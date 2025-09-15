TocaUOL
Katy Perry encerra The Town com show circense e exalta 'katycats' do Brasil

Tiago Dias e Caio Santana
Do TOCA
O show circense de Katy Perry no domingo (14), último dia do The Town 2025
O show circense de Katy Perry no domingo (14), último dia do The Town 2025 Imagem: AgNews

Katy Perry encerrou a segunda edição do The Town neste domingo (14) com um show enérgico e um tanto circense.

O que rolou

Teve de tudo. Ela apareceu de ponta-cabeça no teto, performou com os bailarinos num cenário dinâmico e recebeu um fã no palco, pulando em seus braços. Só no Brasil mesmo pra ouvir Katy dizer no microfone "Indaiatuba" — cidade paulista de onde veio o sortudo André Bitencourt, fã de 22 anos que subiu no palco, ensinou a cantora a falar "gostosa" e ainda ajudou na percussão em "The One That Got Away".

Dono do perfil no X @dancewithkaty, André tinha comemorado no início da tarde ter conseguido um espaço na grade pra ver a cantora. Viveu seu maior sonho ao exibir uma bandeira do Brasil com o rosto de Katy e chamar atenção da artista.

A cantora iniciou o show em cima de um círculo suspenso no palco, assim como em outras apresentações da "Lifetimes Tour". A turnê teve pontapé inicial um ano antes, no Rock in Rio, evento irmão do The Town.

Katy Perry no show de encerramento do The Town 2025
Katy Perry no show de encerramento do The Town 2025 Imagem: AgNews

Katy seguiu quase o mesmo setlist que tem apresentado mundo afora. Em "Dark Horse", do álbum "Prism", o público cantou junto mais forte. No final do refrão, Katy emenda um "what?" [o quê?] ao ouvir o público gritar "meu nome é Júlia" — resultado de um meme que só circula por aqui.

Sendo impossível não comparar com a apresentação do Rio de Janeiro, os katycats —ou fãs da Katy Perry— pareciam menos eufóricos em São Paulo quando o primeiro single do disco 143 começou: o polêmico "Woman's World". A empolgação voltou nos hits seguintes: "California Gurls" (ou como Katy disse, "São Paulo Gurls"), "Teenage Dream", "Hot N Cold" e "Last Friday Night". Foi um excelente acerto.

Katy Perry faz o último show do palco Skyline do The Town 2025
Katy Perry faz o último show do palco Skyline do The Town 2025 Imagem: AgNews

A cantora conversou com o público em muitos momentos e comentou sobre a dificuldade em trazer turnês para a América do Sul. "Meus melhores fãs estão no Brasil."

Eles dizem: 'Katy, custa muito caro trazer a turnê para a América do Sul'… e eu fiquei: o quê? Meus maiores fãs estão no Brasil! Não importa o que aconteça na minha vida, a única coisa constante são vocês, meus fãs brasileiros. Katy Perry

Na sequência, ela dedicou a música ao público LGBT e performou "I Kissed a Girl" com a bandeira do orgulho nas mãos —após retirá-la da sua roupa próximo aos seios.

Apesar da aparente apatia nos sucessos do último disco —talvez pelo cansaço da maratona de shows— o público despertava nos muitos sucessos da cantora. E assim foi até "Firework", escolhida pra encerrar o festival —sob fogos de artifício.

