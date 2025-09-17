MIMO Festival em SP mostra que cultura gratuita pode ser plural e potente

De sexta a domingo, o MIMO Festival ocupa o Centro de São Paulo com uma programação gratuita que reafirma: cultura acessível pode ser plural, potente e política.

Shows, filmes e debates tomam espaços históricos da capital com artistas nacionais e internacionais, promovendo encontros entre tradição, experimentação e crítica social.

O que vai rolar

A sexta começa com o retorno do Cordel do Fogo Encantado e o jazz cubano de Roberto Fonseca. Edu Lobo apresenta um concerto especial no Teatro Cultura Artística, enquanto o projeto afro-lusófono Lá no Xepangara ocupa o Vale do Anhangabaú.