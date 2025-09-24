TocaUOL
Doce Maravilha tem uniões inéditas, diversidade e desafio de manter coesão

Do TOCA
Russo Passapusso, do BaianaSystem, atração do festival Doce Maravilha, no Rio
Russo Passapusso, do BaianaSystem, atração do festival Doce Maravilha, no Rio Imagem: Instagram

De sexta a domingo, o Jockey Club Brasileiro, na Gávea (Rio de Janeiro), será palco da 3ª edição do Doce Maravilha. Sob curadoria de Nelson Motta, festival busca ser mais que entretenimento: uma vitrine da pluralidade da música brasileira.

O que vai rolar

A aposta é clara —criar experiências únicas, como Ney Matogrosso com Marisa Monte, Zeca Pagodinho com Martinho da Vila e Alcione, Liniker com Lulu Santos e Pabllo Vittar, ou o especial BaianaSystem — Lundu Rock Show. São mais de 40 artistas, dois palcos e uma programação que atravessa gêneros e gerações.

Ao mesmo tempo, o festival abre com a Noite Doce, dedicada ao emo, punk e rock dos anos 2000, mirando um público específico e nostálgico. É uma jogada ousada, mas que levanta questão que ficará sem resposta: será que o público da sexta se conectaria com o clima MPB dos outros dias?

Entre a diversidade e a segmentação, o Doce Maravilha constrói sua identidade na mistura de nomes consagrados e novas vozes, equilibrando apelo popular e curadoria artística. O resultado é um fim de semana que promete tanto momentos de catarse coletiva quanto descobertas para quem está disposto a explorar além dos headliners. Veja abaixo a programação dos três dias:

Sexta | Noite Doce

  • 18h30 - Dead Fish convida Di Ferrero & Gee Rocha
  • 19h20 - CPM 22: 30 anos
  • 20h30 - Forfun: 20 anos de 'Teoria Dinâmica Gastativa', com Lucas Silveira

Sábado

  • 13h10 - Mari Jasca convida Duda Brack & Marcos Sacramento
  • 14h25 - Dora Morelenbaum convida Jadsa
  • 15h10 - Lamparina convida Mariana Aydar
  • 16h05 - Adriana Calcanhotto é Partimpim em O Quarto
  • 17h05 - Erasmo Imperial: Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jotapê
  • 18h05 - Baile do Simonal convida Ícaro Silva e Acadêmicos do Baixo Augusta
  • 18h55 - BaianaSystem apresenta Lundu Rock Show
  • 20h30 - Ney Matogrosso convida Marisa Monte

Domingo

  • 13h - Biltre - 10 anos de 'Bananobikenologia'
  • 14h10 - Jards Macalé canta 'O Álbum de 1972'
  • 14h55 - Pretinho da Serrinha convida João Bosco e Paulinho Moska
  • 15h45 - Delacruz celebra MC Marcinho com Marcelly Garcia e Nova Orquestra
  • 16h40 - Nando Reis e Samuel Rosa
  • 17h45 - Melly convida Rashid
  • 18h30 - Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione
  • 20h20 - Liniker celebra 1 ano de 'CAJU' com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem

