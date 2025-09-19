Série com vozes e composições do Brasil e de Portugal ganha 2ª temporada

Participaram: King Saints, Luiza Brina, Letícia Fialho, Lio Soares, Nath Rodrigues, Livia Nery, Coral, Ju Strassacapa, Larissa Umaytá e Bruna Souza.

Já ontem (18), foi ao ar o primeiro episódio da segunda temporada do Songcamp Por Elas que Fazem a Música, desta vez em parceria inédita com a SPA.

Nova temporada reúne artistas brasileiras — Aiyra, Neila Kadhí, Dandara Manoela, Cristal, Kaê Guajajara, Bixarte e Pri Azevedo — e portuguesas — Jéssica Pina, Nayr Faquirá e Sofia Hoffmann — para um intercâmbio cultural e criativo.

Ao longo do encontro, as participantes transformaram experiências, afetos e perspectivas em um repertório autoral e diverso. O resultado foi um mosaico musical potente, que vai além de qualquer viés comercial e reflete a pluralidade das vivências femininas, celebrando a arte como espaço de encontro e expressão.

Os episódios são lançados semanalmente, sempre no canal de YouTube da UBC: 16/09 | Reencontro - Songcamp Por Elas Que Fazem A Música; 18/09 | Episódio 1; 25/09 | Episódio 3; 02/10 | Episódio 2; 09/10 | Episódio 4; 10/10 | Lançamento do clipe e da música criada pelas participantes da 2ª temporada.