Liniker concorre a melhor álbum, gravação e canção do ano no Grammy Latino

Do TOCA
Liniker no Coala Festival 2025
Liniker no Coala Festival 2025 Imagem: @bmaisca/Divulgação

A cantora Liniker é o grande nome brasileiro na 26a. Entrega Anual do Latin GRAMMY, o Grammy Latino, que acontece no dia 13 de novembro em Las Vegas.

Ela concorre em três das categorias gerais mais prestigiadas do prêmio: Gravação do Ano (com "Ao Teu Lado"), Álbum do Ano ("Caju") e Canção do Ano ("Veludo Marrom"). Liniker é a única brasileira a fazer frente a Bad Bunny, por exemplo, artista mais indicado nesta edição com o álbum 'Debí Tirar Más Fotos'.

Trata-se de um feito raro para artistas brasileiros, que reforça o alcance internacional da artista após o reconhecimento com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira em 2022, por "Indigo Borboleta Anil".

Nas categorias de língua portuguesa, Liniker ainda concorre à Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, Melhor Interpretação Urbana e Melhor canção em língua portuguesa.

Outros nomes do Brasil também marcam presença em áreas de grande prestígio, como Juliane Gamboa e Sued Nunes, lembradas em Artista Revelação.

No campo internacional, o produtor Papatinho também disputa com Bad Bunny na categoria Melor Álbum de Música Urbana.

Hamilton de Holanda e o duo Palavra Cantada concorrem nas categorias de jazz e infantil.

O instrumentista Yamandu Costa também é um dos brasileiros nas categorias gerais, ele concorre duas vezes em Melhor Álbum Instrumental, pelos discos "Ida e Volta" e "Saga", gravado com Martín Sued e Orquestra Assintomática.

Nas categorias dedicadas apenas à língua portuguesa, artistas como Jadsa, Zé Ibarra, Luedji Luna, Ana Castela e João Gomes estão no páreo.

Brasileiros indicados às Categorias Gerais

  • Gravação do Ano
    "Baile inolvidable" - Bad Bunny
    "DtM" - Bad Bunny
    "El día del amigo" - CA7RIEL & Paco Amoroso
    "#Tetas" - CA7RIEL & Paco Amoroso
    "Desastres fabulosos" - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
    "Lara" - Zoe Gotusso
    "Si antes te hubiera conocido" - Karol G
    "Cancionera" - Natalia Lafourcade
    "Ao teu lado" - Liniker
    "Palmeras en el jardín" - Alejandro Sanz

  • Álbum do Ano
    "Cosa nuestra" - Rauw Alejandro
    "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
    "Papota" - CA7RIEL & Paco Amoroso
    "Raíces" - Gloria Estefan
    "Puñito de Yocahú" - Vicente García
    "al romper la burbuja" - Joaquina
    "Cancionera" - Natalia Lafourcade
    "Palabra de to's (seca)" - Carín León
    "Caju" - Liniker
    "    En las nubes" - con mis panas - Elena Rose
    "¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz

  • Canção do Ano
    "Baile inolvidable" - Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nun?ez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
    "Bogotá" - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)
    "Cancionera" - Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)
    "DtMF" - Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)
    "El día del amigo" - Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
    "Otra noche de llorar" - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
    "Palmeras en el jardín" - Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castan?o, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)
    "Si antes te hubiera conocido" - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G)
    "#Tetas" - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
    "Veludo marrom" - Liniker, compositora (Liniker)

  • Melhor Álbum de Música Urbana
    "    DeBí TiRAR MáS FOToS", Bad Bunny
    "Underwater", Fariana
    "Nicki", Nicki Nicole
    "MPC (Música Popular Carioca)", Papatinho
    "Elyte", Yandel

  • Melhor Álbum Instrumental
    "    Alma En Cuba", Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
    "Saga", Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
    "Ida e Volta", Yamandu Costa
    "    Havana Meets Harlem", Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
    "Y El Canto De Todas", Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic

  • Melhor Álbum de Jazz Latino
    "Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC", Hamilton De Holanda
    "    La Fleur De Cayenne", Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
    "Luces y Sombras", Iván "Melon" Lewis Trio
    "Cuba & Beyond", Chucho Valdés & Royal Quartet
    "Golden City", Miguel Zenón

  • Melhor Álbum Infantil
    "    Los Nuevos Canticuentos" (Canticuentos, Coro de Ríogrande)
    "Aventuras De Caramelo", Antonio Caramelo, Malibu
    "Cenas Infantis", Palavra Cantada
    "    Buscapié", Luis Pescetti, Juan Quintero
    "Jirafas", Rita Rosa

  • Aventuras De Caramelo Antonio Caramelo, Malibu
  • Melhor Álbum de Música Clássica
    Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, produtor
  • Melhor Arranjo
    Sapato Velho - Rafael Beck & Felipe Montanaro, arranjadores (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
    Flight 962 - Cassio Vianna, arranjador (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
  • Compositor do Ano
    João Ferreira - por "A Gente Pode Sair Dessa" (Vitor Kley), "Água-Viva" (Anavitória), "As Desvantagens De Amar Alguém Que Mora Longe" (Lagum) e "Flores Da Rua" (Samuel Rosa)
  • Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
    Caju - Liniker
    Engenheiros: Marcio Arantes, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, Daniel Mariano Gonçalves, André Malaquias, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Iuri Rio Branco, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente
    Mixers: Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet
    Mastering Engineer: Felipe Tichauer
  • Melhor Vídeo Musical Versão Curta
    Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE) - BK'
  • Melhor Vídeo Musical Versão Longa
    Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
    Milton Bituca Nascimento - (Vários Artistas)

Categorias em Língua Portuguesa

  • Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
    Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
    Razão Da Esperança - Paloma Possi
    Onde Guardamos As Flores? - Resgate
    Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
    A Maior Honra - Julliany Souza

  • Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
    No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
    Fugacidade - Janeiro
    Caju - Liniker
    Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
    Coisas Naturais - Marina Sena

  • Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
    O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
    Colinho - Maria Beraldo
    Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
    Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
    Big Buraco - Jadsa

  • Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
    Só Quero Ver - BK' & Evinha
    Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento
    Caju - Liniker
    A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
    Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner

  • Melhor Álbum de Samba/Pagode
    Alcione - Alcione
    Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
    Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
    Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
    Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto

  • Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
    Sentido - 5 A Seco
    Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
    Pique - Dora Morelenbaum
    Divina Casca - Rachel Reis
    Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

  • Melhor Álbum de Música Sertaneja
    Let's Go Rodeo - Ana Castela
    José & Durval - Chitãozinho & Xororó
    Obrigado Deus - Léo Foguete
    Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
    Do Velho Testamento - Tierry

  • Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
    Casa Coração - Joyce Alane
    Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
    Universo De Paixão - Natascha Falcão
    Transespacial - Fitti
    Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

  • Melhor Canção em Língua Portuguesa
    Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
    Ouro De Tolo - Marina Sena
    Transe - Zé Ibarra
    Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
    Veludo Marrom - Liniker

