Planet Hemp inicia despedida; Katy e CA7RIEL & Paco agitam agenda da semana

A semana chega com peso, brilho pop e frescor latino nas pistas e palcos do país. O Planet Hemp estreia em Olinda a turnê de despedida que vai rodar o Brasil, Katy Perry aporta em Brasília com seu espetáculo grandioso, e a dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso leva seu show explosivo ao Circo Voador, no Rio.
Entre um e outro, a agenda ainda abre espaço para jazz, samba, reggae, rock e encontros inéditos que prometem movimentar de quinta (18) a quarta (24).
Quinta (18)
- Ivyson - Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba
- Esperanza Spalding - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Victor Maia - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Tangolo Mangos - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Dudu Nobre - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- FBC - Sesc, Rio Preto
- Dead Fish - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Danilo Teoro - Sesc, Ribeirão Preto
- Este Lado Para Cima convida Jair Naves - Sesc, Jundiaí
- AMARAL - Sesc, Ribeirão Preto
- Leo Jaime - Blue Note, São Paulo
- Fafá de Belém - Casa Natura Musical, São Paulo
- Guitarradas do Pará - Casa Natura Musical, São Paulo
- Fitti - Casa de Francisca, São Paulo
- Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Marcelo Jeneci + Tiê convidam Joyce Moreno) - Caixa Cultural, São Paulo
Sexta (19)
- Carol Biazin - Bar Opinião, Porto Alegre
- Fábio Jr - Classic Hall, Olinda
- Fernando & Sorocaba - Arena MRV, Belo Horizonte
- Vanessa da Mata - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Katy Perry - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
- Blindagem - Teatro Guaíra, Curitiba
- Behemoth + Deicide + Nidhogg - Tork n' Roll, Curitiba
- Ana Carolina - Qualistage, Rio de Janeiro
- Groundation - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Ludmilla - Viva Music Hall, Rio de Janeiro
- Jards Macalé - Teatro Firjan SESI Jacarepaguá, Rio de Janeiro
- Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- DJ Spin - Sesc, Bauru
- Banda Brasil - Sesc, Rio Preto
- Quarteto Enredado - Sesc, Franca
- Xênia França - Sesc, Guarulhos
- Alaíde Costa - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Seu Antonio - Sesc, Bauru
- Stefanie - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Leàndro Máttos interpreta Nei Lopes - Sesc, Santo André
- Igor Gnomo - Sesc, Santos
- Chadas Ustuntas: Cosmophonia - Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Verdy - Sesc, São José dos Campos
- FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Nabiyah Be - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Roça Nova - Sesc, Birigui
- Rael - Sesc Pompeia, São Paulo
- Banda Pulse! - Sesc, Santos
- Navalha Karréra convida Catto - Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Magnífica Orchestra - Sesc, Piracicaba
- Glue Trip - Sesc, Bauru
- Mariana Nolasco - Casa Natura Musical, São Paulo
- Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo
- Thalma de Freitas - Casa de Francisca, São Paulo
- Big Mountain - Audio, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Mahmundi + Cícero convidam Letrux) - Caixa Cultural, São Paulo
- MIMO Festival (Edu Lobo) - Cultura Artística, São Paulo
- MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Lá no Xepangara, Cordel do Fogo Encantado, Roberto Fonseca) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
Sábado (20)
- Seu Cuca - Bar Opinião, Porto Alegre
- Turma do Pagode - KTO Arena, Porto Alegre
- Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Planet Hemp - Classic Hall, Olinda
- Pato Fu - Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Alice Caymmi - Minas Tênis Clube, Belo Horizonte
- Mc Cabelinho - TeRRAZZO367, Belo Horizonte
- Zé Neto e Cristiano - Mirante Beagá, Belo Horizonte
- Lagum - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Curitiba Tbm Samba - Complexo Durival Britto e Silva, Curitiba
- Dazaranha - Tork n' Roll, Curitiba
- Martinho da Vila - Teatro Positivo, Curitiba
- Nação Zumbi e Paula e Délico Luiz - Sesc Flamengo, Rio de Janeiro
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Alcione - Teatro Multiplan VillageMall, Rio de Janeiro
- Biquini + Big Mountain - Qualistage, Rio de Janeiro
- Lobão - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Dennis - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Ana Cañas - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Jorge Aragão - Anexo Lapa, Rio de Janeiro
- DJ Spin - Sesc, Bauru
- FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Rael - Sesc Pompeia, São Paulo
- Alliblack - Sesc, Presidente Prudente
- Johnny Hooker - Sesc, Mogi das Cruzes
- Golpe de Estado - Sesc, Araraquara
- Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Ema Stoned - Sesc, Bauru
- Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Dora Morelenbaum - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Okalibong Trio - Sesc, Bauru
- Frequências: Puro Suco + OGermano + Luiz Barata - Casa Natura Musical, São Paulo
- Batuqueiros e sua Gente - Casa de Francisca, São Paulo
- Pagode do Áurea - Casa de Francisca, São Paulo
- Ná Ozzetti e Patrícia Bastos - Casa de Francisca, São Paulo
- Esperanza Spalding - Audio, São Paulo
- Jorge Ben Jor - Espaço Unimed, São Paulo
- Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Juliana Linhares + Vanessa Moreno convidam João Cavalcanti) - Caixa Cultural, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival (Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff, Felipe & Rodrigo) - Parque de Eventos, Jaguariúna
- MIMO Festival (Ibéria) - Cultura Artística, São Paulo
- MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Votia, Delgrès, Bixiga 70, Annie & The Caldwells) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
Domingo (21)
- Krisiun e Malevolent Creation - Bar Opinião, Porto Alegre
- Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Anavitória - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Rosa de Saron - Ópera de Arame, Curitiba
- Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Thiago Martins - Bar do Belo, Rio de Janeiro
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Jorge & Mateus - Caminho Niemeyer, Niterói
- Sambótica - Parque Garota de Ipanema, Rio de Janeiro
- Behemoth + Deicide + Nidhogg - Toinha Brasil Show Club, Brasília
- DJ Spin - Sesc, Bauru
- Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Marcel Powell - Sesc, Taubaté
- Dessa Ferreira - Sesc, Mogi das Cruzes
- Ari Protázio - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- D'Black - Sesc, Bertioga
- Apokalypsis - Sesc, Bauru
- Fera Neném - Casa de Francisca, São Paulo
- Reggae Legends com Groundation e The Congos - Audio, São Paulo
- Dominguinho com JotaPê, Mestrinho e João Gomes - Espaço Unimed, São Paulo
- Park Bo Gum - Vibra SP, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Suricato + Ana Cañas convidam Zé Renato) - Caixa Cultural, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival - Parque de Eventos, Jaguariúna
- MIMO Festival (Ubuntu Ensemble) - Igreja N. S. do Rosário dos Homens Pretos, São Paulo
- MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Ortinho com Maria Alcina, Carlos Malta & Pife Muderno, Lia de Itamaracá com Buhr, Academia da Berlinda) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
Terça (23)
- Behemoth + Deicide + Nidhogg - Mister Rock, Belo Horizonte
- ionnalee - Cine Joia, São Paulo
- Gabi Hartmann convida Louis Matute - Blue Note, São Paulo
Quarta (24)
- Assucena e João Camarero - Casa de Francisca, São Paulo
- Ayom convida Lenna Bahule - Casa de Francisca, São Paulo
- Mel Lisboa - Blue Note, São Paulo
- Ndee Naldinho - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Mike Love - Sesc, Franca
- Thiago Monteiro - Sesc Pinheiros, São Paulo
- João Barone, Rodrigo Santos e Gustavo Camarda - Clube Manouche, Rio de Janeiro
