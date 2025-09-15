Katy Perry encerra The Town com show circense e exalta 'katycats' do Brasil
Katy Perry encerrou a segunda edição do The Town neste domingo (14) com um show enérgico e um tanto circense.
O que rolou
Teve de tudo. Ela apareceu de ponta-cabeça no teto, performou com os bailarinos num cenário dinâmico e recebeu um fã no palco, pulando em seus braços. Só no Brasil mesmo pra ouvir Katy dizer no microfone "Indaiatuba" — cidade paulista de onde veio o sortudo André Bitencourt, fã de 22 anos que subiu no palco, ensinou a cantora a falar "gostosa" e ainda ajudou na percussão em "The One That Got Away".
Dono do perfil no X @dancewithkaty, André tinha comemorado no início da tarde ter conseguido um espaço na grade pra ver a cantora. Viveu seu maior sonho ao exibir uma bandeira do Brasil com o rosto de Katy e chamar atenção da artista.
A cantora iniciou o show em cima de um círculo suspenso no palco, assim como em outras apresentações da "Lifetimes Tour". A turnê teve pontapé inicial um ano antes, no Rock in Rio, evento irmão do The Town.
Katy seguiu quase o mesmo setlist que tem apresentado mundo afora. Em "Dark Horse", do álbum "Prism", o público cantou junto mais forte. No final do refrão, Katy emenda um "what?" [o quê?] ao ouvir o público gritar "meu nome é Júlia" — resultado de um meme que só circula por aqui.
Sendo impossível não comparar com a apresentação do Rio de Janeiro, os katycats —ou fãs da Katy Perry— pareciam menos eufóricos em São Paulo quando o primeiro single do disco 143 começou: o polêmico "Woman's World". A empolgação voltou nos hits seguintes: "California Gurls" (ou como Katy disse, "São Paulo Gurls"), "Teenage Dream", "Hot N Cold" e "Last Friday Night". Foi um excelente acerto.
A cantora conversou com o público em muitos momentos e comentou sobre a dificuldade em trazer turnês para a América do Sul. "Meus melhores fãs estão no Brasil."
Eles dizem: 'Katy, custa muito caro trazer a turnê para a América do Sul'… e eu fiquei: o quê? Meus maiores fãs estão no Brasil! Não importa o que aconteça na minha vida, a única coisa constante são vocês, meus fãs brasileiros. Katy Perry
Na sequência, ela dedicou a música ao público LGBT e performou "I Kissed a Girl" com a bandeira do orgulho nas mãos —após retirá-la da sua roupa próximo aos seios.
Apesar da aparente apatia nos sucessos do último disco —talvez pelo cansaço da maratona de shows— o público despertava nos muitos sucessos da cantora. E assim foi até "Firework", escolhida pra encerrar o festival —sob fogos de artifício.
