelar artistas como Ana Frango Elétrico e Ebony, garantindo oxigênio criativo fora do circuito óbvio.
No balanço, a semana confirma um Brasil musicalmente hiperativo, capaz de abrigar tanto o espetáculo global de Kendrick Lamar quanto a intimidade de um show na Casa de Francisca. Veja abaixo as principais atrações pelo país:
Quinta
- A Espetacular Charanga do França - Casa de Francisca, São Paulo
- Lula Barbosa - Sesc, Jundiaí (SP)
- Paulo Netto - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Vovô Bebê - Sesc Pompeia, São Paulo
- Maria Orfina - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Hibysco - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Marcos Almeida - Casa Natura Musical, São Paulo
- Jau - Casa de Francisca, São Paulo
- Juzé - Planetário da Gávea, Rio de Janeiro
- Duda Brack convida Simone - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Jadsa - Teatro PRIO, Rio de Janeiro
- Johnny Hooker - Teatro Riachuelo Rio, Rio de Janeiro
- Queremos! no CCBB (Josiel Konrad) - Espaço Conceito Banco do Brasil, Rio de Janeiro
- Mel Lisboa Canta Rita Lee - Tork n' Roll, Curitiba
- Festival MANA (DDD91: Aíla, Amanda De Paula, Julia Passos, Naieme, Raidol, Juliana Sinimbu; DJ Claudia Assef; Célia Sampaio & Núbia) - Parque da Residência, Belém
Sexta
- Grupo Pindureta - Sesc, Franca (SP)
- Rodrigo Régis - Sesc Carmo, São Paulo
- Ritchie - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Fernanda Porto canta Lulu Santos - Sesc, Guarulhos (SP)
- Lívia Mattos - Sesc Santana, São Paulo
- Paula Lima - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Nhambuzim - Sesc, São Caetano (SP)
- Uli Costa & Sandália de Prata - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Grupo Nave-Mãe | Homenagem a Hermeto Pascoal - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Tuia - Sesc, Birigui (SP)
- Dexter, O Oitavo Anjo - Sesc Pompeia, São Paulo
- Bia Mello - Sesc, Taubaté (SP)
- Fabíola Beni - Sesc, Araraquara (SP)
- Ana Frango Elétrico - Audio, São Paulo
- No Te Va Gustar - Cine Joia, São Paulo
- Raça Negra - Espaço Unimed, São Paulo
- The Sisters of Mercy - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Arrigo Barnabé - Casa de Francisca, São Paulo
- São Paulo Oktoberfest 2025 (Diogo Nogueira) - Parque Villa-Lobos, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival (Bruno & Marrone, Ana Castela, Natanzinho Lima, Diego & Arnaldo) - Red Eventos, Jaguariúna (SP)
- Roupa Nova - Qualistage, Rio de Janeiro
- Ebony - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Poze, Pagode do Adame, Renan Oliveira e Tubarão - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Behemoth e Decibel - Sacadura 154, Rio de Janeiro
- Doce Maravilha (Dead Fish convida Di Ferrero & Gee Rocha; CPM 22; Forfun) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
- Zé Ramalho - Teatro Positivo, Curitiba
- Anavitória - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Alcione - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Jorge & Mateus - Mineirão Atacarejo Contagem, Contagem (MG)
- Antdot - Espaço Mariangela, Nova Lima (MG)
- Festival MANA (DJ Marara Kelly, Mãeana, As Amazônias: Aíla, Djuena Tikuna, Patrícia Bastos) - Parque da Residência, Belém
- Festival Sons da Diáspora (LuArau, Pratanes, Ediá) - Casa Jasmim, Brasília
- Festival Paredão Ocupa o Museu (A Coisona, Bonde das Maravilhas, DJ Ketlen, Anderson do Paraíso) - CCBB Brasília
Sábado
- Kinoglass - Sesc, Presidente Prudente (SP)
- Curumin - Sesc Santana, São Paulo
- Fernanda Porto - Sesc, Guarulhos (SP)
- Fernanda Abreu - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Ana Cañas - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Tribo de Jah - Sesc, Taubaté (SP)
- Garotos Podres - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Grupo Nave-Mãe | Homenagem a Hermeto Pascoal - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Dexter, O Oitavo Anjo - Sesc Pompeia, São Paulo
- Reação em Cadeia - Audio, São Paulo
- Frejat - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Seu Jorge - Vibra SP, São Paulo
- Chico César - Casa Natura Musical, São Paulo
- Raça Negra - Espaço Unimed, São Paulo
- Arrigo Barnabé - Casa de Francisca, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival (Kacey Musgraves, Zé Neto & Cristiano, Nattan, Dennis) - Red Eventos, Jaguariúna (SP)
- Roupa Nova - Qualistage, Rio de Janeiro
- Pablo e Xand Avião - Cidade das Artes, Rio de Janeiro
- Black Alien - Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Matanza Ritual - Circo Voador, Rio de Janeiro
- 40 Fingers - Teatro Municipal, Rio de Janeiro
- Daniel Gonzaga - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Doce Maravilha (Adriana Calcanhotto é Partimpim; Erasmo Imperial; Baianasystem; Ney Matogrosso convida Marisa Monte) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
- Hugo e Guilherme - Complexo Durival de Britto, Curitiba
- Zé Ramalho - Teatro Positivo, Curitiba
- Lagum - Deck da Pedreira, Curitiba
- No Te Va Gustar - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Geraldo Azevedo + Elba Ramalho - BeFly Hall, Belo Horizonte
- ALEE - Clube Chalezinho, Belo Horizonte
- Vitor Kley - BeFly Minascentro, Belo Horizonte
- Samba Recife 2025 (Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação, Thiaguinho + Palco Experimenta) - Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda (PE)
- Festival MANA (DJ Miss Tacacá, DJ Méury, Juliana Linhares) - Parque da Residência, Belém
- Festival Sons da Diáspora (Rayara Correia, Jeff Brito, Thais Uessugui) - Casa Jasmim, Brasília
- Festival Paredão Ocupa o Museu (Aparelhagem Crocodilo, Leona Vingativa, Sonoro Paraense) - CCBB Brasília
- Roberto Carlos - Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília
- Alma Djem - Teatro dos Bancários, Brasília
Domingo
- Saulo Fernandes - Varanda Estaiada, São Paulo
- Curumin - Sesc Santana, São Paulo
- Fernanda Abreu - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Ana Cañas - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Kacey Musgraves - Audio, São Paulo
- Kang Daniel - Cine Joia, São Paulo
- Mateus Fazeno Rock - Casa Natura Musical, São Paulo
- São Paulo Oktoberfest 2025 (Roupa Nova) - Parque Villa-Lobos, São Paulo
- Maria Clara & JP - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Pagode do Pericão (Péricles convida Ferrugem, Thiaguinho, Thiago Martins e Marvvila) - Riocentro, Rio de Janeiro
- Doce Maravilha (Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione; Nando Reis e Samuel Rosa; Liniker com Lulu Santos, Pabllo Vittar e convidados) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
- Anavitória - Teatro Positivo, Curitiba
- Terno Rei - Tork n' Roll, Curitiba
- Ian Ramil - Teatro Simões Lopes Neto - Multipalco Theatro São Pedro, Porto Alegre
- Mariana & Mestrinho - A Autêntica, Belo Horizonte
- Samba Recife 2025 (Dilsinho, Jeito Moleque c/ Gaab, Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode, Xande de Pilares + Palco Experimenta) - Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda (PE)
- Festival MANA (Charme do Choro & Mariza Black, DJ Shayra Brotero, Suraras do Tapajós convida Amanda Pacífico, DJ Pedrita, Tocaia) - Parque da Residência, Belém
- Festival Sons da Diáspora (Jope Chaves, Isa Marques) - Casa Jasmim, Brasília
- Festival Paredão Ocupa o Museu (Rain Selectress - La Comadre SoundSystem, Jamaicana SoundSistahs, Célia Sampaio, Núbia, Radiola Freedom FM, Confronto Sound System) - CCBB Brasília
- Roberto Carlos - Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília
Segunda
- Edu Meirelles - Espaço 373, Porto Alegre
Terça
- Kendrick Lamar + CA7RIEL & Paco Amoroso - Allianz Parque, São Paulo
Quarta (1/10)
- Rachel Chinouriri - Cine Joia, São Paulo
- Naiara - Espaço Unimed, São Paulo
- mãeana - Casa Natura Musical, São Paulo
- Bernadete França - Casa de Francisca, São Paulo
- Black Rio - Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.