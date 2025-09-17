Liniker concorre a melhor álbum, gravação e canção do ano no Grammy Latino

A cantora Liniker é o grande nome brasileiro na 26a. Entrega Anual do Latin GRAMMY, o Grammy Latino, que acontece no dia 13 de novembro em Las Vegas.
Ela concorre em três das categorias gerais mais prestigiadas do prêmio: Gravação do Ano (com "Ao Teu Lado"), Álbum do Ano ("Caju") e Canção do Ano ("Veludo Marrom"). Liniker é a única brasileira a fazer frente a Bad Bunny, por exemplo, artista mais indicado nesta edição com o álbum 'Debí Tirar Más Fotos'.
Trata-se de um feito raro para artistas brasileiros, que reforça o alcance internacional da artista após o reconhecimento com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira em 2022, por "Indigo Borboleta Anil".
Nas categorias de língua portuguesa, Liniker ainda concorre à Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, Melhor Interpretação Urbana e Melhor canção em língua portuguesa.
Outros nomes do Brasil também marcam presença em áreas de grande prestígio, como Juliane Gamboa e Sued Nunes, lembradas em Artista Revelação.
No campo internacional, o produtor Papatinho também disputa com Bad Bunny na categoria Melor Álbum de Música Urbana.
Hamilton de Holanda e o duo Palavra Cantada concorrem nas categorias de jazz e infantil.
O instrumentista Yamandu Costa também é um dos brasileiros nas categorias gerais, ele concorre duas vezes em Melhor Álbum Instrumental, pelos discos "Ida e Volta" e "Saga", gravado com Martín Sued e Orquestra Assintomática.
Nas categorias dedicadas apenas à língua portuguesa, artistas como Jadsa, Zé Ibarra, Luedji Luna, Ana Castela e João Gomes estão no páreo.
Brasileiros indicados às Categorias Gerais
Gravação do Ano
"Baile inolvidable" - Bad Bunny
"DtM" - Bad Bunny
"El día del amigo" - CA7RIEL & Paco Amoroso
"#Tetas" - CA7RIEL & Paco Amoroso
"Desastres fabulosos" - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
"Lara" - Zoe Gotusso
"Si antes te hubiera conocido" - Karol G
"Cancionera" - Natalia Lafourcade
"Ao teu lado" - Liniker
"Palmeras en el jardín" - Alejandro Sanz
Álbum do Ano
"Cosa nuestra" - Rauw Alejandro
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
"Papota" - CA7RIEL & Paco Amoroso
"Raíces" - Gloria Estefan
"Puñito de Yocahú" - Vicente García
"al romper la burbuja" - Joaquina
"Cancionera" - Natalia Lafourcade
"Palabra de to's (seca)" - Carín León
"Caju" - Liniker
"En las nubes" - con mis panas - Elena Rose
"¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz
Canção do Ano
"Baile inolvidable" - Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nun?ez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
"Bogotá" - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)
"Cancionera" - Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)
"DtMF" - Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)
"El día del amigo" - Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
"Otra noche de llorar" - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
"Palmeras en el jardín" - Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castan?o, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)
"Si antes te hubiera conocido" - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G)
"#Tetas" - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
"Veludo marrom" - Liniker, compositora (Liniker)
Melhor Álbum de Música Urbana
"DeBí TiRAR MáS FOToS", Bad Bunny
"Underwater", Fariana
"Nicki", Nicki Nicole
"MPC (Música Popular Carioca)", Papatinho
"Elyte", Yandel
Melhor Álbum Instrumental
"Alma En Cuba", Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
"Saga", Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
"Ida e Volta", Yamandu Costa
"Havana Meets Harlem", Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
"Y El Canto De Todas", Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic
Melhor Álbum de Jazz Latino
"Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC", Hamilton De Holanda
"La Fleur De Cayenne", Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
"Luces y Sombras", Iván "Melon" Lewis Trio
"Cuba & Beyond", Chucho Valdés & Royal Quartet
"Golden City", Miguel Zenón
Melhor Álbum Infantil
"Los Nuevos Canticuentos" (Canticuentos, Coro de Ríogrande)
"Aventuras De Caramelo", Antonio Caramelo, Malibu
"Cenas Infantis", Palavra Cantada
"Buscapié", Luis Pescetti, Juan Quintero
"Jirafas", Rita Rosa

- Melhor Álbum de Música Clássica
Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, produtor
- Melhor Arranjo
Sapato Velho - Rafael Beck & Felipe Montanaro, arranjadores (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
Flight 962 - Cassio Vianna, arranjador (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
- Compositor do Ano
João Ferreira - por "A Gente Pode Sair Dessa" (Vitor Kley), "Água-Viva" (Anavitória), "As Desvantagens De Amar Alguém Que Mora Longe" (Lagum) e "Flores Da Rua" (Samuel Rosa)
- Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
Caju - Liniker
Engenheiros: Marcio Arantes, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, Daniel Mariano Gonçalves, André Malaquias, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Iuri Rio Branco, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente
Mixers: Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet
Mastering Engineer: Felipe Tichauer
- Melhor Vídeo Musical Versão Curta
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE) - BK'
- Melhor Vídeo Musical Versão Longa
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
Milton Bituca Nascimento - (Vários Artistas)
Categorias em Língua Portuguesa
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
Razão Da Esperança - Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores? - Resgate
Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
Fugacidade - Janeiro
Caju - Liniker
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
Colinho - Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
Só Quero Ver - BK' & Evinha
Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento
Caju - Liniker
A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Alcione - Alcione
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
Sentido - 5 A Seco
Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
Pique - Dora Morelenbaum
Divina Casca - Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Let's Go Rodeo - Ana Castela
José & Durval - Chitãozinho & Xororó
Obrigado Deus - Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Casa Coração - Joyce Alane
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
Universo De Paixão - Natascha Falcão
Transespacial - Fitti
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Ouro De Tolo - Marina Sena
Transe - Zé Ibarra
Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
Veludo Marrom - Liniker
