Katy Perry encerra The Town com show circense e exalta 'katycats' do Brasil

Katy Perry encerrou a segunda edição do The Town neste domingo (14) com um show enérgico e um tanto circense.

O que rolou

Teve de tudo. Ela apareceu de ponta-cabeça no teto, performou com os bailarinos num cenário dinâmico e recebeu um fã no palco, pulando em seus braços. Só no Brasil mesmo pra ouvir Katy dizer no microfone "Indaiatuba" — cidade paulista de onde veio o sortudo André Bitencourt, fã de 22 anos que subiu no palco, ensinou a cantora a falar "gostosa" e ainda ajudou na percussão em "The One That Got Away".

Dono do perfil no X @dancewithkaty, André tinha comemorado no início da tarde ter conseguido um espaço na grade pra ver a cantora. Viveu seu maior sonho ao exibir uma bandeira do Brasil com o rosto de Katy e chamar atenção da artista.