The Town: com Victoria Monét e declaração pra filha, Ludmilla busca seu R&B

Ludmilla aproveitou o penúltimo show do The Town para buscar, em cima do palco, seu R&B. Logo no início, ela disse que ia apresentar o que chamou de seu "próximo nível". "É meu próximo disco focado no R&B."
Como foi a apresentação
O show, no entanto, não teve nenhum spoiler do novo trabalho, fora o novo single, "Cam Girl", com a participação surpresa da cantora americana Victoria Monét. "Nós sabemos que a música é uma língua universal, obrigado por me receber, Ludmilla. Te amo", disse Monét, que ainda cantou "On My Mama" sozinha no palco.
Sem novidades —fora o anúncio do novo álbum no telão—, Ludmilla focou o início do show nas músicas de "Vilã" (2023), disco que já marca sua busca pela sonoridade. E rendeu bons momentos, como em "Sintomas de Prazer", em que ela duelou com a guitarra.
O show começou a engrenar depois, quando ela pinça em toda sua discografia os momentos em que sua voz buscou esse lugar —e tem vários. Como "Morrer de Viver", do seu primeiro disco de 2014, e "Paraíso", dedicado à filha Zuri e à mulher Bruna. No telão, ela mostrou imagens do parto — "o maior amor da minha vida".
Mas também teve espaço para os hits mais dançantes, como "Verdinha" e "Socadona", com Ludmilla e os dançarinos fazendo coreografias na frente de uma estrutura de LED. Ainda teve espaço para um medley com hits do funk, além de um bloco com músicas do 'Numanice', seu projeto dedicado ao pagode, como "Saudades da Gente" e "Você Não Sabe o Que É o Amor" —que trazem uma boa dose do R&B tão perseguido por ela.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.