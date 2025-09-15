Massive Attack e Cavalera fazem show em SP com povos indígenas da Amazônia

Batizado de "A Resposta Somos Nós", o evento — realizado pela 30e — foi concebido em parceria com organizações indígenas do Brasil e do G9 da Amazônia (coalizão que reúne povos de nove países da região). A iniciativa busca chamar atenção para a urgência da justiça climática e a proteção imediata das terras indígenas no país, em sintonia com o debate da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontece em novembro, em Belém.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 16 de setembro, às 12h.

Vozes indígenas no palco

Max e Igor Cavalera Imagem: Divulgação

Mais do que um show, a noite será uma plataforma de visibilidade para lideranças indígenas, que estarão presentes e subirão ao palco junto das bandas.

"Nossas vozes - vivas, ancestrais, indomáveis - vão rasgar o ar, atravessar fronteiras e unir povos. A resposta já está entre nós. Ela brota do chão que pisamos coletivamente. Avançaremos", afirmam os movimentos COIAB, APIB & G9.