Ne-Yo, Nazareth e D.R.I. vêm ao Brasil em 2026; ingressos já estão à venda

Do Carnaval à catarse do crossover, passando pelos riffs nostálgicos do hard rock, a temporada de shows no Brasil já começou a movimentar a venda de ingressos em ritmo acelerado. Ne-Yo lidera a folia em dois camarotes — Salvador e Sapucaí — enquanto Ratos de Porão e D.R.I. prometem uma noite histórica no Cine Joia, com turnê cruzando cinco capitais. Já em julho de 2026, é a vez do Nazareth celebrar seus 55 anos de estrada com clássicos como "Love Hurts" em uma rota nacional. Os ingressos para todos os eventos já estão disponíveis nos canais oficiais — e a corrida por eles já começou.
De Salvador à Sapucaí: Ne-Yo comanda dois palcos na folia: o americano será atração principal do Camarote Salvador na segunda-feira de Carnaval, 16/2, levando hits como 'So Sick' e 'Closer' ao Palco Praia. Bell Marques (15/2) e Leo Santana (13/2) completam o lineup de destaque. Ingressos para os seis dias de festa estão disponíveis no site oficial do Camarote Salvador. O ícone do R&B também se apresenta no Nosso Camarote, na Sapucaí, durante a folia carioca.
Hardcore + thrash = encontro explosivo de Ratos e D.R.I.: as bandas dividem o palco do Cine Joia, em São Paulo, no dia 22/3, em encontro histórico do crossover. Com mais de 40 anos de estrada, as bandas prometem clássicos que moldaram o gênero. Imflawed e Questions fazem a abertura. A turnê ainda passa por Porto Alegre (17/3, só D.R.I.), Curitiba (19/3), Rio de Janeiro (20/3) e Belo Horizonte (21/3). Ingressos disponíveis em fastix.com.br.
Nazareth, de 'Love Hurts', mostra seus riffs no Brasil: Ícone do hard rock escocês traz ao Brasil em julho de 2026 a turnê Latin America Hits Tour, comemorando 55 anos de carreira. Com mais de 20 álbuns e clássicos como 'Love Hurts' e 'Hair of the Dog', o grupo se apresenta em São Paulo (21/7), Brasília (23/7), Belo Horizonte (24/7), Curitiba (25/7) e Porto Alegre (26/7). Ingressos já disponíveis nos canais oficiais de venda locais.
