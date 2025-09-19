Série com vozes e composições do Brasil e de Portugal ganha 2ª temporada
Promovida pela UBC (União Brasileira de Compositores) e a SPA (Sociedade Portuguesa de Autores), a segunda temporada da série "Songcamp Por Elas Que Fazem A Música" chega com episódios a partir desta semana no canal do YouTube da UBC e redes sociais da SPA.
Série busca trazer novas vozes, histórias e composições. Também há o reencontro emocionante com as artistas que participaram da primeira edição do projeto.
Episódio foi lançado na última terça-feira (16). Chamado "Reencontro - Songcamp Por Elas Que Fazem A Música", capítulo mostra a volta das participantes ao Sonastério, em Minas Gerais.
Participaram: King Saints, Luiza Brina, Letícia Fialho, Lio Soares, Nath Rodrigues, Livia Nery, Coral, Ju Strassacapa, Larissa Umaytá e Bruna Souza.
Já ontem (18), foi ao ar o primeiro episódio da segunda temporada do Songcamp Por Elas que Fazem a Música, desta vez em parceria inédita com a SPA.
Nova temporada reúne artistas brasileiras — Aiyra, Neila Kadhí, Dandara Manoela, Cristal, Kaê Guajajara, Bixarte e Pri Azevedo — e portuguesas — Jéssica Pina, Nayr Faquirá e Sofia Hoffmann — para um intercâmbio cultural e criativo.
Ao longo do encontro, as participantes transformaram experiências, afetos e perspectivas em um repertório autoral e diverso. O resultado foi um mosaico musical potente, que vai além de qualquer viés comercial e reflete a pluralidade das vivências femininas, celebrando a arte como espaço de encontro e expressão.
Os episódios são lançados semanalmente, sempre no canal de YouTube da UBC: 16/09 | Reencontro - Songcamp Por Elas Que Fazem A Música; 18/09 | Episódio 1; 25/09 | Episódio 3; 02/10 | Episódio 2; 09/10 | Episódio 4; 10/10 | Lançamento do clipe e da música criada pelas participantes da 2ª temporada.
O Por Elas Que Fazem a Música é um projeto pioneiro porque ele começou como um levantamento inédito sobre a presença feminina na música e rapidamente se tornou referência para o mercado. Mas entendemos que era preciso ir além, e por isso criamos o Songcamp Por Elas Que Fazem a Música: primeiro reunindo dez artistas para um processo criativo coletivo e, agora, promovendo uma segunda edição com a Sociedade Portuguesa de Autores, ampliando o projeto para um intercâmbio cultural entre brasileiras e portuguesas. Mila Ventura, coordenadora do projeto
