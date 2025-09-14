MC Livinho exalta dança e anuncia novo projeto de R&B no The Town 2025

Diretamente do palco do The Town 2025, MC Livinho conversou com MC Taya para o TOCA UOL logo após uma apresentação explosiva. Conhecido por unir música e dança como poucos no cenário nacional, Livinho reforçou a importância do corpo em movimento como forma de expressão artística.

"A dança, assim como a música, é uma forma de se expressar. Eu me expresso cantando, me expresso dançando. Isso agrega muito para um artista. É o que separa os homens dos meninos", afirmou o cantor. Livinho tem feito da performance uma marca registrada.