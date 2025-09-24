Ne-Yo, Nazareth e D.R.I. vêm ao Brasil em 2026; ingressos já estão à venda

Do Carnaval à catarse do crossover, passando pelos riffs nostálgicos do hard rock, a temporada de shows no Brasil já começou a movimentar a venda de ingressos em ritmo acelerado. Ne-Yo lidera a folia em dois camarotes — Salvador e Sapucaí — enquanto Ratos de Porão e D.R.I. prometem uma noite histórica no Cine Joia, com turnê cruzando cinco capitais. Já em julho de 2026, é a vez do Nazareth celebrar seus 55 anos de estrada com clássicos como "Love Hurts" em uma rota nacional. Os ingressos para todos os eventos já estão disponíveis nos canais oficiais — e a corrida por eles já começou.

De Salvador à Sapucaí: Ne-Yo comanda dois palcos na folia: o americano será atração principal do Camarote Salvador na segunda-feira de Carnaval, 16/2, levando hits como 'So Sick' e 'Closer' ao Palco Praia. Bell Marques (15/2) e Leo Santana (13/2) completam o lineup de destaque. Ingressos para os seis dias de festa estão disponíveis no site oficial do Camarote Salvador. O ícone do R&B também se apresenta no Nosso Camarote, na Sapucaí, durante a folia carioca.