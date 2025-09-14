No The Town, Péricles relembra Exaltasamba e faz homenagem a Arlindo Cruz

Atração do The Town neste sábado (13), Péricles homenageou Arlindo Cruz no palco do festival. O rapper Dexter foi seu convidado na apresentação.

O que aconteceu

Homenagens se estenderam para a história do rap nacional durante apresentação no Palco Quebrada. Péricles celebrou Arlindo cantando "Favela".

Péricles relembrou ainda os tempos que esteve no Exaltasamba.