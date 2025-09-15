'Obrigado, Rock in Rio' (mas era The Town): frases que causaram no festival

Durante os dias 12, 13 e 14 de setembro, o segundo fim de semana do The Town recebeu artistas nacionais e internacionais que, além de cantarem para multidões, soltaram frases que chamaram atenção pelo tom, pela espontaneidade ou pela ousadia. Porque no The Town, o microfone é livre, e o meme é garantido —mesmo quando ninguém está tentando criar um.

Rogério Flausino , vocalista do Jota Quest, abriu seu show com um agradecimento curioso: "Obrigado, Rock in Rio!" -- confundiu o evento, mas manteve a empolgação.

Katy Perry , em meio a coreografias e hits, foi direta, em bom português: "Eu sou gostosa."

Brian Littrell, dos Backstreet Boys , lembrou o papel do público no sucesso da banda: "É por conta de todos vocês que os Backstreet Boys têm trabalho."

Junior , em um raro momento de posicionamento político, disparou: "Anistia é o caralh, prra!"

MC Livinho , entre dança e performance, declarou: "Eu me expresso cantando e dançando. É o que separa os homens dos meninos."

Joelma compartilhou sua filosofia de vida com simplicidade: "Não faço planos. As coisas vão acontecendo, e eu vou agradecendo."

E Ivete Sangalo resumiu seu lugar na música com uma comparação direta: "No Brasil, sou eu. No mundo, a Mariah."