Mariah Carey invade The Town com poucos movimentos e muitos agudos

Não faz nem um ano que Mariah Carey esteve no Brasil, para shows em São Paulo e no Rock in Rio, mas, mesmo assim, a cantora foi uma das atrações mais aguardadas no segundo fim de semana do The Town.

Como foi o show

Com collant brilhante nas cores do Brasil, ela abriu com a novíssima "Type Dangerous", mas entregou os mesmos sucessos no setlist e a performance econômica que tem marcado seus últimos anos —e gerado muitos memes. Mariah faz movimentos curtos e, a cada troca de roupa, só deixa o palco com o auxílio de um dançarino.

Na questão vocal, no entanto, ela não economiza nos agudos característicos, sempre buscando maior alcance com a mão no ouvido. Só nas três primeiras músicas, ela mostrou muitas vezes que, com base ou sem, esse talento continua longo e expansivo.