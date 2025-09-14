Joelma celebra 30 anos de carreira no The Town e fala sobre fé e gratidão

Após incendiar o palco do The Town e lançar seu novo disco ao vivo gravado em Portugal, Joelma conversou com o TOCA UOL sobre o que espera dos próximos 30 anos de carreira.
Com a mesma energia que a consagrou como ícone do pop paraense, a cantora revelou que nunca fez grandes planos —e que prefere deixar tudo nas mãos de Deus. "Cara, eu nunca almejei nada. Graças a Deus, eu vou colocando minha vida toda nas mãos Dele, e Ele vai me encaminhando. Eu não faço projetos, sabe? As coisas vão acontecendo, vão acontecendo... e eu fico só assistindo e agradecendo."
Para Joelma, isso é o fio condutor de sua trajetória. "Acho que a gratidão é tudo", resumiu.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.