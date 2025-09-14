Quem é a DJ brasileira que encerra The Town 2025 e toca no Tomorrowland BR

De Amparo, interior de São Paulo, para o Mundo. De clubes pequenos com um público de 15 pessoas para festivais gigantes como o Tomorrowland e o The Town. Em 20 anos, a carreira de ANNA mudou bastante. Não que o sucesso tenha vindo da noite para o dia: ela passou anos ralando, ouvindo vários "não", lidando com imprevistos. Assim, foi ganhando a experiência que a faz ter tranquilidade mesmo quando sobe ao palco para tocar para dezenas de milhares de pessoas.
Quem é ANNA?
Ana Lidia Flores Miranda começou a tocar quando tinha entre 14 e 15 anos. Virou DJ na cabine do clube Six, que era comandado pelo pai, em Amparo.
Em alguns anos, passou a se apresentar em clubes de São Paulo, como o extinto Manga Rosa. Sua música era principalmente o techno, de batidas pesadas, mas com groove. Pouco a pouco, outros gêneros, como a house, passaram a ganhar espaço seu seus sets.
Aos poucos, foi conquistando cada vez mais fãs. Passou a ser chamada para tocar em clubes na Europa, o que a levou a se mudar para Barcelona. Ali, ficou até 2023, quando fincou bandeira em Lisboa, onde está até hoje.
ANNA é um nome grande na música eletrônica brasileira e mundial. Tanto que foi escalada como uma das principais atrações do próximo Tomorrowland Brasil (em outubro, no Parque Maeda, em Itu). Ela também está na segunda edição do The Town (encerra o evento hoje, à 1h05). De sua casa, em Lisboa, ela conversou com o TOCA UOL.
O que ela contou
Quando você toca em um grande festival, como é a preparação?
ANNA - Eu não gosto muito de preparar set, porque mesmo quando eu preparo alguma coisa, o que importa mesmo sempre é a energia do momento. Então se eu preparo o set, vou acabar fazendo uma coisa totalmente diferente.
Faço pesquisa musical diariamente, normalmente separo umas 200 músicas para tocar [numa noite] e escolho na hora quais vão entrando. Antes, quando tocava com vinil, eu levava uns 50 discos, que era o que dava para carregar no case. Agora, com o digital, dá para colocar mil músicas num pen drive.
A preparação hoje é muito mais no estúdio. Muitas vezes faço edits de músicas e levo elas pras apresentações. Posso fazer alguma coisa exclusiva, como uma música intro para o set, mas é só esse tipo de preparação que costumo fazer. ANNA
Você está morando em Lisboa? Por que escolheu a cidade?
ANNA - Saí do Brasil em 2015, morei oito anos em Barcelona e agora estou em Lisboa. Me apaixonei pela cidade, não vejo outro lugar para morar. É uma cidade com bastante energia, também é boa para descansar, tem uma arquitetura linda, adoro a comida.
Você por muitos anos foi classificada como uma DJ de techno. Ainda se vê dessa maneira?
ANNA - Quando saí do Brasil, eu realmente tocava bastante techno, a minha carreira cresceu assim. Tocava nos festivais, colaborava com DJs de techno. Mas procuro ter muito cuidado para não ficar presa nessa caixa do techno. Porque toco e produzo coisas diferentes: house, ambient, afro house, deep house, coisas mais melódicas. Gosto de ter essa diversidade e de poder transitar entre estilos.
Recentemente, passei a produzir cura sonora e meditação guiada, por exemplo. Então não tentem me colocar numa caixa porque eu não sou esse tipo de artista. ANNA
Eu mudo conforme a minha evolução pessoal, conforme o que estou sentindo, o que me inspira. Agora estou trabalhando numa música de psy trance. Fui a um festival, o Boom (em Portugal), que mudou a minha vida. Ali eu reencontrei o meu amor por estar numa pista dançando com todo mundo.
Hoje temos artistas de sertanejo fazendo funk, gente de rock fazendo eletrônica. Acha que os gêneros musicais estão ficando mais fluídos?
ANNA - Acho isso saudável, porque a música é uma expressão da nossa alma, e quão vasta ela pode ser? A minha música, pelo menos, é uma expressão do que eu estou sentindo no momento. Então é bom ter essa liberdade. Há alguns anos, se eu pensasse só no "business", teria feito só músicas techno, mas a minha alma queria fazer ambient. Foi o que eu fiz.
Acha que a música eletrônica que a gente ouve em grandes eventos e festivais está ficando cada vez mais rápida, acelerada?
ANNA - A música eletrônica vive em ciclos. No início da minha carreira, ia tocar num clube como o Manga Rosa, por exemplo, e costumava colocar músicas de 145 bpm (batidas por minuto). Depois veio a onda do minimal (techno de batidas mais lentas).
Agora estamos novamente em uma época com o bpm mais rápido. Tem um hard techno, hard house, psy techno, tudo super-acelerado, com texturas pesadas. Mas é cíclico. Daqui a pouco a velocidade cai de novo. ANNA
Como são a cura sonora e a meditação guiada que você faz?
ANNA - Tive algumas experiências espirituais que mudaram a minha relação com a música. Antes eu nem ligava para a música clássica, hoje ela me afeta de uma maneira bem forte. Porque a minha energia mudou.
Comecei a me conectar com outros tipos de música. Passei a experimentar a música ambient, outras frequências sonoras que abrem a nossa consciência e a nossa emoção. Vi como a música pode ajudar a meditar.
No começo, foi um experimento apenas para mim. Com o tempo, passei a compartilhar com outras pessoas. E vi como a gente pode usar a música não apenas para o entretenimento, que é algo ótimo, mas ela também pode ser usada para a nossa evolução espiritual, para o nosso empoderamento, para a nossa cura.
Comecei a criar música para guiar as pessoas em um estado mais profundo de consciência, de relaxamento. Música para ajudar com a ansiedade, com a insônia. E a recepção tem sido ótima. Tem festival que me chama para fazer um set normal de DJ à noite e, durante o dia, fazer um set como uma viagem sonora, uma meditação guiada.
A cura sonora tem determinadas frequências de som que ajudam a lidar com a ansiedade e a relaxar o sistema nervoso. ANNA
Você remixou o Depeche Mode (para a música "My Cosmos Is Mine"). Foi o artista mais conhecido com o qual trabalhou?
ANNA - Sim, e teve também a Lana Del Rey (remixou a faixa "Lost at Sea"). É uma coisa muito doida, né, porque é uma conquista. Meus pais sempre foram fãs do Depeche Mode, tinham vinis da banda.
Você já está com duas décadas de carreira. Como a música eletrônica mudou em relação a dois aspectos: à presença de mulheres e em relação à popularidade.
ANNA - Em relação às mulheres, era uma profissão muito mais procurada por homens, havia poucas. Agora temos muito mais mulheres em posições de destaque. Os line-ups estão mais diversificados. Ainda há preconceitos, sim, até porque vivemos em uma sociedade patriarcal, né? Ainda temos caminho a percorrer, mas as coisas estão mudando.
Em relação à popularidade, a cena hoje é muito maior. Quando comecei a tocar, a música eletrônica era bem underground, ser DJ não era algo tão legal. Os cachês eram bem menores, as festas eram bem menores. Agora virou essa coisa gigantesca. Antigamente não havia essas exigências que temos hoje, de redes sociais, mídia. Hoje em dia, um DJ que está começando já tem material de imprensa, site, designer de redes sociais etc. Porque a coisa ficou muito grande.
Os festivais estão muito maiores, os cachês estão muito maiores. Hoje um DJ leva tanto público a um festival quanto uma banda famosa. Não tem nem comparação com a época em que comecei. ANNA
Em seu documentário ("ANNA - Made in Brazil"), você conta que, quando era mais jovem, gostava de jogar vôlei e de patinar. Ainda faz essas coisas?
ANNA - Falei sobre isso porque queria mostrar que tudo o que eu faço tem essa devoção. Acho que foi por isso que insisti tanto na carreira de DJ. Porque eu demorei para estourar, fazer sucesso, tocar em grandes festivais. Se não fosse a devoção, teria desistido. Eu ainda ando de patins, mas não jogo mais vôlei. Amo, mas nunca mais joguei.
Você disse que demorou para estourar. Hoje em dia, com as redes sociais, é mais fácil para alguém que está começando fazer sucesso? Acha que os jovens estão mais impacientes, querem que o sucesso chegue logo?
ANNA - Talvez, sim, porque hoje a gente tem toda a informação ali, na nossa cara, vemos o que está acontecendo na vida de todos os outros DJs. Quando comecei a tocar, não era pelo glamour da profissão, era mais por amor. Passei muitos anos tocando em clubes pequenos, para 15 pessoas. Muitas vezes nem recebia cachê, mas ficava feliz por estar tocando.
A gente não tinha social mídia. Hoje muitos querem o glamour, então pode frustrar quem espera que tudo chegue rapidamente. As pessoas ficam impacientes porque elas veem, pelas redes, o sucesso de outros DJs e acham que aquela é a realidade.
Com as redes sociais, a gente vê que às vezes não é só o talento que faz crescer. É, também, o carisma, o sorriso, como a pessoa interage com as outras. Tem um lado bom nisso. ANNA
Acha que o fato de ter ralado tanto te ajudou a ser quem você é hoje? Te ajudou a ser uma DJ melhor?
ANNA - Nunca pensei nisso, mas acho que sim, porque foram muitos anos de experiência, lidando com diferentes situações, diferentes tipos de pista. Acho que me fez ser uma DJ mais diversa e mais segura. Não importa a situação, não importa se surge um problema, eu normalmente consigo me garantir, porque no passado já lidei com muita coisa. Costumo estar sempre tranquila.
ANNA no The Town
- Quando: domingo (14), à 1h05 (madrugada de segunda)
- Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Quanto: a partir de R$ 487,50
- Ingressos: thetown.com.br/pt/ingressos/
- Classificação: 16 anos
Tomorrowland BR
- Quando: 10 a 12 de outubro
- Onde: Parque Maeda, Itu (São Paulo)
- Quanto: a partir de R$ 580
- Ingressos: pelo site brasil.tomorrowland.com/pt/welcome/
- Classificação: 18 anos
