MC Livinho exalta dança e anuncia novo projeto de R&B no The Town 2025

Diretamente do palco do The Town 2025, MC Livinho conversou com MC Taya para o TOCA UOL logo após uma apresentação explosiva. Conhecido por unir música e dança como poucos no cenário nacional, Livinho reforçou a importância do corpo em movimento como forma de expressão artística.
"A dança, assim como a música, é uma forma de se expressar. Eu me expresso cantando, me expresso dançando. Isso agrega muito para um artista. É o que separa os homens dos meninos", afirmou o cantor. Livinho tem feito da performance uma marca registrada.
Livinho também relembrou sua trajetória, citando o impacto do álbum 'Vagabundo Romântico', que marcou gerações nas periferias do Brasil. Desde então, sua sonoridade evoluiu, culminando no disco 'Páginas', lançado em 2022.
Mas os fãs não vão precisar esperar muito por novidades. O artista revelou que está preparando um DVD de R&B, além de um novo álbum com influências de Soul e Trap Soul.
"Com certeza, vem coisa nova aí. Estou trabalhando nesse DVD e também num álbum de Trap Soul", adiantou Livinho, um dos principais nomes do R&B nacional.
