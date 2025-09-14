TocaUOL
Assine UOL
Rota dos Shows

No The Town, Péricles relembra Exaltasamba e faz homenagem a Arlindo Cruz

Colaboração para o TOCA, de São Paulo
Atualizada em
Péricles se apresenta no The Town 2025
Péricles se apresenta no The Town 2025 Imagem: AgNews

Atração do The Town neste sábado (13), Péricles homenageou Arlindo Cruz no palco do festival. O rapper Dexter foi seu convidado na apresentação.

O que aconteceu

Homenagens se estenderam para a história do rap nacional durante apresentação no Palco Quebrada. Péricles celebrou Arlindo cantando "Favela".

Péricles relembrou ainda os tempos que esteve no Exaltasamba.

Dividindo palco com Dexter, o sambista cantou "Saudades Mil", um dos hinos do rap brasileiro.


Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.