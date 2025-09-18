Massive Attack retira músicas do Spotify contra genocídio na Palestina

O que aconteceu

A banda pediu que suas músicas sejam removidas do Spotify, citando reportagens sobre investimentos do CEO da plataforma em empresas que produzem drones militares e tecnologia de inteligência artificial para aeronaves de combate. No texto que acompanha o post, o Massive Attack comparou a iniciativa ao boicote artístico contra o apartheid na África do Sul nos anos 1980 e 1990, e fez um apelo para que outros músicos transformem "tristeza, raiva e contribuições artísticas" em ações concretas para "acabar com o inferno indescritível imposto aos palestinos hora após hora".

Sem relação direta com esta iniciativa e à luz dos [reportados] investimentos significativos de seu CEO em uma empresa que produz drones militares e tecnologia de IA integrada a aeronaves de combate, o Massive Attack fez um pedido separado à nossa gravadora para que nossa música seja removida do serviço de streaming Spotify em todos os territórios. Massive Attack

Daddy G, do Massive Attack, durante show em Bristol, Inglaterra, cidade natal do grupo Imagem: Divulgação

O No Music For Genocide é um movimento global, descentralizado e voluntário, sem apoio institucional, que pede a artistas e detentores de direitos autorais que removam suas músicas de plataformas de streaming em Israel. A campanha denuncia o genocídio em Gaza, a limpeza étnica na Cisjordânia ocupada, o apartheid dentro de Israel e a repressão política a manifestações pró-Palestina em diferentes países.

Segundo os organizadores, mais de 400 artistas, selos e profissionais da indústria musical já solicitaram o bloqueio geográfico de suas obras no país, e novos nomes continuam aderindo. Entre os participantes mais conhecidos estão, além do Massive Attack, Arca, Aminé, BADBADNOTGOOD, Beach Fossils, Ben Howard, Black Country, New Road, Deerhoof, Dorian Electra, Enter Shikari, Faye Webster, Fontaines D.C., Japanese Breakfast, Kelela, King Krule, MØ, Mogwai, Primal Scream, Rina Sawayama, Sega Bodega, Soccer Mommy, Sudan Archives, Yaeji, Yeule e Young Fathers.