Massive Attack e Cavalera fazem show em SP com povos indígenas da Amazônia
Um encontro histórico da música global com a luta dos povos originários vai acontecer em São Paulo. No dia 13 de novembro, o Massive Attack será a atração principal de um espetáculo inédito no Espaço Unimed, em colaboração com os brasileiros Cavalera (Max e Iggor, fundadores do Sepultura).
Batizado de "A Resposta Somos Nós", o evento — realizado pela 30e — foi concebido em parceria com organizações indígenas do Brasil e do G9 da Amazônia (coalizão que reúne povos de nove países da região). A iniciativa busca chamar atenção para a urgência da justiça climática e a proteção imediata das terras indígenas no país, em sintonia com o debate da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontece em novembro, em Belém.
Os ingressos estarão disponíveis a partir de 16 de setembro, às 12h.
Vozes indígenas no palco
Mais do que um show, a noite será uma plataforma de visibilidade para lideranças indígenas, que estarão presentes e subirão ao palco junto das bandas.
"Nossas vozes - vivas, ancestrais, indomáveis - vão rasgar o ar, atravessar fronteiras e unir povos. A resposta já está entre nós. Ela brota do chão que pisamos coletivamente. Avançaremos", afirmam os movimentos COIAB, APIB & G9.
Robert Del Naja, o 3D do Massive Attack, reforça o caráter político do evento:
"Nunca precisamos tanto da presença dos povos indígenas nas salas de negociação da COP quanto agora. É uma honra colaborar com Max e Iggor em apoio à integridade e sabedoria dessas alianças".
Já os irmãos Cavalera destacam a união:
"Em tempos de polarização, unir forças com o Massive Attack e os povos indígenas é uma chance de tecer uma narrativa de positividade e mudança".
Serviço
Massive Attack X Cavalera -- A Resposta Somos Nós
Local: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/SP
Data: 13 de novembro de 2025 (quinta-feira)
Abertura da casa: 19h
Classificação etária
05 a 15 anos: somente acompanhados de pais ou responsáveis
16 e 17 anos: permitida a entrada desacompanhados
Ingressos
Pista: R$ 267,50 (meia) | R$ 535,00 (inteira)
Pista Premium: R$ 497,50 (meia) | R$ 995,00 (inteira)
Mezanino: R$ 562,50 (meia) | R$ 1.125,00 (inteira)
Camarote A e B: R$ 647,50 (meia) | R$ 1.295,00 (inteira)
Vendas
Início: 16 de setembro, às 12h
Online: eventim.com.br/MassiveAttack
Bilheteria oficial: Espaço Unimed (a partir do dia 16/09)
Bilheteria A Allianz Parque (a partir do dia 17/09)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.