Doce Maravilha tem uniões inéditas, diversidade e desafio de manter coesão

De sexta a domingo, o Jockey Club Brasileiro, na Gávea (Rio de Janeiro), será palco da 3ª edição do Doce Maravilha. Sob curadoria de Nelson Motta, festival busca ser mais que entretenimento: uma vitrine da pluralidade da música brasileira.
O que vai rolar
A aposta é clara —criar experiências únicas, como Ney Matogrosso com Marisa Monte, Zeca Pagodinho com Martinho da Vila e Alcione, Liniker com Lulu Santos e Pabllo Vittar, ou o especial BaianaSystem — Lundu Rock Show. São mais de 40 artistas, dois palcos e uma programação que atravessa gêneros e gerações.
Ao mesmo tempo, o festival abre com a Noite Doce, dedicada ao emo, punk e rock dos anos 2000, mirando um público específico e nostálgico. É uma jogada ousada, mas que levanta questão que ficará sem resposta: será que o público da sexta se conectaria com o clima MPB dos outros dias?
Entre a diversidade e a segmentação, o Doce Maravilha constrói sua identidade na mistura de nomes consagrados e novas vozes, equilibrando apelo popular e curadoria artística. O resultado é um fim de semana que promete tanto momentos de catarse coletiva quanto descobertas para quem está disposto a explorar além dos headliners. Veja abaixo a programação dos três dias:
Sexta | Noite Doce
- 18h30 - Dead Fish convida Di Ferrero & Gee Rocha
- 19h20 - CPM 22: 30 anos
- 20h30 - Forfun: 20 anos de 'Teoria Dinâmica Gastativa', com Lucas Silveira
Sábado
- 13h10 - Mari Jasca convida Duda Brack & Marcos Sacramento
- 14h25 - Dora Morelenbaum convida Jadsa
- 15h10 - Lamparina convida Mariana Aydar
- 16h05 - Adriana Calcanhotto é Partimpim em O Quarto
- 17h05 - Erasmo Imperial: Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jotapê
- 18h05 - Baile do Simonal convida Ícaro Silva e Acadêmicos do Baixo Augusta
- 18h55 - BaianaSystem apresenta Lundu Rock Show
- 20h30 - Ney Matogrosso convida Marisa Monte
Domingo
- 13h - Biltre - 10 anos de 'Bananobikenologia'
- 14h10 - Jards Macalé canta 'O Álbum de 1972'
- 14h55 - Pretinho da Serrinha convida João Bosco e Paulinho Moska
- 15h45 - Delacruz celebra MC Marcinho com Marcelly Garcia e Nova Orquestra
- 16h40 - Nando Reis e Samuel Rosa
- 17h45 - Melly convida Rashid
- 18h30 - Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione
- 20h20 - Liniker celebra 1 ano de 'CAJU' com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem
