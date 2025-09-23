Thiaguinho e Matheus & Kauan animam Fanzone do GP São Paulo 2025

O GP São Paulo de Fórmula 1 não se limita à pista de Interlagos. De 7 a 9 de novembro de 2025, o Kartódromo Ayrton Senna recebe novamente a Fanzone, espaço que mistura música, encontros com pilotos e experiências imersivas que transformam o fim de semana em uma grande celebração.

Depois do sucesso em 2024, a edição 2025 promete ainda mais atrações. A programação musical traz Matheus & Kauan no sábado (08/11), e Thiaguinho no domingo (09/11), logo após a corrida que encerra o GP. O show de sexta-feira (07/11) será anunciado em breve. Além disso, DJs de diferentes estilos — incluindo o holandês DJ Admin — garantem que a energia não caia em nenhum momento.

Mais do que shows, a Fanzone é a chance de viver a Fórmula 1 de perto. O tradicional Drivers' Engagement coloca fãs frente a frente com os pilotos e equipes, em clima descontraído. Já o Papo de Grid reúne jornalistas, influenciadores e personalidades do automobilismo para bate-papos cheios de bastidores e curiosidades.