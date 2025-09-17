'Não há Liniker em outro lugar. Somos potência', diz Gorky, produtor do pop

O espírito irreverente levou a banda para festivais internacionais como Coachella, Glastonbury, Primavera Sound e Reading. "O nosso show era uma grande bagunça, muito divertido, muito caótico do começo ao fim", diz.

Ao mesmo tempo, as escolhas pessoais de cada integrante mudaram os rumos da banda. "Enquanto eu fui para esse lado musical, o Pedro [D'eyrot], que era o outro menino do Bonde, acabou seguindo uma carreira política", conta, lembrando que o ex-parceiro chegou a fundar o Movimento Brasil Livre (MBL).

Anos depois, já como produtor, Gorky esteve no centro da revolução pop brasileira que colocou artistas queer, drag e trans em destaque — como Pabllo Vittar, Gloria Groove e Liniker — reabrindo um mercado que por décadas nunca conseguia se sustentar por muito tempo.

"O Brasil é o único lugar do mundo que você tem drags que têm uma carreira artística levada a sério. Porque não são nichadas. O único lugar do mundo que tem a Gloria Groove e a Pabllo. Você não tem uma Liniker em qualquer lugar do mundo. Não é um nicho, a gente é uma potência", afirma. "A gente é a vanguarda de hoje em dia."