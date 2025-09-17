Jaguariúna Rodeo Festival começa nesta sexta e terá vencedora de 6 Grammys

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece de sexta a 27 de setembro e reúne grandes nomes da música brasileira em quatro noites de shows, além das tradicionais montarias e atrações paralelas.
A programação inclui artistas como Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Dennis e Wesley Safadão, em uma mistura de sertanejo, piseiro, funk e eletrônico.
O destaque internacional da edição é a cantora norte-americana Kacey Musgraves, que se apresenta no dia 27. Vencedora de seis prêmios Grammy, Musgraves é conhecida por romper padrões do country tradicional com hits como 'Follow Your Arrow', 'Space Cowboy' e 'High Horse'.
Seu álbum 'Golden Hour' foi eleito Álbum do Ano no Grammy 2019 e ampliou seu alcance para além do público country. Ela canta letras que abordam temas como independência, espiritualidade e inclusão.
Os shows, que rolam aos sábados e domingos, começam às 20h no Red Park - Jaguariúna (av. Antártica, 1.530, Santa Úrsula). Ingressos e informações estão disponíveis no site oficial do festival.
- Sábado - Chitãozinho & Xororó / Lauana Prado / Murilo Huff / Felipe & Rodrigo
- Domingo - Jorge & Mateus / Luan Santana / Wesley Safadão
- Dia 26 - Bruno & Marrone / Ana Castela / Natanzinho Lima
- Dia 27 - Kacey Musgraves / Zé Neto & Cristiano / Nattan / Dennis
