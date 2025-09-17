Planet Hemp inicia despedida; Katy e CA7RIEL & Paco agitam agenda da semana

A semana chega com peso, brilho pop e frescor latino nas pistas e palcos do país. O Planet Hemp estreia em Olinda a turnê de despedida que vai rodar o Brasil, Katy Perry aporta em Brasília com seu espetáculo grandioso, e a dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso leva seu show explosivo ao Circo Voador, no Rio.

Entre um e outro, a agenda ainda abre espaço para jazz, samba, reggae, rock e encontros inéditos que prometem movimentar de quinta (18) a quarta (24).