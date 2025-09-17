TocaUOL
Planet Hemp inicia despedida; Katy e CA7RIEL & Paco agitam agenda da semana

Do TOCA
O Planet Hemp inicia sua turnê de despedida no sábado (20), em Olinda (PE)
O Planet Hemp inicia sua turnê de despedida no sábado (20), em Olinda (PE) Imagem: Wagner Meier/Getty Images

A semana chega com peso, brilho pop e frescor latino nas pistas e palcos do país. O Planet Hemp estreia em Olinda a turnê de despedida que vai rodar o Brasil, Katy Perry aporta em Brasília com seu espetáculo grandioso, e a dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso leva seu show explosivo ao Circo Voador, no Rio.

Entre um e outro, a agenda ainda abre espaço para jazz, samba, reggae, rock e encontros inéditos que prometem movimentar de quinta (18) a quarta (24).

CA7RIEL & Paco Amoroso se apresentam na quinta, no Circo Voador, no Rio de Janeiro
CA7RIEL & Paco Amoroso se apresentam na quinta, no Circo Voador, no Rio de Janeiro Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

Quinta (18)

  • Ivyson - Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba
  • Esperanza Spalding - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • CA7RIEL & Paco Amoroso - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Victor Maia - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Tangolo Mangos - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Dudu Nobre - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • FBC - Sesc, Rio Preto
  • Dead Fish - Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Danilo Teoro - Sesc, Ribeirão Preto
  • Este Lado Para Cima convida Jair Naves - Sesc, Jundiaí
  • AMARAL - Sesc, Ribeirão Preto
  • Leo Jaime - Blue Note, São Paulo
  • Fafá de Belém - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Guitarradas do Pará - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Fitti - Casa de Francisca, São Paulo
  • Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo
  • Festival Dupla de Três (Marcelo Jeneci + Tiê convidam Joyce Moreno) - Caixa Cultural, São Paulo
Katy Perry faz show em Brasília, na sexta (19)
Katy Perry faz show em Brasília, na sexta (19) Imagem: AgNews

Sexta (19)

  • Carol Biazin - Bar Opinião, Porto Alegre
  • Fábio Jr - Classic Hall, Olinda
  • Fernando & Sorocaba - Arena MRV, Belo Horizonte
  • Vanessa da Mata - BeFly Hall, Belo Horizonte
  • Katy Perry - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
  • Blindagem - Teatro Guaíra, Curitiba
  • Behemoth + Deicide + Nidhogg - Tork n' Roll, Curitiba
  • Ana Carolina - Qualistage, Rio de Janeiro
  • Groundation - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Ludmilla - Viva Music Hall, Rio de Janeiro
  • Jards Macalé - Teatro Firjan SESI Jacarepaguá, Rio de Janeiro
  • Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • DJ Spin - Sesc, Bauru
  • Banda Brasil - Sesc, Rio Preto
  • Quarteto Enredado - Sesc, Franca
  • Xênia França - Sesc, Guarulhos
  • Alaíde Costa - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Seu Antonio - Sesc, Bauru
  • Stefanie - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Leàndro Máttos interpreta Nei Lopes - Sesc, Santo André
  • Igor Gnomo - Sesc, Santos
  • Chadas Ustuntas: Cosmophonia - Sesc Santo Amaro, São Paulo
  • Verdy - Sesc, São José dos Campos
  • FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Nabiyah Be - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Roça Nova - Sesc, Birigui
  • Rael - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Banda Pulse! - Sesc, Santos
  • Navalha Karréra convida Catto - Sesc Campo Limpo, São Paulo
  • Magnífica Orchestra - Sesc, Piracicaba
  • Glue Trip - Sesc, Bauru
  • Mariana Nolasco - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo
  • Thalma de Freitas - Casa de Francisca, São Paulo
  • Big Mountain - Audio, São Paulo
  • Festival Dupla de Três (Mahmundi + Cícero convidam Letrux) - Caixa Cultural, São Paulo
  • MIMO Festival (Edu Lobo) - Cultura Artística, São Paulo
  • MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Lá no Xepangara, Cordel do Fogo Encantado, Roberto Fonseca) - Vale do Anhangabaú, São Paulo

Sábado (20)

  • Seu Cuca - Bar Opinião, Porto Alegre
  • Turma do Pagode - KTO Arena, Porto Alegre
  • Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
  • Planet Hemp - Classic Hall, Olinda
  • Pato Fu - Palácio das Artes, Belo Horizonte
  • Alice Caymmi - Minas Tênis Clube, Belo Horizonte
  • Mc Cabelinho - TeRRAZZO367, Belo Horizonte
  • Zé Neto e Cristiano - Mirante Beagá, Belo Horizonte
  • Lagum - BeFly Hall, Belo Horizonte
  • Curitiba Tbm Samba - Complexo Durival Britto e Silva, Curitiba
  • Dazaranha - Tork n' Roll, Curitiba
  • Martinho da Vila - Teatro Positivo, Curitiba
  • Nação Zumbi e Paula e Délico Luiz - Sesc Flamengo, Rio de Janeiro
  • Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Alcione - Teatro Multiplan VillageMall, Rio de Janeiro
  • Biquini + Big Mountain - Qualistage, Rio de Janeiro
  • Lobão - Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Dennis - Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • Ana Cañas - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
  • Jorge Aragão - Anexo Lapa, Rio de Janeiro
  • DJ Spin - Sesc, Bauru
  • FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Rael - Sesc Pompeia, São Paulo
  • Alliblack - Sesc, Presidente Prudente
  • Johnny Hooker - Sesc, Mogi das Cruzes
  • Golpe de Estado - Sesc, Araraquara
  • Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Ema Stoned - Sesc, Bauru
  • Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Dora Morelenbaum - Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Okalibong Trio - Sesc, Bauru
  • Frequências: Puro Suco + OGermano + Luiz Barata - Casa Natura Musical, São Paulo
  • Batuqueiros e sua Gente - Casa de Francisca, São Paulo
  • Pagode do Áurea - Casa de Francisca, São Paulo
  • Ná Ozzetti e Patrícia Bastos - Casa de Francisca, São Paulo
  • Esperanza Spalding - Audio, São Paulo
  • Jorge Ben Jor - Espaço Unimed, São Paulo
  • Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art - Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Festival Dupla de Três (Juliana Linhares + Vanessa Moreno convidam João Cavalcanti) - Caixa Cultural, São Paulo
  • Jaguariúna Rodeo Festival (Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff, Felipe & Rodrigo) - Parque de Eventos, Jaguariúna
  • MIMO Festival (Ibéria) - Cultura Artística, São Paulo
  • MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Votia, Delgrès, Bixiga 70, Annie & The Caldwells) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
Domingo (21)

  • Krisiun e Malevolent Creation - Bar Opinião, Porto Alegre
  • Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
  • Anavitória - BeFly Hall, Belo Horizonte
  • Rosa de Saron - Ópera de Arame, Curitiba
  • Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Thiago Martins - Bar do Belo, Rio de Janeiro
  • Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Jorge & Mateus - Caminho Niemeyer, Niterói
  • Sambótica - Parque Garota de Ipanema, Rio de Janeiro
  • Behemoth + Deicide + Nidhogg - Toinha Brasil Show Club, Brasília
  • DJ Spin - Sesc, Bauru
  • Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Marcel Powell - Sesc, Taubaté
  • Dessa Ferreira - Sesc, Mogi das Cruzes
  • Ari Protázio - Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • D'Black - Sesc, Bertioga
  • Apokalypsis - Sesc, Bauru
  • Fera Neném - Casa de Francisca, São Paulo
  • Reggae Legends com Groundation e The Congos - Audio, São Paulo
  • Dominguinho com JotaPê, Mestrinho e João Gomes - Espaço Unimed, São Paulo
  • Park Bo Gum - Vibra SP, São Paulo
  • Festival Dupla de Três (Suricato + Ana Cañas convidam Zé Renato) - Caixa Cultural, São Paulo
  • Jaguariúna Rodeo Festival - Parque de Eventos, Jaguariúna
  • MIMO Festival (Ubuntu Ensemble) - Igreja N. S. do Rosário dos Homens Pretos, São Paulo
  • MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Ortinho com Maria Alcina, Carlos Malta & Pife Muderno, Lia de Itamaracá com Buhr, Academia da Berlinda) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
ionnalee se apresenta na terça (23), no Cine Joia, em São Paulo
ionnalee se apresenta na terça (23), no Cine Joia, em São Paulo Imagem: Divulgação

Terça (23)

  • Behemoth + Deicide + Nidhogg - Mister Rock, Belo Horizonte
  • ionnalee - Cine Joia, São Paulo
  • Gabi Hartmann convida Louis Matute - Blue Note, São Paulo

Quarta (24)

  • Assucena e João Camarero - Casa de Francisca, São Paulo
  • Ayom convida Lenna Bahule - Casa de Francisca, São Paulo
  • Mel Lisboa - Blue Note, São Paulo
  • Ndee Naldinho - Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Mike Love - Sesc, Franca
  • Thiago Monteiro - Sesc Pinheiros, São Paulo
  • João Barone, Rodrigo Santos e Gustavo Camarda - Clube Manouche, Rio de Janeiro

