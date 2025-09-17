Fim de semana tem Biquini e Big Mountain, Festival Dupla de Três e Behemoth

Do pop-rock ao reggae e do samba ao metal extremo, o fim de semana promete encontros inusitados e celebrações marcantes: o Biquini comemora 40 anos no Rio ao lado dos californianos do Big Mountain; São Paulo recebe o Festival Dupla de Três, com trios inéditos unindo gerações da música brasileira; e o Behemoth abre no país a turnê pesada 'The Unholy Trinity', com Deicide e Nidhogg.
Biquini celebra 40 anos com Big Mountain
O Biquini comemora 40 anos com show no Qualistage, no Rio, neste sábado (20), ao lado da banda californiana Big Mountain. As duas lançaram juntas 'A New Wind Blowing', versão bilíngue de 'Vento Ventania', clássico do pop-rock nacional. No palco, o Biquini revisita sucessos como 'Tédio' e 'No Mundo da Lua', enquanto o Big Mountain apresenta hits do reggae internacional. Os shows são independentes, mas celebram a parceria entre Rio e San Diego.
Serviço
Quando: sábado (20), às 21h
Onde: Qualistage - Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)
Ingressos: a partir de R$ 120 (meia-entrada) no site da Eventim
Classificação: 16 anos
Festival Dupla de Três promove encontros
A CAIXA Cultural SP recebe, de quinta (18) a domingo (21), o Festival Dupla de Três, com shows gratuitos que celebram encontros inéditos entre gerações da música brasileira. Programação diária: quinta (18), Marcelo Jeneci e Tiê convidam Joyce Moreno; sexta (19), Mahmundi e Cícero convidam Letrux; sábado (20), Juliana Linhares e Vanessa Moreno convidam Leoni; domingo (21), Suricato e Ana Cañas convidam .
Serviço
Quando: de quinta (18) a domingo (21), às 19h (quinta a sábado) e às 18h (domingo)
Onde: CAIXA Cultural São Paulo - Praça da Sé, 111, Centro, São Paulo (SP)
Ingressos: gratuitos; distribuição 1h antes de cada apresentação na bilheteria (1 bilhete por CPF)
Classificação: livre
Behemoth inicia turnê com Deicide e Nidhogg
O Behemoth traz ao Brasil a turnê 'The Unholy Trinity', com cinco shows em Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A banda polonesa divulga o novo álbum 'The Shit Ov God', acompanhada pelos americanos do Deicide e pela também polonesa Nidhogg. A realização é da Liberation Music Company. Os ingressos estão à venda no site da Fastix. O giro começa nesta sexta-feira (19), em Curitiba, e segue até o dia 28, em São Paulo.
Serviço
- Curitiba - Sexta (19) - Tork n' Roll - Av. Mal. Floriano Peixoto, 1.695, Rebouças - 20h - Ingressos a partir de R$ 180 (meia) no site da Fastix - Classificação: 18 anos
- Brasília - Domingo (21) - Toinha Brasil Show Club - SOF Sul Q.09 Conj. A Lote 05/08, Guará - 20h - Ingressos a partir de R$ 180 (meia) no site da Fastix - Classificação: 18 anos
- Belo Horizonte - Terça (23) - Mister Rock - Av. Teresa Cristina, 295, Prado - 20h - Ingressos a partir de R$ 180 (meia) no site da Fastix - Classificação: 18 anos
- Rio de Janeiro - Sexta (26) - Sacadura 154 - Rua Sacadura Cabral, 154, Saúde - 20h - Ingressos a partir de R$ 180 (meia) no site da Fastix - Classificação: 18 anos
- São Paulo - Domingo (28) - Terra SP - Av. Salim Farah Maluf, 2.100, Tatuapé - 20h - Ingressos a partir de R$ 180 (meia) no site da Fastix - Classificação: 18 anos
