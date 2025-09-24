Belém volta a receber MANA, maior festival só com mulheres da região Norte
Após três anos sem edições, o Festival MANA está de volta em 2025 para colocar o protagonismo feminino da música amazônica em evidência. Entre hoje e domingo, a capital paraense será tomada por apresentações inéditas e encontros artísticos que dialogam com o momento histórico da COP30, colocando a Amazônia no centro das atenções.
O que vai acontecer
Criado em 2017, o MANA se consolidou como o maior festival de mulheres da música do Norte, reunindo artistas, produtoras, técnicas e jornalistas para fortalecer a cena musical e ampliar o diálogo entre a Amazônia e o Brasil. Nesta edição, o evento ocupa o Parque da Residência e abre com festa na Cabôca.
"A força do festival está na soma de saberes, trajetórias e talentos que se encontram para criar algo único. É sobre música, mas também sobre afeto, troca e construção coletiva", afirma Aíla, idealizadora do MANA.
"Nosso desafio e compromisso é dar continuidade a essa rede de potência que o festival construiu ao longo dos anos, ampliando ainda mais o alcance das vozes femininas da Amazônia", diz Roberta Carvalho, diretora artística.
Entre os nomes que sobem aos palcos estão LEOA, DDD91, Célia Sampaio & Núbia, Mãeana, As Amazônias (Aíla, Djuena Tikuna, Patrícia Bastos), Juliana Linhares, Charme do Choro & Mariza Black, Tocaia e Suraras do Tapajós convida Amanda Pacífico. O MANA também terá DJs como Nat Esquema, Claudia Assef, Marara Kelly, Miss Tacacá, Méury, Shayra Brotero e Pedrita.
Amanhã | no Parque da Residência
- 18h - Show: DDD91 (Aíla, Amanda De Paula, Julia Passos, Naieme, Raidol, Juliana Sinimbu)
- 19h15 - DJ Claudia Assef
- 20h - Show: Célia Sampaio & Núbia
Sexta | Parque da Residência
- 18h - DJ Marara Kelly
- 18h30 - Show: Mãeana
- 20h - DJ Marara Kelly
- 20h30 - Show: As Amazônias (Aíla, Djuena Tikuna, Patrícia Bastos)
Sábado | no Parque da Residência
- 18h - DJ Miss Tacacá
- 18h30 - DJ Méury
- 20h - DJ Miss Tacacá
- 20h30 - Show: Juliana Linhares
Domingo | no Parque da Residência
- 11h - Show: Charme do Choro & Mariza Black
- 12h - DJ Shayra Brotero
- 13h - Show: Suraras do Tapajós convida Amanda Pacífico
- 15h - DJ Pedrita
- 17h - Show: Tocaia
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.