Mariah Carey invade The Town com poucos movimentos e muitos agudos

Não faz nem um ano que Mariah Carey esteve no Brasil, para shows em São Paulo e no Rock in Rio, mas, mesmo assim, a cantora foi uma das atrações mais aguardadas no segundo fim de semana do The Town.
Como foi o show
Com collant brilhante nas cores do Brasil, ela abriu com a novíssima "Type Dangerous", mas entregou os mesmos sucessos no setlist e a performance econômica que tem marcado seus últimos anos —e gerado muitos memes. Mariah faz movimentos curtos e, a cada troca de roupa, só deixa o palco com o auxílio de um dançarino.
Na questão vocal, no entanto, ela não economiza nos agudos característicos, sempre buscando maior alcance com a mão no ouvido. Só nas três primeiras músicas, ela mostrou muitas vezes que, com base ou sem, esse talento continua longo e expansivo.
Tocadas na sequência, "Hero" e "Without You" foram exemplares em mostrar que não há maquiagem no canto —muito embora a cantora parecesse sofrer com algum problema no retorno ou no microfone.
O que prejudica mesmo o show é a quantidade de interlúdios —são cinco trocas de roupa— em pouco mais de uma hora de apresentação. O excesso de pot-pourri e as execuções que acabam abruptamente, sem muito brilho, também não ajudam.
A plateia, no entanto, cantou todos os hits —dos anos 1990, com "Emotions" e "Fantasy", aos anos 2000, com "Obsessed" e "We Belong Together".
Com a quantidade de sucessos impregnados no imaginário brasileiro, Mariah garantiu a atenção do público até o fim.
