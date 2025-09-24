Do gótico à macumba pop até o rap sagrado: shows tomam palcos de SP e Rio

Johnny Hooker amarra a Lapa carioca - O cantor apresenta nesta quinta (25), no Teatro Riachuelo Rio, a turnê Macumba 10 Anos, que revisita o álbum 'Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito!' e seus maiores sucessos. Lançado em 2015, o disco venceu o Prêmio da Música Brasileira e consagrou o artista como ícone da diversidade. No repertório, hits como 'Amor Marginal' e 'Alma Sebosa' ganham nova vida em um show especial para fãs antigos e novos.

Black Alien no Coala Festival 2025 Imagem: Reprodução/Instagram @coalafestival @bmaisca

Black Alien monta templo do rap no Rio - O rapper marca, neste sábado (27), os 20 anos de 'Babylon By Gus - Vol. 1: O Ano do Macaco', na Fundição Progresso, Lapa (Rio). Ícone do rap nacional, o artista revisita faixas que marcaram gerações em um show especial. A noite terá abertura de MC Marechal, DJ Marcelinho da Lua nos intervalos e encerramento com Jamaicaxias, coletivo de dancehall jamaicano. Ingressos no site da Fundição.

