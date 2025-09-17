Fim de semana tem Biquini e Big Mountain, Festival Dupla de Três e Behemoth

Do pop-rock ao reggae e do samba ao metal extremo, o fim de semana promete encontros inusitados e celebrações marcantes: o Biquini comemora 40 anos no Rio ao lado dos californianos do Big Mountain; São Paulo recebe o Festival Dupla de Três, com trios inéditos unindo gerações da música brasileira; e o Behemoth abre no país a turnê pesada 'The Unholy Trinity', com Deicide e Nidhogg.

Biquini celebra 40 anos com Big Mountain

O Biquini comemora 40 anos com show no Qualistage, no Rio, neste sábado (20), ao lado da banda californiana Big Mountain. As duas lançaram juntas 'A New Wind Blowing', versão bilíngue de 'Vento Ventania', clássico do pop-rock nacional. No palco, o Biquini revisita sucessos como 'Tédio' e 'No Mundo da Lua', enquanto o Big Mountain apresenta hits do reggae internacional. Os shows são independentes, mas celebram a parceria entre Rio e San Diego.

Serviço

Quando: sábado (20), às 21h

Onde: Qualistage - Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: a partir de R$ 120 (meia-entrada) no site da Eventim

Classificação: 16 anos