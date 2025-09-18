Massive Attack retira músicas do Spotify contra genocídio na Palestina

O Massive Attack anunciou nesta quinta (18) uma ação inédita em apoio à campanha No Music For Genocide, movimento que pede o boicote cultural ao Estado de Israel. Em comunicado publicado no Instagram @massiveattackofficial, o grupo britânico informou ter solicitado formalmente à gravadora Universal Music Group a retirada de todo o seu catálogo do Spotify, no mundo todo, e de outros serviços de streaming somente no território israelense.
A banda pediu que suas músicas sejam removidas do Spotify, citando reportagens sobre investimentos do CEO da plataforma em empresas que produzem drones militares e tecnologia de inteligência artificial para aeronaves de combate. No texto que acompanha o post, o Massive Attack comparou a iniciativa ao boicote artístico contra o apartheid na África do Sul nos anos 1980 e 1990, e fez um apelo para que outros músicos transformem "tristeza, raiva e contribuições artísticas" em ações concretas para "acabar com o inferno indescritível imposto aos palestinos hora após hora".
Sem relação direta com esta iniciativa e à luz dos [reportados] investimentos significativos de seu CEO em uma empresa que produz drones militares e tecnologia de IA integrada a aeronaves de combate, o Massive Attack fez um pedido separado à nossa gravadora para que nossa música seja removida do serviço de streaming Spotify em todos os territórios. Massive Attack
O No Music For Genocide é um movimento global, descentralizado e voluntário, sem apoio institucional, que pede a artistas e detentores de direitos autorais que removam suas músicas de plataformas de streaming em Israel. A campanha denuncia o genocídio em Gaza, a limpeza étnica na Cisjordânia ocupada, o apartheid dentro de Israel e a repressão política a manifestações pró-Palestina em diferentes países.
Segundo os organizadores, mais de 400 artistas, selos e profissionais da indústria musical já solicitaram o bloqueio geográfico de suas obras no país, e novos nomes continuam aderindo. Entre os participantes mais conhecidos estão, além do Massive Attack, Arca, Aminé, BADBADNOTGOOD, Beach Fossils, Ben Howard, Black Country, New Road, Deerhoof, Dorian Electra, Enter Shikari, Faye Webster, Fontaines D.C., Japanese Breakfast, Kelela, King Krule, MØ, Mogwai, Primal Scream, Rina Sawayama, Sega Bodega, Soccer Mommy, Sudan Archives, Yaeji, Yeule e Young Fathers.
A ação é inspirada em boicotes culturais bem-sucedidos contra o regime do apartheid na África do Sul, e busca isolar e deslegitimar Israel no cenário internacional. O movimento reforça que o boicote não é direcionado a indivíduos, mas sim à indústria cultural israelense, que, segundo eles, atua em parceria com instituições globais de música e mídia para "branquear" o apartheid e o genocídio.
Mais informações e adesões estão disponíveis em nomusicforgenocide.net.
O Massive Attack se apresenta em São Paulo no dia 13 de novembro de 2025, no Espaço Unimed, com participação especial de Max e Iggor Cavalera. O show, intitulado A Resposta Somos Nós, une música e ativismo, em parceria com organizações indígenas e o G9 da Amazônia, para dar visibilidade às lutas por justiça climática e proteção das terras tradicionais, às vésperas da COP30 em Belém.
