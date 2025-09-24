São mais de cem shows: quem passa pelos palcos do Brasil no fim de semana

Entre quinta (25/9) e quarta (1º/10), o calendário soma mais de cem shows e festivais —um volume impressionante, mas que também expõe a concentração de atrações em poucos centros urbanos. Ainda assim, a diversidade é inegável: de Kacey Musgraves e Kendrick Lamar, vencedores do Grammy, a Roberto Carlos em Brasília, passando por encontros improváveis no Doce Maravilha e pela força regional do Festival MANA em Belém.

A cantora americana Kacey Musgraves Imagem: Instagram

O excesso de opções na sexta e no sábado mostra a vitalidade da cena, mas também levanta a questão de como o público consegue acompanhar tanta oferta simultânea. Enquanto grandes arenas recebem nomes internacionais e sertanejos de massa, espaços menores seguem firmes em revelar artistas como Ana Frango Elétrico e Ebony, garantindo oxigênio criativo fora do circuito óbvio.