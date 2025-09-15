'Tudo de bom, sempre': Hermeto Pascoal, um gênio único da música brasileira

Ao fim daquela década fez duas apresentações históricas. Primeiro no I Festival Internacional de Jazz de São Paulo em 1978, quando outros músicos convidados do evento (como John McLaughlin, Stan Getz e Chick Corea) fizeram fila para subir ao seu palco para acompanhá-lo, e depois no ano seguinte, quando foi chamado para tocar no festival suíço de Montreux, e transformou seu show em disco ao vivo lançado no mesmo ano, além de participar de outro momento sublime de nossa música, ao dividir três músicas - "Corcovado", "Garota de Ipanema" e "Asa Branca" - com outro titã de nossa cultura, Elis Regina, no bis que ela fez em sua apresentação no festival.

Sem fazer distinção entre gêneros musicais, sua música é impossível de ser rotulada e pode-se ouvir, numa mesma faixa, andamentos em tempos ímpares, improvisos coletivos espetaculares e instrumentos imitando o som de animais. Hermeto não fazia distinção entre som e música, entre erudito e popular, entre simples e complexo.

Apesar desta ser sua força, não era sua principal motivação. Esta era a comunhão coletiva, o contato com outros músicos e com o público, o prazer de dar e compartilhar tudo que sabia com quem quisesse. Chamava sua música de universal porque queria abraçar o universo e assim trazia ouvintes - ferrenhos e de ocasião - para orbitar ao seu redor.

Não reclamava nem lamentava, apenas fazia, compulsivamente. E seguiu assim até sua morte, gravando discos e fazendo shows o tempo todo, tanto no Brasil quanto no exterior. Hermeto é um raro caso na música brasileira em que a complexidade e sutileza musicais transcendem os públicos e sua disposição artística não só pagava suas contas como sempre o tornaram reconhecido, tanto aqui quanto lá fora.

Tanto que foi eleito Artista do Ano em 2024 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte pelo trabalho recente, que incluía não apenas a incansável agenda de shows como o lançamento de seu disco mais recente, Pra você, Ilza, de 2024 (feito em homenagem à esposa, falecida no ano 2000).

Embora sua vida e obra sejam amplamente reconhecidas, a complexidade e intensidade de Hermeto Pascoal o tornam um artista que ainda vai ser muito estudado e compreendido em níveis que sequer temos compreensão. Desde a realização de música com qualquer tipo de utensílio às suas partituras desenhadas com lápis de cor, passando pela entrega contínua de sua obra e as inúmeras participações que fez em shows e discos alheios, a música de universal de Hermeto não diz respeito ao cosmos e sim ao universo que ele mesmo - e como ele dizia, qualquer um - era.