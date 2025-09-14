Quem é a DJ brasileira que encerra The Town 2025 e toca no Tomorrowland BR

Você já está com duas décadas de carreira. Como a música eletrônica mudou em relação a dois aspectos: à presença de mulheres e em relação à popularidade.

ANNA - Em relação às mulheres, era uma profissão muito mais procurada por homens, havia poucas. Agora temos muito mais mulheres em posições de destaque. Os line-ups estão mais diversificados. Ainda há preconceitos, sim, até porque vivemos em uma sociedade patriarcal, né? Ainda temos caminho a percorrer, mas as coisas estão mudando.

Em relação à popularidade, a cena hoje é muito maior. Quando comecei a tocar, a música eletrônica era bem underground, ser DJ não era algo tão legal. Os cachês eram bem menores, as festas eram bem menores. Agora virou essa coisa gigantesca. Antigamente não havia essas exigências que temos hoje, de redes sociais, mídia. Hoje em dia, um DJ que está começando já tem material de imprensa, site, designer de redes sociais etc. Porque a coisa ficou muito grande.

Os festivais estão muito maiores, os cachês estão muito maiores. Hoje um DJ leva tanto público a um festival quanto uma banda famosa. Não tem nem comparação com a época em que comecei. ANNA

Em seu documentário ("ANNA - Made in Brazil"), você conta que, quando era mais jovem, gostava de jogar vôlei e de patinar. Ainda faz essas coisas?

ANNA - Falei sobre isso porque queria mostrar que tudo o que eu faço tem essa devoção. Acho que foi por isso que insisti tanto na carreira de DJ. Porque eu demorei para estourar, fazer sucesso, tocar em grandes festivais. Se não fosse a devoção, teria desistido. Eu ainda ando de patins, mas não jogo mais vôlei. Amo, mas nunca mais joguei.