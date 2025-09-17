MIMO Festival em SP mostra que cultura gratuita pode ser plural e potente

De sexta a domingo, o MIMO Festival ocupa o Centro de São Paulo com uma programação gratuita que reafirma: cultura acessível pode ser plural, potente e política.
Shows, filmes e debates tomam espaços históricos da capital com artistas nacionais e internacionais, promovendo encontros entre tradição, experimentação e crítica social.
O que vai rolar
A sexta começa com o retorno do Cordel do Fogo Encantado e o jazz cubano de Roberto Fonseca. Edu Lobo apresenta um concerto especial no Teatro Cultura Artística, enquanto o projeto afro-lusófono Lá no Xepangara ocupa o Vale do Anhangabaú.
O sábado traz uma sequência de shows que atravessa ritmos da Ilha da Reunião, da França, do Brasil, de Cuba e dos Estados Unidos. O trio Ibéria homenageia Paco de Lucía, e Bixiga 70, Delgrès e Annie & The Caldwells completam a noite com sonoridades híbridas e pulsantes.
No domingo, a programação valoriza a música popular brasileira e suas intersecções com tradição e experimentação. Lia de Itamaracá divide o palco com Buhr, enquanto Carlos Malta e Academia da Berlinda encerram o festival com frevo, pife e psicodelia.
A Mostra de Cinema amplia o alcance do festival com filmes sobre samba, funk, ancestralidade e resistência. Títulos como Eu Sou o Samba - Zé Keti, Sem Vergonha e As Dores do Mundo - Hyldon reforçam o diálogo entre música e identidade.
Os debates e workshops trazem reflexões sobre oralidade, descolonização e espiritualidade musical. Participações de Hyldon, Lirinha, Annie & The Caldwells e Votia enriquecem o pensamento crítico do evento.
MIMO FESTIVAL 2025
Sexta
- 20h - Edu Lobo
No Vale do Anhangabaú
- 17h30 - Pedro D-Lita Selecta
- 18h - Lá no Xepangara: A cultura africana em Zeca Afonso (Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Brasil)
- 20h - Cordel do Fogo Encantado
- 21h30 - Roberto Fonseca (Cuba)
Sábado
- 20h - Ibéria - Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade
No Vale do Anhangabaú
- 16h30 - Pedro D-Lita Selecta
- 17h30 - Votia (Ilha da Reunião)
- 19h - Delgrès (França)
- 20h30 - Bixiga 70
- 22h - Annie & The Caldwells (EUA)
Domingo
- 16h30 - Ubuntu Ensemble
No Vale do Anhangabaú
- 16h - Pedro D-Lita Selecta
- 16h30 - Ortinho - Participação especial: Maria Alcina
- 18h - Carlos Malta & Pife Muderno
- 19h30 - Lia de Itamaracá - Participação especial: Buhr
- 21h - Academia da Berlinda
*Para todas as atividades, a entrada é gratuita e realizada por ordem de chegada.
ROCK WORLD
Rock in Rio 2026 rola de 4 a 13 de setembro
O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A edição contará com sete dias de shows, incluindo o feriado de 7 de setembro, e promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional. A programação completa será divulgada nos próximos meses. O festival mantém o formato de dois fins de semana consecutivos, como nas edições anteriores.
The Town 2025 movimenta R$ 2,2 bilhões
A segunda edição do The Town registrou impacto expressivo em São Paulo: R$ 2,2 bilhões na economia local, 25 mil postos de trabalho gerados e aumento de 240% nas reservas do Airbnb. O festival atraiu 182 mil pessoas via trem, vendeu 52.500 itens oficiais e teve 165 mil downloads do app. Foram consumidos 177 mil litros de chope e 106 mil hambúrgueres. O evento também cresceu nas redes, superando 1,5 milhão de seguidores.
Amazônia Live tem Mariah e paraenses
O especial Amazônia Live ? Hoje e Sempre será transmitido nesta noite, às 18h15, pelo Multishow e Globoplay, com os melhores momentos exibidos na TV Globo após 'Estrela da Casa'. Mariah Carey se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, ao lado de Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O evento destaca a preservação da floresta e dos povos originários. A estrutura do palco em forma vitória-régia, pesa 13,2 t.
MOMENTO ÉPICO
FIQUE DE OLHO
Tomorrowland Brasil adia edição de 2026 para 2027
A edição 2026 do Tomorrowland Brasil foi adiada para 2027 após o incêndio que atingiu o palco principal do festival na Bélgica, previsto para usado aqui. A estrutura sofreu danos significativos e precisará ser reconstruída, inviabilizando o cronograma. A organização reforça que o evento não está cancelado. A edição de 2025 acontece normalmente, de 10 a 12 de outubro, em Itu (SP).
Amazônia pauta Massive Attack e Cavalera em SP
Massive Attack e Cavalera se apresentam em São Paulo no dia 13 de novembro, no Espaço Unimed, com o show A Resposta Somos Nós, que terá participação de representantes de povos originários da Amazônia e será marcada por intervenções que destacam suas reivindicações por justiça climática e proteção das terras indígenas. O evento rola paralelamente à COP30, em Belém.
Veigh estreia EVOM Tour em São Paulo
Veigh estreia a EVOM Tour em São Paulo no dia 25 de outubro, no Espaço Unimed, celebrando o sucesso de seu álbum 'Eu Venci o Mundo'. O disco alcançou o Top 3 Global do Spotify e somou 10 milhões de plays em menos de 24 horas após o lançamento. Com mais de um bilhão de visualizações no YouTube e 22 milhões de ouvintes mensais, o paulista é um dos nomes mais influentes do rap/trap nacional.
