No The Town, Péricles relembra Exaltasamba e faz homenagem a Arlindo Cruz

Atração do The Town neste sábado (13), Péricles homenageou Arlindo Cruz no palco do festival. O rapper Dexter foi seu convidado na apresentação.
O que aconteceu
Homenagens se estenderam para a história do rap nacional durante apresentação no Palco Quebrada. Péricles celebrou Arlindo cantando "Favela".
Péricles relembrou ainda os tempos que esteve no Exaltasamba.
Dividindo palco com Dexter, o sambista cantou "Saudades Mil", um dos hinos do rap brasileiro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.