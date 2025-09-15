The Town: com Victoria Monét e declaração pra filha, Ludmilla busca seu R&B

Ludmilla aproveitou o penúltimo show do The Town para buscar, em cima do palco, seu R&B. Logo no início, ela disse que ia apresentar o que chamou de seu "próximo nível". "É meu próximo disco focado no R&B."

Como foi a apresentação

O show, no entanto, não teve nenhum spoiler do novo trabalho, fora o novo single, "Cam Girl", com a participação surpresa da cantora americana Victoria Monét. "Nós sabemos que a música é uma língua universal, obrigado por me receber, Ludmilla. Te amo", disse Monét, que ainda cantou "On My Mama" sozinha no palco.

Sem novidades —fora o anúncio do novo álbum no telão—, Ludmilla focou o início do show nas músicas de "Vilã" (2023), disco que já marca sua busca pela sonoridade. E rendeu bons momentos, como em "Sintomas de Prazer", em que ela duelou com a guitarra.