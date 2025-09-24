Do gótico à macumba pop até o rap sagrado: shows tomam palcos de SP e Rio

Entre sombras, feitiços e rimas, a música se ergue como ritual coletivo. Cada palco se torna altar: o rock gótico que ecoa como prece sombria, a macumba pop que pulsa como encantamento e o rap que se escreve como escritura urbana. Três noites, três liturgias, um mesmo transe.
Quem se apresenta
The Sisters of Mercy toca clássicos imortais - Ícone do rock gótico e formado em Leeds em 1980, grupo retorna à América Latina. A turnê vem da Cidade do México para São Paulo (nesta sexta, 26), Buenos Aires (no domingo, 28) e Santiago (no quarta, 1º/10). Liderada por Andrew Eldritch, a banda promete clássicos como 'Walk Away', 'Lucretia My Reflection' e 'This Corrosion', em apresentações vigorosas e atmosféricas.
Johnny Hooker amarra a Lapa carioca - O cantor apresenta nesta quinta (25), no Teatro Riachuelo Rio, a turnê Macumba 10 Anos, que revisita o álbum 'Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito!' e seus maiores sucessos. Lançado em 2015, o disco venceu o Prêmio da Música Brasileira e consagrou o artista como ícone da diversidade. No repertório, hits como 'Amor Marginal' e 'Alma Sebosa' ganham nova vida em um show especial para fãs antigos e novos.
Black Alien monta templo do rap no Rio - O rapper marca, neste sábado (27), os 20 anos de 'Babylon By Gus - Vol. 1: O Ano do Macaco', na Fundição Progresso, Lapa (Rio). Ícone do rap nacional, o artista revisita faixas que marcaram gerações em um show especial. A noite terá abertura de MC Marechal, DJ Marcelinho da Lua nos intervalos e encerramento com Jamaicaxias, coletivo de dancehall jamaicano. Ingressos no site da Fundição.
TOCA no rolê
'Gente é pra brilhar': Festival faz palco para população em situação de rua Leia mais
Sensação argentina, dupla CA7RIEL & Paco Amoroso lota show em SP Leia mais
Por trás da gravação do 'Amazônia Live': 'Oferecemos jambu para Mariah' Leia mais
Momento épico
Ingressos à venda
Negra Li comanda a 2ª edição do TOCA Sessions - O TOCA Sessions retorna ao Cine Joia, em São Paulo, no dia 10 de outubro, para sua segunda edição. A noite terá Negra Li como atração principal, apresentando o álbum 'O Silêncio Que Grita', que marca seus 30 anos de carreira. A abertura fica por conta da rapper Stefanie, com o disco BUNMI, e o encerramento terá Larinhx no comando das pick-ups. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento.
O punk mais barulhento do Japão invade SP - O quarteto japonês Otoboke Beaver, sensação do punk mundial e admirado por nomes como Dave Grohl e Jack White, faz sua estreia no Brasil em 31 de outubro, no Cine Joia, em São Paulo. Conhecidas pela mistura de guitarras afiadas, letras ácidas e performances explosivas, as integrantes já passaram por festivais como Coachella e Glastonbury. Ingressos à venda a partir de amanhã, via Eventim.
Sete anos depois, Mogwai quebra silêncio no Rio - O Mogwai retorna ao Brasil após sete anos para show no Circo Voador, Rio de Janeiro, em 5/11, parte do ecossistema ÍNDIGO da 30e. Veteranos do post-rock, com três décadas de carreira e clássicos como 'Kids Will Be Skeletons', os escoceses divulgam o álbum 'The Bad Fire'. Ingressos à venda pelo site da Eventim. A banda também toca em São Paulo, dia 2/11, no Ibirapuera, com Weezer, Bloc Party e mais.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.